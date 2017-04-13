 "Может быть, он был наводчиком огня", - "украинского шпиона" задержанного в Самаре передадут боевикам "ДНР". ВИДЕО

"Сотрудниками УФСБ по Самарской области совместно с полицией на территории Самары был задержан 27-летний гражданин Украины, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - заявил собеседник агентства.
По информации источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры на оккупированной части Донбасса, в Ростовской и Самарской областях.
В сети появилась запись допроса задержанного мужчины.
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Как отметил собеседник агентства, мужчина якобы неоднократно отрабатывал задания по сбору информации о военных объектах боевиков (в том числе в оккупированных Донецке и Ясиноватой), об используемых ими вооружении и военной техники. Особое внимание уделялось фото- и видеодокументированию фактов участия российских военнослужащих в регионе.
"По нашим данным, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта. Он приезжал на авто- и железнодорожный вокзалы, где фиксировал схемы расположения помещений, места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Затем эти данные он передал в Министерство обороны Украины", - рассказал собеседник агентства.
Как утверждают в ФСБ, в Самаре мужчина занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако был задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос об административном выдворении гражданина Украины с территории РФ с последующим закрытием ему въезда в страну сроком на 10 лет.
Как сообщает российский Интерфакс, задержанный в Самаре военный будет депортирован боевикам в "ДНР", где им займутся местные "следователи".
"Сейчас его отправят в "ДНР", формально - в Украину, но - не совсем в Украину, чтобы там местные следователи с ним разбирались: просто ли он смотрел расположение воинских частей или, может быть, был наводчиком огня", - сказал источник.
Я так понимаю, подготавливают почву для обмена, выбивая у наших аргумент "мы меняем только тех, кто имеет отношение к зоне АТО".
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как в анекдоте ---" ребенок спрашивает у Бога-
почему я такой темный руки, ноги, живот....?
Бог отвечает -чтобы на Солнце не перегревался и не обгорал... и не было ожогов
а тогда малыш спрашивает- а почему у меня волосы кучерявые?
Бог ему отвечает- это чтобы в песчаную бурю песок в волосах не застревал....
тогда малец говорит-- а какого я тогда в Самаре делаю- где зимой снег 5 месяцев и морозы минус 35 норма и песка никогда не было....
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