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Все про:Афганистан (164) бомба (205) США (12360) бомбардировка (310) ИГИЛ (486)

 США впервые применили мощнейшую неядерную бомбу против ИГИЛ в Афганистане. ВИДЕО

Соединенные Штаты впервые применили свою мощнейшую неядерную бомбу. Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast была сброшена на востоке Афганистана на подземный "тоннельный комплекс" джихадистской группировки "Исламское государство".

Об этом сообщил представитель Пентагона Адам Стамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Стамп отметил, что фугас, известный также как "мать всех бомб", впервые применен в боевых условиях. Бомба была сброшена с самолета MC-130, уточнил он.

Вес бомбы GBU-43B составляет 9,5 тонны. Впервые эта авиабомба была испытана в 2003 году, однако до настоящего момента не применялась.

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Кацапо-моноглоидный недонародец сейчас вновь начнёт неистово заплёвывать мониторы в бессильной злобе...
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Шото фигня какая-то, если честно. Смысл такой бимбы - разве что какие-то супербункеры пробивать.
В остальном это какой-то привет из прошлого века "чем больше, тем лучше".
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Утилизация старого оружия, а заодно и ватных ихтамнетов пошкварить.
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Так вроде впервые использована. Т.е. явно не из старых запасов.
Наверное чего-то недоговаривают или недопоказывают (например, шо там под землей было до и осталось после).
Бо ради большой ямы и кучки фарша такую дуру разве шо в ВМВ могли пулять.
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Это специализированное оружие, для глубоких бункеров.
Воронка в конце видео не имеет к ней отношения, то журналисты что-то прилепили для красоты
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Когда-то был док.фильм про эту бомбу. Эту хрень разработали во времена второй иракской кампании, специально против подземных укреплённых командных пунктов и бункеров.
Она пробивает 20 метров бетона...
Но там её так и не применили.
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В Воронеже предусмотрительно опустили шторы на окнах...
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всунули пальцы в ухи, открыли рты и зажмурили один глаз...
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Шо-то Трамп очмыряется прямо на глазах срусских пидриотов
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Очередной взрыв в Питере:

Взрыв в Санкт-Петербурге неустановленного устройства в руках подростка произошел у библиотеки имени Чернышевского на улице Кима при попытке его разбора.
Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что пострадавший, предположительно, студент химического факультета Санкт-Петербургского государственного технологического института.
Сейчас 17-летний парень госпитализирован в детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины с травмами обеих рук. По предварительным данным, у него - травматическая ампутация кисти, вторую руку, скорее всего, удастся спасти. Пострадавший находится в шоковом состоянии.
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А можно парочку на тоннельный комплекс кремля?
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Не все указано...чеченский смех ссзади последний пункт
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Дідуган Трамп і його команда з Тірексів і Скажених Псів починає подобатись все більше. Це вам не вічно занепокоєний Обама-чмо. Цей знає що за державу він очолює. Я впевнений що при ньому "жандарм планети" наведе порядок у світі.
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Технологии против биомусора
Бомба управляемая, яма 5м глубиной, и 30 в ширину, наверняка кумулятивная с бронебойной насадкой, скорее всего пробьет бетонное перекрытие 3-5м толщиной...стоит очень дорого...В то же время за 1/10 стоимости этой бомбы расеюшка наймет огромное количество биомусора обалваненного пропагандой (исламской или за руський мир неважно) даст им устаревшие АК-47 или взрывчатку и отправит на убой
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Это специализированное оружие, для глубоких бункеров.
Воронка в конце видео не имеет к ней отношения, то журналисты что-то прилепили для красоты
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Щось Трамп глибоко занепокоєний останніми днями.... Думаю поки Путіну в зуби такою не влупить не заспокоється.
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Эту Царь-бомбу необходимо отправить к Царь-пушке и Царь-колоколу...
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А для 86% населення расії - "Выражаем глубокую озабоченность..."
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомСША впервые применили мощнейшую неядерную бомбу против ИГИЛ в Афганистане. ВИДЕО
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