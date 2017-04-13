 США впервые применили мощнейшую неядерную бомбу против ИГИЛ в Афганистане. ВИДЕО

Об этом сообщил представитель Пентагона Адам Стамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Стамп отметил, что фугас, известный также как "мать всех бомб", впервые применен в боевых условиях. Бомба была сброшена с самолета MC-130, уточнил он.
Вес бомбы GBU-43B составляет 9,5 тонны. Впервые эта авиабомба была испытана в 2003 году, однако до настоящего момента не применялась.
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В остальном это какой-то привет из прошлого века "чем больше, тем лучше".
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Наверное чего-то недоговаривают или недопоказывают (например, шо там под землей было до и осталось после).
Бо ради большой ямы и кучки фарша такую дуру разве шо в ВМВ могли пулять.
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Воронка в конце видео не имеет к ней отношения, то журналисты что-то прилепили для красоты
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Она пробивает 20 метров бетона...
Но там её так и не применили.
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Взрыв в Санкт-Петербурге неустановленного устройства в руках подростка произошел у библиотеки имени Чернышевского на улице Кима при попытке его разбора.
Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что пострадавший, предположительно, студент химического факультета Санкт-Петербургского государственного технологического института.
Сейчас 17-летний парень госпитализирован в детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины с травмами обеих рук. По предварительным данным, у него - травматическая ампутация кисти, вторую руку, скорее всего, удастся спасти. Пострадавший находится в шоковом состоянии.
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Бомба управляемая, яма 5м глубиной, и 30 в ширину, наверняка кумулятивная с бронебойной насадкой, скорее всего пробьет бетонное перекрытие 3-5м толщиной...стоит очень дорого...В то же время за 1/10 стоимости этой бомбы расеюшка наймет огромное количество биомусора обалваненного пропагандой (исламской или за руський мир неважно) даст им устаревшие АК-47 или взрывчатку и отправит на убой
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Воронка в конце видео не имеет к ней отношения, то журналисты что-то прилепили для красоты
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