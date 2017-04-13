 "Главарь банды" подростков из Чернигова Пивень публично извинилась перед избитой школьницей. ВИДЕО

В эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" девушка попросила прощения у Полины Малоштан, которую избили в Чернигове в начале апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Полина, прости меня, пожалуйста. Я тебя прекрасно понимаю. Я правда извиняюсь перед тобой. Я правда не хотела. Я хотела нормально поговорить", - сказала Мария Пивень.
Она также извинилась перед другим пострадавшим девочками и пообещала, что изменит свое поведение в лучшую сторону.
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Мария Пивень рассказала, что год назад ее избила группа мальчиков. Школьница утверждает, что именно после этого случая и начала возмещать свою агрессию на других, избивая ровесников.
"Она стала бить всех подряд, потому что та боль, которую нанесли ей, она не нашла выхода, она неизлечимая", - заступилась психолог за девочку в конце программы.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Чернигове разгорается скандал после публикации в соцсетях жестокого избиения школьницами своей одноклассницы.
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"Я правда не хотела."
"Я хотела нормально поговорить"
Данные фразы вызывают сомнения в искренности извинений.
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и следить за сосотоянием здорвья избитой.
Может отойти сетчатка,
может развиться опухоль после гематом на голве - платить должна нападавшая.
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Я просто зверею, когда такое вижу. Прибил бы свою не месте за такое.
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только "отпетушить" девочку Пивня по её понятиям, опущенной ей будет не так рульно, и та же сцыкота которая её задорила будет плевать в её сторону
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Часто подростки извращаются, чтобы таким образом на них обратили внимание. Я думаю из таких жутких инцендентов не шоу надо делать а говорить с психологами как в развитых странах.
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Бог простит.Это так по русски.
А по украински,пускай посидит,подумает.Ее там попихают во все дыры,понятиям научат
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Я? Не стал смотреть это видео и так знаю итог. Материал о чем? Что мы опустились - ниже плинтуса? Кого мы растим? Будущее? Какое?
Из таких подростковых "лидеров банд" - вырастают настоящие "лидеры", что нам не свойственно.
Что делать? Вернуть понятие - СЕМЬЯ, дети, устои и другие святые принципы. Присущие украинцам.
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чем дальше тем дурнее становятся проекты на ТВ
лучше сразу пусть закроют
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