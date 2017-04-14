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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луценко (6774) Загорий (10)

 "Иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар", - Луценко объяснил частые визиты нардепа Третьякова в генпрокуратуру. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко объяснил частые визиты народного депутата от БПП Александра Третьякова в генеральную прокуратуру на улице Ризницкой в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы, Луценко назвал эти визиты нардепа дружескими.

"Я дружу с теми с кем дружу и не собираюсь изменять своим привычкам. Знаете, иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар. Просто по дружески посидеть и поговорить о жизни. Да, у меня с Третьяковым дружеские отношения", - сказал Луценко.

Кроме того, генпрокурор объяснил и свою встречу в предверии 8 Марта с народным депутатом Глебом Загорием, который купил элитную недвижимость принадлежащую бухгалтеру компании семьи Луценко.

"С Загорией я знаком не очень близко, но тем не менее знаком. Седьмое марта знаете что это? Вечер седьмого марта предшествует 8 Марта и поэтому мы поздравляли жен тех, кто.. дружит между собой. Я дружу с Третьяковым - поздравлял его жену Аллу, Третьяков дружит с Загорием - он поздравил его жену Катю. Ну, и они через меня, правда заочно, поздравили мою жену", - рассказал Луценко.

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Ну вот. А если отменят 8-е марта им придется поздравлять не жен, а друг друга. Не трогайте этот праздник от греха подальше...
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родственные связи!
как это удивительно и в первый раз!
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Иногда хочется быть трезвым,но не получается..(Луцик)
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приятно видеть, что от того Юрия Витальевича, который пользовался жестяной кружкой по назначению и ежедневно, не осталось и следа.
Перед нами упитанный и холеный Генпрокурор.
Жизнь удалась?
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А народ гадает, кто крышует лотерейный бизнес Третьякова который вместо казинух и игровых саловнов на каждом углу даже в туалете!)
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Кот Базилио и лиса Алиса Или как скурвиться до позорного быдла Которое кроме бабла, уже ни о чем не думает..."Иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар", - Луценко объяснил частые визиты нардепа Третьякова в генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 7775
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Круть!!! А по каким дням и в какое время дня, приём на сие действо? Я также хочу посещать эти сеансы, хочу матюкаться, отпиз##ть кого то, особенно прокурора какого нибудь... В общем, спустить пар!
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Я же не по этим делам, я так - поорать, мебель поломать, рожи прокурорские и депутатские рехтануть.... в общем, было бы весело. Мне раз в недельку, стресс снять. Предполагаю желающих много, очередь на десять лет вперед!
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зпікся Юра, пора мінять. Нехай книжки пише - як отримати освіту за гратами та як стати прокурором.
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Установление визового режима с россией будет трактоваться кремлем как попытка Украины выйти из минского процесса!"Иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар", - Луценко объяснил частые визиты нардепа Третьякова в генпрокуратуру - Цензор.НЕТ 4887
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Каким образом эти вещи между собой могут быть связаны , только этой клинической дуре видимо понятно.
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Стратил чувак! Явно стратил! Если уже такие(!!!) отмазки лепит, что на уши не натянуть. А тут ещё и 8-е марта... Во, дает!
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Юра, в чем проблема? Сходи в СИЗО на прогулку к торнадовцам и поматерись на здоровье.
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"Увы,не прошло еще и четверти часа,а мне уже показалось,что теперь самое настоящее время пить водку"(с). Повезло нам с генпрокурором,ох и повезло...
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Очень познавательно посмотреть на слуг народа. А я полагал, что в стране победившей революции они должны быть какие-то не такие.
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Югік, поматеритись ти можеш зі своєю дурнуватою жінкою, вона це любить і вміє, а пар спусти на унітазі, козел.
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То есть бухать на пару в кабинете генпрокурора это способ выпустить пар и поматюкатся .
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Третьяков всю жизнь пытается быть решалой, вот только мозгов маловато. Можете не сомневаться - просто носит Югику бизнес темы для заработка.
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так може він в тебе хлопчина за викликом( а чому б і ні)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар", - Луценко объяснил частые визиты нардепа Третьякова в генпрокуратуру. ВИДЕО
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