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 Раненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения. ВИДЕО+ФОТО

Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова борются за жизнь тяжело раненного львовянина 21-летнего Игоря Галушко. Он один из пяти ребят, "Ангелов Институтской", которые 20 февраля 2014 г. отчаянно бросились на передовую, чтобы из-под пуль снайперов забрать раненых и павших активистов Майдана.

Как сообщил 5 канал, медики больницы имени Мечникова борются за жизнь 21-летнего бойца с позывным Тысак. Его уже прооперировали. Военный получил ранение в Марьинке, спасая под обстрелом побратима с позывным Рыба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukr-biz.com.ua.

Ранение Игоря Галушко (позывной Тысак) в комментарии подтвердил его собрат Николай Притула, еще один из "Ангелов Институтской".

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Раненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения 01

Игорь Галушко

По его словам, состояние Игоря тяжелое, но стабильное. У него ранение головы, которое он получил спасая раненого побратима.

На своей странице в социальной сети Фейсбук главный врач Днепропетровской областной клинической больница им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко написал, что если оба бойца, получившие такие тяжелые ранения головы, выживут, то он снова поверит в чудо.



"Спасая друга, смертельно ранен в голову. Он был один на один с тревогой, смертью и выживанием. Друг не побоялся смерти, вытаскивая из-под огня раненого солдата. Снайпер не промахнулся - тяжелое ранение в голову. Операции в 61-м ВМГ. Ночью доставлены в реанимацию Мечникова. Данил говорит, что обязан жизнью Игорю. Данил, 28 лет, из Херсонской области, огнестрельное ранение в голову. Повезло, пуля разбила сосцевидный отросток и вышла в затылочной области. В сознании, говорит: "Мы просто днем и ночью защищали Украину". Игорь, спасавший Данила - пулевое проникающее ранение в теменную область головы. Ночью в Мечникова оперирован. Если оба выживут, снова поверим в чудо", - рассказал Рыженко.

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Игоря Галушко 3 мая 2014 вместе с другими "Ангелами Институтской" по случаю Дня Львова наградили орденом "Почетный знак Святого Юрия" - за смелость в дни борьбы за свободу и единство Украины, за верность в строительстве счастливого и справедливого государства, за мужество без колебаний стать защитниками родной земли.

В 2015 году Игорь Галушко подписал контракт и ушел на фронт.

Помощь для Героя и его семьи можно перевести на карточку мамы: Наталья Галушко № 4149497855096147.
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Та шо , народ, надо помочь парню.Я кинул 300грн.
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Господи сохрани полноценную жизнь нашим ребятам .
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Боец молодчина ну где же наше Украинское государство чтобы помочь наши люди в злиднях и скоты зажравшиеся бояться помочь парню скоты правительство и гниды возле него.
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там массу денег уйдет на переезды
выхаживание
передачки в больницу
и тд и тп
Это больше матери и родным ,чем бойцу
в больнице Мечникова у него все что нужно есть для лечения
Дай бог выкарабкается ....
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Побирушки, - по всему миру побираются, обворовывая собственную страну.
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укажите точные реквизиты для помощи бойцу. Настоящий герой ! Скорейшего выздоровления !
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у меня вопрос- куда идут миллиарды "военного сбора", которые каждый из нас платит?
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Нет, демократ и гражданин Украины, который имеет права отчет получить за перечисленные им налоги.
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В условиях войны АТО, данная информация имеет стратегическое значение, а значит является совершенно секретной!
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в шахну кацап иди.там тебе отчет дадут козлобородый ишак
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Получатель - Наталья Галушка (не Глушко)
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Можете ему помочь, парень четкий и прямой, подвоха нет. Только конечно, пиздец полный с лицом, да и пиздец с государством, долг выполнил, а денег на твое лечение нет.
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Нулевой иди к своему куйлу , наши ребята , и наше государство переживут всех вас лаптежников !
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больно смотреть ....по даунецку нельзя точкой -У шмальнуть прям по улице Артема
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а в это время запретом на импорт оружия "пгавительство Ггойсмана" полностью лишило наших снайперов боеприпасов, который закупали исключительно волонтеры. И поставок нормальных снайперских винтовок лишили, взамен "штатных" в армии никчемных совковых СВД. Вот такие у нас в "пгавительстве" патгиоты.
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Снимите пож-та в вашем банке лимит на входящие средства ! отправленные деньги возвращаются обратно !
(Операція відхилена банком Отримувача. Перевищено ліміт по картці Отримувача. Кошти автоматично повернуто на Вашу картку.)
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Не флуди здесь! У меня деньги прошли без проблем.
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Деньги у государства есть, и лечить его будут как надо.
Но помочь такому человеку я считаю за честь!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРаненному снайпером боевиков под Марьинкой воину, активисту Евромайдана Игорю Галушко нужна помощь для лечения. ВИДЕО+ФОТО
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