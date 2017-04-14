 "Иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар", - Луценко объяснил частые визиты нардепа Третьякова в генпрокуратуру. ВИДЕО

"Я дружу с теми с кем дружу и не собираюсь изменять своим привычкам. Знаете, иногда мне хочется просто поматериться с кем-то и спустить пар. Просто по дружески посидеть и поговорить о жизни. Да, у меня с Третьяковым дружеские отношения", - сказал Луценко.
Кроме того, генпрокурор объяснил и свою встречу в предверии 8 Марта с народным депутатом Глебом Загорием, который купил элитную недвижимость принадлежащую бухгалтеру компании семьи Луценко.
"С Загорией я знаком не очень близко, но тем не менее знаком. Седьмое марта знаете что это? Вечер седьмого марта предшествует 8 Марта и поэтому мы поздравляли жен тех, кто.. дружит между собой. Я дружу с Третьяковым - поздравлял его жену Аллу, Третьяков дружит с Загорием - он поздравил его жену Катю. Ну, и они через меня, правда заочно, поздравили мою жену", - рассказал Луценко.
Загрузка видео...
Ответить
стакан на мощную грудь и в рыло.....
Ответить
Ответить
как это удивительно и в первый раз!
Ответить
Ответить
Ответить
Перед нами упитанный и холеный Генпрокурор.
Жизнь удалась?
Ответить
Ответить
Кот Базилио и лиса Алиса Или как скурвиться до позорного быдла Которое кроме бабла, уже ни о чем не думает...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить