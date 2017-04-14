 Гройсман: В Украине за 6 лет выдали 150 лицензий на добычу газа, ни одной - госкомпаниям. ВИДЕО

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"Сегодня "Укргаздобыча", государственная компания, уже получила дополнительно 27 разрешений на разработку добычи газа. Правду надо сказать и о том, что с 2007 года по 2013 год в Украине было выдано 150 лицензий. Как вы думаете, сколько государственным компаниям? Ноль. Это были коррупционные схемы, которые мы сломали. Поэтому кое-кто бесится из-за этого. Но нам нужно дальше наращивать добычу на план 2017 года плюс 500 млн кубов, не меньше полумиллиарда кубов на этот год добычи", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что и этого недостаточно и назвал шаги, которые будут способствовать добыче газа в Украине.
"Надо создать благоприятные условия. И в таких условиях есть два, наверное, самых критических. Надо в конце концов с 2018 года снизить ренту на добычу газа и ввести единую ренту на уровне 12%. Считаю, что такой подход может быть приемлемым, и мы сможем ускорить добычу. И вторая позиция, нам надо сделать дерегуляцию. Много зарегулированностей, которые не дают доступа к развитию газодобычи в стране. Но глубоко убежден в том, что это должны совместно с вами сделать в стенах украинского парламента. Мы должны провести качественную дискуссию и принять правильные и эффективные решения для украинской экономики и энергетической независимости", - отметил глава правительства.
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Или мнение Народа Украины для Вас пан Гройсман =0?!!
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Эти схэмы знаеть юлля, але мовчить... себе дороже.
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Беглый бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российского сжиженного газа в Украину.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, 11 апреля замминистра энергетики России Кирилл Молодцов провел совещание с представителями нефтегазовых компаний, основной темой которого стали поставки российского сжиженного газа в Украину. В ходе заседания чиновник уведомил присутствующих, что с 1 мая экспорт газа в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Он также отметил, что аккредитацию ФСТЭК пройдут только три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу. Это "Ойл Трейдинг Групп", ООО "Нефтепродукт Трейдинг" и ООО "Перспектива трейд групп". По мнению собеседников издания, за всеми тремя компаниями стоят украинский бизнесмен Сергей Курченко и сын беглого экс-президента Виктора Януковича Александр.
По мнению собеседников издания, такая схема вряд ли устроит многие российские компании, в связи с чем они могут перенаправить свои поставки на другие рынки. Это может привести к резкому росту цен на топливо в Украине.
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