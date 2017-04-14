 Раненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщил 5 канал, медики больницы имени Мечникова борются за жизнь 21-летнего бойца с позывным Тысак. Его уже прооперировали. Военный получил ранение в Марьинке, спасая под обстрелом побратима с позывным Рыба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukr-biz.com.ua.
Ранение Игоря Галушко (позывной Тысак) в комментарии подтвердил его собрат Николай Притула, еще один из "Ангелов Институтской".
Игорь Галушко
По его словам, состояние Игоря тяжелое, но стабильное. У него ранение головы, которое он получил спасая раненого побратима.
На своей странице в социальной сети Фейсбук главный врач Днепропетровской областной клинической больница им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко написал, что если оба бойца, получившие такие тяжелые ранения головы, выживут, то он снова поверит в чудо.
"Спасая друга, смертельно ранен в голову. Он был один на один с тревогой, смертью и выживанием. Друг не побоялся смерти, вытаскивая из-под огня раненого солдата. Снайпер не промахнулся - тяжелое ранение в голову. Операции в 61-м ВМГ. Ночью доставлены в реанимацию Мечникова. Данил говорит, что обязан жизнью Игорю. Данил, 28 лет, из Херсонской области, огнестрельное ранение в голову. Повезло, пуля разбила сосцевидный отросток и вышла в затылочной области. В сознании, говорит: "Мы просто днем и ночью защищали Украину". Игорь, спасавший Данила - пулевое проникающее ранение в теменную область головы. Ночью в Мечникова оперирован. Если оба выживут, снова поверим в чудо", - рассказал Рыженко.
Игоря Галушко 3 мая 2014 вместе с другими "Ангелами Институтской" по случаю Дня Львова наградили орденом "Почетный знак Святого Юрия" - за смелость в дни борьбы за свободу и единство Украины, за верность в строительстве счастливого и справедливого государства, за мужество без колебаний стать защитниками родной земли.
В 2015 году Игорь Галушко подписал контракт и ушел на фронт.
Помощь для Героя и его семьи можно перевести на карточку мамы: Наталья Галушко № 4149497855096147.
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людейэтих попросить, как их?.... ответственных?
"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий
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выхаживание
передачки в больницу
и тд и тп
Это больше матери и родным ,чем бойцу
в больнице Мечникова у него все что нужно есть для лечения
Дай бог выкарабкается ....
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войныАТО, данная информация имеет стратегическое значение, а значит является совершенно секретной!
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Но помочь такому человеку я считаю за честь!
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