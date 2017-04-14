 Чеченские футболисты избили российских во время матча в Москве, один игрок госпитализирован. ВИДЕО

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Эпизод случился на 73-й минуте матча при счете 1:1. Роман Шалин, игравший на позиции правого защитника, жестко пошел в отбор против левого хавбека грозненцев Валида Лорсаева. И хотя футболист ЧГУ оказался на газоне, сопроводив свое падение криком боли, нарушения в действиях игрока УрФУ арбитр не увидел.
Затем игра переместилась на противоположный фланг, и между хавбеком ЧГУ и защитником уральцев начал разгораться конфликт. К нему оперативно подключились партнеры Лорсаева по команде, после чего все превратилось в настоящую свалку.
И если Шалину удалось избежать серьезных повреждений, то во "втором акте" событий его партнер по команде Александр Тарасов оказался на газоне в окружении чеченских футболистов, наносивших ему удары руками и ногами.
Партнеры по команде быстро пришли Тарасову на помощь, но поле он покинул весь в крови. В раздевалке работники медицинской службы стадиона пытались остановить кровотечение, затем защитник был доставлен в госпиталь на "скорой".
"Его сразу же увезли в больницу - сказали, что закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось. В итоге Саша остается лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург", - рассказал пресс-атташе команды УрФУ Павел Зорапетян "Чемпионат.com".
Позднее Зорапетян дал тому же порталу более развернутый комментарий, после чего перестал быть доступен по телефонам и не отвечал в социальных сетях.
"Наш крайний защитник достаточно грубо, но не перебарщивая, встречал нападающего чеченской команды. После второго стыка форвард завелся и, когда мяч уже был на другой половине поля, наступил Роману Шалину на ногу, пока судья наблюдал за другим эпизодом.
Наш защитник оттолкнул чеченца, тот в ответ пустил в бой кулаки. Затем на него и Тарасова налетели еще два чеченца, а вскоре выбежали обе скамейки: и наша, и соперников. Творился ад: людей пинали ногами!
Еще в первом тайме другого нашего защитника Антона Ярмошенко тоже увезли в больницу после стыка. Он получил рассечение в игровом эпизоде - в результате наложили два шва, только сейчас вернулся в команду. Чеченская команда довольно грубо играла в течение всего матча. У другого нашего футболиста рассечена губа. Говорю же - там творился какой-то ад. Выбежала вся "скамейка", мы не могли их разнять! Их не останавливало даже то, что на матче присутствовала полиция, - рассказал Зорапетян.
- Мы увели команду в раздевалку, медицинский штаб пытался остановить кровь Тарасову, пока ехала "скорая". Тем временем чеченцы, даже не помывшись, сразу сели в автобус и уехали. Полиция, находившаяся на стадионе, почему-то никого не задержала.
Затем приехал еще один полк полицейских, сказали: "Как вы вообще могли их отпустить?!" Затем заполнили протокол, опросили наших футболистов. Сказали, что вообще-то сборную ЧГУ нужно снимать с соревнований за такое.
Собираемся обращаться к руководству НСФЛ. Два наших основных центральных защитника выведены из строя - как нам теперь с Питером играть?! Мы бы хотели перенести завтрашний матч и засчитать ЧГУ техническое поражение сегодня. Нужно, чтобы все было по регламенту".
Решение по результату матча между ЧГУ и УрФУ еще не принято, но вряд ли встреча будет доиграна. Позднее ситуацию также прокомментировал президент НСФЛ Андрей Стукалов.
"На произошедший инцидент практически сразу же отреагировал делегат матча. Совместно с директором стадиона была вызвана полиция, "пожар" удалось потушить практически сразу. Сейчас судейская бригада во главе с Виктором Филипповым заканчивает второй матч, и после него будет принято окончательное решение, а также выявлены зачинщики драки, - рассказал функционер.
- В полицию никого не забирали, полицейские не допустили массовых столкновений и провели профилактические беседы с обеими командами. Все закончилось достаточно мирно. Сейчас полиция продолжает там дежурить. На самом деле практически все матчи НСФЛ проходят в подобном напряжении, такое может служиться практически в каждой игре. Ребята что-то не поделили, нервы сдали. Будем разбираться.
Инцидент будет подробно отражен в протоколе, с объяснительными каждого арбитра. Если кто-то из команд останется недоволен решением, то они смогут подать апелляцию в комитет, чтобы рассмотреть ситуацию подробнее. Глава по безопасности РФПЛ Мейтин уже в курсе ситуации, ждем решения главного арбитра.
Конечно, такое недопустимо на поле. Нужно выявить этих людей. У нас есть дисциплинарный регламент, который подписывали все команды. Он касается и драк, и оскорблений судей, и нецензурного поведения на футбольном поле.
Не знаю, каким будет решение, но знаю точно, что КДК в любом случае будет собираться и рассматривать инцидент повторно. Что со здоровьем пострадавшего парня? Я созванивался с тренером, он говорит, что все нормально и тяжелых последствий нет. Вроде пока все хорошо. Но нужно посмотреть, что будет к вечеру или к утру".
"На записи матча ничего не видно - только эпизод, как футболист из Екатеринбурга толкает нашего игрока. Как мне рассказали сами ребята, еще с начала первого тайма футболист УрФУ оскорблял наших нападающих матом, задевал честь и гордость нашего народа! Получается, что зачинщик - екатеринбуржец. Мы приехали в Москву играть в футбол, но задевать честь и гордость человека не позволим! - прокомментировал ситуацию пресс-атташе команды ЧГУ Алик Навурбиев.
- Первыми выбежали футболисты со скамейки УрФУ. Затем и наши подтянулись с дальней скамейки. Я тоже выбежал, мы разнимали футболистов, и в течение 15 секунд все наши ушли.
Потом наша команда уехала. Мы переговорили с тренером УрФУ, разошлись нормально. Я же остался, написал полиции объяснительную и дал им показания. Пока не знаем, что будет дальше. Будем ждать решения КДК, но если сторона УрФУ будет подавать жалобы, мы сделаем то же самое".
Для каждой из команд это была вторая из трех игр московского этапа. И если УрФУ накануне одержал верх над столичным РЭУ (2:1), то ЧГУ, который до начала апрельских матчей находился в таблице чуть выше уральцев, уступил питерскому СПбГУПТД (0:3).
Матч между ЧГУ и УрФУ имел особенное значение, поскольку эти команды вполне могут претендовать на бронзовые медали по итогам сезона, но для этого обеим крайне важно было одержать победу.
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