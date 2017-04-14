 В международный суд ООН переданы новые доказательства преступлений Кремля: речь идет о сотнях страниц, - Петренко. ВИДЕО

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"Речь идет о сотнях страниц объяснений и дополнительных доказательствах, которые мы включили в наши объяснения. И это первое дело Украины против России, дело номер один. События захвата Крыма, "зеленые человечки", захват наших офпомещений. И те доказательства, которые мы представили, не дают шансов другой стороне врать и рассказывать о том, что это не была спланированная акция, что было волеизъявление крымского народа. Имейте терпение. Будет очень интересная и содержательная пресс-конференция, где будут предъявлены новые доказательства, которые не были известны правоохранителям", - отметил министр.
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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- оборона;
- госбезопасность;
- ремонт и строительство инфраструктуры;
- выплата процентов по гос. займам
и т. д.
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Платёжка - это кусочек бумажки, т.е. счёт к оплате. Счёт - это не деньги; это требование какой-то выплаты.
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https://twitter.com/rianru/status/852446841392304129
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Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, как визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву разбил мечты президента РФ Владимира Путина о "большой сделке" с США.
Об этом Пионтковский написал в своем блоге для "Обозревателя".
Политолог отметил, что главным итогом визита Тиллерсона стало то, что Россия и США находятся на совершенно противоположных позициях по таким острым вопросам, как Сирия и Украина. Пионтковский утверждает, что так называемая "большая сделка" с Трампом по Украине, о которой мечтал российский президент и за которую пили шампанское в Госдуме, невозможна в принципе.
Эксперт считает, что в целом никакого прогресса в украинском вопросе не намечается. Пионтковский отметил, что Тиллерсон и Путин "оба пробормотали мантру про верность Минским соглашениям", но, как указал эксперт, эти соглашения Украина и Россия понимают совершенно по-разному.
Также Пионтковский приводит американский месседж о том, что никакого прогресса не будет, пока Россия не начнет выполнять Минские соглашения. "Совершенно четко звучит, что нарушает их Москва", - отмечает политолог. Он уверяет, что о снятии санкций, о котором мечтали россияне, теперь не может быть и речи.
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Пункт (б) говорит о том что США будут гнуть свою линию согласно Будапештскому меморандуму (неважно сколько лет это займёт; точно так же они не признавали сталинскую оккупацию стран Балтии). Посему рассмотрим пункт (а). Вопрос стоял так: будет ли Украина сама сопротивляться оккупации ? Оказалось что да: Украина сколотила вполне боеспособную армию. Вместе пункты (а) и (б) означают что никаких "сделок" по Украине изначально быть не могло.
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Потому что они дополнительно пользуются антисемитским раскрученным иммунитетом.Кроме этого
Это кроме всех украинских коррупционых иммунитетов(антинародные высшие суды, прокуратора, адакажи и тд.).
Рабиновича пропускайте мимо кассы.Потому что пользуется по полной тимошенковским правильноговорением, налжет-налжет, наворует и приехали,
будет махать еврейским паспортом под защитой раскрученного антисемитизма.Потом
будет пользоваться антисемистким иммунитетом, что будет вызывать антисемитские настроения в украине.
Антисемитпровокатора гоните в шею, он возбудитель антисемитизма. И чтобы не было всплеска антисемитизма в украине, этого лживого губашлепа нужно изолировать.
Украина вроде дружит с евреями, но евреи не должны допустить этого питора к власти, потому что это отразится на антисемитизме(ну
если они заинтересованы в снижении антисемитизма, а не росте).
Рабинович - лесом,
рабинович - лесом.
Евреям тоже выгодно, что рабинович идет лесом.
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Запретить в кацапездонсом Хуеве(навезли коррупционного шлака оптом) все что имеет отношение к кацапам и их свинязыку. Закрыть все ватные школы и театры в говнокиеве, который союзом заселен коррупционно-кацапездальским биомусором.
Где реклама мовы? Почему еще с советской рекламы мова воспринимается как язык деревни? Почему у мовы такой плохой имидж?
Почему Петя не работает над улучшением имиджа. Но работает против мовы вата, даже есть специально финансируемые направления в ватной академии наук для уничтожения мовы.
Где возвращение старых украинских оборотов, которые интенсивно уничтожали в ссср. Обычный имперский житель орды не должен понимать мову ни в каком виде.
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