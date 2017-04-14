 Раненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщил 5 канал, медики больницы имени Мечникова борются за жизнь 21-летнего бойца с позывным Тысак. Его уже прооперировали. Военный получил ранение в Марьинке, спасая под обстрелом побратима с позывным Рыба, передает

со ссылкой на

.

Ранение Игоря Галушко (позывной Тысак) в комментарии подтвердил его собрат Николай Притула, еще один из "Ангелов Институтской".

Игорь Галушко

По его словам, состояние Игоря тяжелое, но стабильное. У него ранение головы, которое он получил спасая раненого побратима.

На своей странице в социальной сети

главный врач Днепропетровской областной клинической больница им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко написал, что если оба бойца, получившие такие тяжелые ранения головы, выживут, то он снова поверит в чудо.

"Спасая друга, смертельно ранен в голову. Он был один на один с тревогой, смертью и выживанием. Друг не побоялся смерти, вытаскивая из-под огня раненого солдата. Снайпер не промахнулся - тяжелое ранение в голову. Операции в 61-м ВМГ. Ночью доставлены в реанимацию Мечникова. Данил говорит, что обязан жизнью Игорю. Данил, 28 лет, из Херсонской области, огнестрельное ранение в голову. Повезло, пуля разбила сосцевидный отросток и вышла в затылочной области. В сознании, говорит: "Мы просто днем и ночью защищали Украину". Игорь, спасавший Данила - пулевое проникающее ранение в теменную область головы. Ночью в Мечникова оперирован. Если оба выживут, снова поверим в чудо", - рассказал Рыженко.

Игоря Галушко 3 мая 2014 вместе с другими "Ангелами Институтской" по случаю Дня Львова наградили орденом "Почетный знак Святого Юрия" - за смелость в дни борьбы за свободу и единство Украины, за верность в строительстве счастливого и справедливого государства, за мужество без колебаний стать защитниками родной земли.

В 2015 году Игорь Галушко подписал контракт и ушел на фронт.

Помощь для Героя и его семьи можно перевести на карточку мамы: Наталья Галушко № 4149497855096147.