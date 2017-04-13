 "Американцы - наиболее тупая нация в мире", - Жириновский о политических отношениях США и РФ. ВИДЕО

"Нужно было купить Россию. Пойти на договоренности - давай Сирия там вы. Давай Украина все - славяне. А потом сказать: "Ребята, теперь надо рассчитываться. Мы тут вам кредит дали". А они этого не... потому, что американцы - это наиболее тупая нация в мире. Торговать умеют. Спекулянты, наши "чубайсы"!", - заявил российский политик.
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Говорит, один дурак 14 погибших в петербурге сделал...
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http://avmalgin.livejournal.com/6454351.html
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В кого з них рейтинг 84%?
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антракт - на сцене клоун!
но хворый...
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"Истинно вам говорю, седьмого апреля, 1923года, Земля налетит на небесную ось. Это истинно вам говорю..." Булгаков Михал Афанасьевич.
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но то уже детали
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забыл еще сказать что Тамагавки-наиболее тупые ракеты в мире а наши умные, только кривизну поверхности не учитывают и ночью не летают чтобы людей не будить.
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И самое интересное, что там, где победила америка, запад (зап. германия, япония, юж.корея...), там везде порядок, развитие, высокие уровень и качество жизни граждан, а в постсовке везде - жопа...)))
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Спор "Томагавков" и С-400 говорит об обратном.
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Шампанского иди жахни за Трампа, клоун ряженій.
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Но черт возьми, даже кот помнит обиды, даже рыба способна распознавать уловки рыболова
Что же это за страна такая - никакой генетической памяти, никакого здравомыслия!?
Любой урод, в любое время,говоря координально противоположные вещи - с телевизора любое чмо делает вождем, любую билиберду - национальной идеей
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