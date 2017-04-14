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 Политика Украины
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 В международный суд ООН переданы новые доказательства преступлений Кремля: речь идет о сотнях страниц, - Петренко. ВИДЕО

Новые доказательства преступлений Кремля на территории Украины Киев передал в международный суд ООН в Гааге.

В эфире "5 канала" министр юстиции Павел Петренко рассказал, что речь идет о сотнях страниц текста, впрочем полное содержание не обнародовал, ведь ожидают промежуточный вердикт судей 19 апреля, передает Цензор.НЕТ.

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"Речь идет о сотнях страниц объяснений и дополнительных доказательствах, которые мы включили в наши объяснения. И это первое дело Украины против России, дело номер один. События захвата Крыма, "зеленые человечки", захват наших офпомещений. И те доказательства, которые мы представили, не дают шансов другой стороне врать и рассказывать о том, что это не была спланированная акция, что было волеизъявление крымского народа. Имейте терпение. Будет очень интересная и содержательная пресс-конференция, где будут предъявлены новые доказательства, которые не были известны правоохранителям", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Наша цель - доказать, что Россия является спонсором терроризма на государственном уровне", - Климкин об иске в Международный суд ООН в Гааге

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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с сами пока отклоняем законы о признании оккупации территории..
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А когда свой народ грабить перестанет, Петренко случайно не обмолвился?
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Кто и что у тебя украл ? Только без демагогии.
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ну ты и порохобот, такие сложные вопросы задавать.
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Щас услышим что-нибудь про далёкую Панаму, про Липецк и т.д. Тут полно знатоков географии.
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Майже вся верхушка влади пилить бюджет. Бюджет - це по факту гроші людей. Інша справа що це питання, можливо, і не зовсім до Петренка.
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Чому ні? Воно(петренко) юридично супроводжує грабунок, без його участі або бездіяльності неможливі були б рейдерські захоплення підприємств і так далі!
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Я казав, "можливо", так як про діяльність Петренка знаю мало.
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"Бюджет - це по факту гроші людей." - ничего подобного. Деньги людей - это то что даётся в виде (а) зарплат гос.служащим; (б) пенсий; (в) скидок на лекарства и т.д. Но это лишь часть бюджета. Основные расходы бюджета:
- оборона;
- госбезопасность;
- ремонт и строительство инфраструктуры;
- выплата процентов по гос. займам
и т. д.
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Верно. Но бюджет, в основном, наполняется за счет налогов и деятельности прибыльных госпредприятий. То есть, грубо говоря, население скидывается. И часть из этих денег воруется. Что влечет за собой уже многое другое, но ничего хорошего для населения.
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"И часть из этих денег воруется. "- бла-бла-бла. как обычно.
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где бабло за переплату по "ротердам+" ? 15 млрд куда заныкали?
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Подробнее. Чьё бабло, кем дано, кому, когда ? Номер транзакции ?
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вот и я о том же. где платежки за уголь из лугандона,за который платили как "роттердам"?
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Такое впечатление что вы не можете сформулировать внятно что хотите сказать.
Платёжка - это кусочек бумажки, т.е. счёт к оплате. Счёт - это не деньги; это требование какой-то выплаты.
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не сливайся, сопля . все ты поняло, паскуда гнойная!
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можешь не пыжиться, шваль порохоботская! резать вас пора с вашим сукой рошеновским.
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Давай, гавкни ещё что-нибудь. Ну там, привычное тебе: "Чечня - это круто !"
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убей БППшную шваль- очисти Украину от дерьма!
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Модераторам: заметьте, комментарий выше содержит призывы к насилию.
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иди отсоси у гройсмана, проститутка БППшная! нож тебе в глотку и твоей шмаре-матери в щель.
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Модераторы тоже люди..у них цель понравиться бутусову и остаться живыми.... Когда это закончится... всем удачи...такие времена....
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Таежные сувениры: в Иркутске заповедник выпустил конфеты в форме фекалий животных

https://twitter.com/rianru/status/852446841392304129
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Это еще ничего, вот российские фабрики выпускают фекалии в виде конфет!
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Хотілось би побачити короткий перелік злочинів. Я не дуже довіряю нашій владі, тому і вважаю що там може бути написана муйня яка не буде сприйнята серйозно.
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Я також думаю , що в суд подали задля того щоб відбілити Путлєра і прикрити його справжні злочини. Памятаю як з території Орди було нанесено удар градами по українських військових , влада а ні пари з вуст.
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В России рассказали, как визит Тиллерсона в Москву разбил мечты Путина
Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, как визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву разбил мечты президента РФ Владимира Путина о "большой сделке" с США.
Об этом Пионтковский написал в своем блоге для "Обозревателя".
Политолог отметил, что главным итогом визита Тиллерсона стало то, что Россия и США находятся на совершенно противоположных позициях по таким острым вопросам, как Сирия и Украина. Пионтковский утверждает, что так называемая "большая сделка" с Трампом по Украине, о которой мечтал российский президент и за которую пили шампанское в Госдуме, невозможна в принципе.

Эксперт считает, что в целом никакого прогресса в украинском вопросе не намечается. Пионтковский отметил, что Тиллерсон и Путин "оба пробормотали мантру про верность Минским соглашениям", но, как указал эксперт, эти соглашения Украина и Россия понимают совершенно по-разному.

Также Пионтковский приводит американский месседж о том, что никакого прогресса не будет, пока Россия не начнет выполнять Минские соглашения. "Совершенно четко звучит, что нарушает их Москва", - отмечает политолог. Он уверяет, что о снятии санкций, о котором мечтали россияне, теперь не может быть и речи.
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Американцы действуют опираясь на два фундаментальных понятия: а) политический реализм, и б) верность принятым на себя обязательствам.
Пункт (б) говорит о том что США будут гнуть свою линию согласно Будапештскому меморандуму (неважно сколько лет это займёт; точно так же они не признавали сталинскую оккупацию стран Балтии). Посему рассмотрим пункт (а). Вопрос стоял так: будет ли Украина сама сопротивляться оккупации ? Оказалось что да: Украина сколотила вполне боеспособную армию. Вместе пункты (а) и (б) означают что никаких "сделок" по Украине изначально быть не могло.
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Жидов(с еврейским паспором) к кормушке допускать нельзя вдвойне(притом что приветствуются щирые жидобандеровцы, которым респект и уважуха).

Потому что они дополнительно пользуются антисемитским раскрученным иммунитетом.Кроме этого
Это кроме всех украинских коррупционых иммунитетов(антинародные высшие суды, прокуратора, адакажи и тд.).
Рабиновича пропускайте мимо кассы.Потому что пользуется по полной тимошенковским правильноговорением, налжет-налжет, наворует и приехали,
будет махать еврейским паспортом под защитой раскрученного антисемитизма.Потом
будет пользоваться антисемистким иммунитетом, что будет вызывать антисемитские настроения в украине.

Антисемитпровокатора гоните в шею, он возбудитель антисемитизма. И чтобы не было всплеска антисемитизма в украине, этого лживого губашлепа нужно изолировать.
Украина вроде дружит с евреями, но евреи не должны допустить этого питора к власти, потому что это отразится на антисемитизме(ну
если они заинтересованы в снижении антисемитизма, а не росте).
Рабинович - лесом,
рабинович - лесом.
Евреям тоже выгодно, что рабинович идет лесом.
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Цензор пропускает антисемитские посты, параллельно блокируя тех, кто указывает на подобное свинство! Господин Бутусов, обратите, пожалуйста, внимание на постоянное разжигание нац. вражды на страницах Цензора!
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Немає віри Петренку. І всій риго-соєвій компанії. Все роблять щоб спасти Путлєра, і вигородити його, на словах ворог а дії протилежні . Тим більше що за три роки нічого корисного для України і українців не зробили , то навряд чи зараз будуть відстоювати інтереси Держави і аборигенів. Суд по хабару Якунєвичу в 3 млрд. , свідомо програли , програють Газпрому і нинішні суди також .
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Петя, где украинское (можно гибридное)ОБСЕ.Ватной имитационной подделки на ОБСЕ никому не надо, кроме агрессора.
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в дупу засунь себе свои доказательства, дебил!
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Ватные имбецили закрлики последнюю укр библиотеку в раше.
Запретить в кацапездонсом Хуеве(навезли коррупционного шлака оптом) все что имеет отношение к кацапам и их свинязыку. Закрыть все ватные школы и театры в говнокиеве, который союзом заселен коррупционно-кацапездальским биомусором.
Где реклама мовы? Почему еще с советской рекламы мова воспринимается как язык деревни? Почему у мовы такой плохой имидж?
Почему Петя не работает над улучшением имиджа. Но работает против мовы вата, даже есть специально финансируемые направления в ватной академии наук для уничтожения мовы.
Где возвращение старых украинских оборотов, которые интенсивно уничтожали в ссср. Обычный имперский житель орды не должен понимать мову ни в каком виде.
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На стол вскочив, чинарик дунув, поправив кепку чуть назад, слюну сквозь зубы смачно сплюнув, взял слово русский дипломат...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ международный суд ООН переданы новые доказательства преступлений Кремля: речь идет о сотнях страниц, - Петренко. ВИДЕО
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