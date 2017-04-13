EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины, Общество
  2617  15
Материалы по теме:
Все про:задержание (5499) Самара (6) ФСБ (1081)

 "Может быть, он был наводчиком огня", - "украинского шпиона" задержанного в Самаре передадут боевикам "ДНР". ВИДЕО

В ФСБ РФ заявили о задержании в Самаре гражданина Украины, "шпионившего" на железнодорожном вокзале. Планируется его депортация на оккупированные территории Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили российские пропагандисты из РИА Новости, ссылаясь на источник в ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ по Самарской области совместно с полицией на территории Самары был задержан 27-летний гражданин Украины, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - заявил собеседник агентства.

По информации источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры на оккупированной части Донбасса, в Ростовской и Самарской областях.

В сети появилась запись допроса задержанного мужчины.
Загрузка видео...

Как отметил собеседник агентства, мужчина якобы неоднократно отрабатывал задания по сбору информации о военных объектах боевиков (в том числе в оккупированных Донецке и Ясиноватой), об используемых ими вооружении и военной техники. Особое внимание уделялось фото- и видеодокументированию фактов участия российских военнослужащих в регионе.

Читайте также: Массовые задержания в Симферополе были связаны с терактами в РФ. Это очередная акция устрашения, - Смедляев


"По нашим данным, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта. Он приезжал на авто- и железнодорожный вокзалы, где фиксировал схемы расположения помещений, места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Затем эти данные он передал в Министерство обороны Украины", - рассказал собеседник агентства.

Как утверждают в ФСБ, в Самаре мужчина занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако был задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос об административном выдворении гражданина Украины с территории РФ с последующим закрытием ему въезда в страну сроком на 10 лет.

Как сообщает российский Интерфакс, задержанный в Самаре военный будет депортирован боевикам в "ДНР", где им займутся местные "следователи".

"Сейчас его отправят в "ДНР", формально - в Украину, но - не совсем в Украину, чтобы там местные следователи с ним разбирались: просто ли он смотрел расположение воинских частей или, может быть, был наводчиком огня", - сказал источник.

Читайте также: ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полнейший правовой нигилизм. В РФ что - официально признали бандитов ЛДНР официальными представителями Украины??
Я так понимаю, подготавливают почву для обмена, выбивая у наших аргумент "мы меняем только тех, кто имеет отношение к зоне АТО".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да хватит кататься по параше. Неужели не ясно, что любого с украинским паспортом там могут обвинить в чем угодно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Съездил в Самару,заработал? Украинцам нечего делать в Кацапии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да нет Страстная неделя у кацапов вовсе мозги оплавились видео то смазано видимо такой "украинец" как китаец нигер... физдят и не краснеют им же Парашке надо же делать телодвижения чтобы отвлекать народ от Димона и падения внутри Парашки всех показателей экономики.. вот "шпиена" поймали типа в Самаре....
как в анекдоте ---" ребенок спрашивает у Бога-
почему я такой темный руки, ноги, живот....?
Бог отвечает -чтобы на Солнце не перегревался и не обгорал... и не было ожогов
а тогда малыш спрашивает- а почему у меня волосы кучерявые?
Бог ему отвечает- это чтобы в песчаную бурю песок в волосах не застревал....
тогда малец говорит-- а какого я тогда в Самаре делаю- где зимой снег 5 месяцев и морозы минус 35 норма и песка никогда не было....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наводчиком огня в Ростове-на-Дону или в Самаре?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только конченный долбоеб может сейчас поехать на эту помойку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поехал шпионить за россмийскими спутниками
 показать весь комментарий
Ответить
 
если этол вдруг окажется бурят, а не украинец, буде добра
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пацана жалко, конечно, но если действительно идиотизма хватит боевикам передать - наши им за это огромное спасибо скажут, ибо официально так спалиться - дорогого стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гєбня, ви погано працюєте, у Владівостокє не менш 212 наших агентів, а скільки у Воронежі наводчіков на АЕС і не порахуєте...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Может быть, он был наводчиком огня", - "украинского шпиона" задержанного в Самаре передадут боевикам "ДНР". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти