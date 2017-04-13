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Все про:избиение (11101) подростки (152) Чернигов (414)

 "Главарь банды" подростков из Чернигова Пивень публично извинилась перед избитой школьницей. ВИДЕО

"Лидер банды" черниговских подростков – 14-летняя Мария Пивень – публично извинилась перед своими жертвами.

В эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" девушка попросила прощения у Полины Малоштан, которую избили в Чернигове в начале апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Полина, прости меня, пожалуйста. Я тебя прекрасно понимаю. Я правда извиняюсь перед тобой. Я правда не хотела. Я хотела нормально поговорить", - сказала Мария Пивень.

Она также извинилась перед другим пострадавшим девочками и пообещала, что изменит свое поведение в лучшую сторону.

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Мария Пивень рассказала, что год назад ее избила группа мальчиков. Школьница утверждает, что именно после этого случая и начала возмещать свою агрессию на других, избивая ровесников.

"Она стала бить всех подряд, потому что та боль, которую нанесли ей, она не нашла выхода, она неизлечимая", - заступилась психолог за девочку в конце программы.



Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Чернигове разгорается скандал после публикации в соцсетях жестокого избиения школьницами своей одноклассницы.
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пусть в жопу засунет извинения свои фальшивые.далеко пойдет-может даже по трупам-если не остановить
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Можливо помиляюсь, але побита ніби є дочкою кримінального авторитета. Тоді ці вибачення є навіть дуже щирими...
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ну не знаю.. якби побита справді була донькою справжнього авторитета-то ця Півень ще довго б не змогла говорити..
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это какого?))) если не мусор то какой нафиг авторитет?)) дядя,ты дурак?(с)
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а далеко пойдет эта Пивень...звезда ,твою мать...избей девчушку-попади на шоу у Ахмета..
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а у ахмета таких любят...представляю-возвращается такая себе провинциальная бычка домой...какое там избиение..она на шоу побывала!и себе авторитет среди гопоты подняла уж точно...
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"Я тебя прекрасно понимаю."
"Я правда не хотела."
"Я хотела нормально поговорить"
Данные фразы вызывают сомнения в искренности извинений.
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темнит она и очень здорово темнит и байку придумали для отвода глаз,побили- избили.
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Надо снять побои, открыть уголовное дело
и следить за сосотоянием здорвья избитой.
Может отойти сетчатка,
может развиться опухоль после гематом на голве - платить должна нападавшая.
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Там еще одна жирная корова скакала вокруг. Она достойна валяния ногами еще больше чем заводила. Когда принимаете извинения от подобных мелких тварей всегда помните о тех кого они уже избили. Их нужно жалеть в первую очередь, а не этих сук. И жалость выражается в том что суки должны выплевывать зубы из своих расквашенных ртов. А родители мелких тварей должны лежать в больницах с побоями средней тяжести.

Я просто зверею, когда такое вижу. Прибил бы свою не месте за такое.
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Мерзкая тварь. И еще более мерзкие сми которые рубят бабло на этой истории
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..реально малолетняя рецидивистка,
только "отпетушить" девочку Пивня по её понятиям, опущенной ей будет не так рульно, и та же сцыкота которая её задорила будет плевать в её сторону
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и че что извинилась? надо максимально строго наказать, что бы другим неповадно было, а то страна в жопе как раз из за безнаказанности
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ой ли , там же совершеннолетняя была или мы такие тупые что можем предположить что студентка педуниверситета подчинялась какой то школьной шмакодявке?
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Очередное шоу на рейтинг и ведущий во главе. Цинизм.
Часто подростки извращаются, чтобы таким образом на них обратили внимание. Я думаю из таких жутких инцендентов не шоу надо делать а говорить с психологами как в развитых странах.
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И че теперь?Простить?))
Бог простит.Это так по русски.
А по украински,пускай посидит,подумает.Ее там попихают во все дыры,понятиям научат
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"Лидер банды" черниговских подростков - 14-летняя Мария Пивень - публично извинилась перед своими жертвами...."

Я? Не стал смотреть это видео и так знаю итог. Материал о чем? Что мы опустились - ниже плинтуса? Кого мы растим? Будущее? Какое?
Из таких подростковых "лидеров банд" - вырастают настоящие "лидеры", что нам не свойственно.
Что делать? Вернуть понятие - СЕМЬЯ, дети, устои и другие святые принципы. Присущие украинцам.
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что это за шоу?? абзац, противно( я не видела ещё
чем дальше тем дурнее становятся проекты на ТВ
лучше сразу пусть закроют
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Я бы уже давно создал спецшколы заточенные под дебилов, что бы не мешали тихим и спокойным детям учиться
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Главарь банды" подростков из Чернигова Пивень публично извинилась перед избитой школьницей. ВИДЕО
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