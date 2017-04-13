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 Политика Украины, Общество
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Все про:Жириновский (514) Россия (69918) США (12356)

 "Американцы - наиболее тупая нация в мире", - Жириновский о политических отношениях США и РФ. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский назвал неверной политику США в отношении с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению российского политика США должны были предложить России взаимовыгодные условия для переговоров.

"Нужно было купить Россию. Пойти на договоренности - давай Сирия там вы. Давай Украина все - славяне. А потом сказать: "Ребята, теперь надо рассчитываться. Мы тут вам кредит дали". А они этого не... потому, что американцы - это наиболее тупая нация в мире. Торговать умеют. Спекулянты, наши "чубайсы"!", - заявил российский политик.

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Тому росіян будуть тупо киздити, ногами.
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Я вот помню после победы Трампа, один жирный конченый идиот бухал за победу на камеру, точно помню на росие дело было, но вот как же этого сверхтупого человека звали то....?
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Оно еще и хутина дураком обозвало...))))
Говорит, один дурак 14 погибших в петербурге сделал...
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да куди ж їм до тітульної духовної скрепної зайвехромосомної дедиваевальної вати
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Шото мне говорит, что Жирик как выйдет на пенсию слиянет на доживание в Штаты... Про Димона Айфончика, тут без разговоров, там будет мемы писать, как он с Путей боролся.
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Посмешил московитский паяц так посмешил...Хоть с кого-то поржать можно...
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в Америке раз в 10-ть больше Нобелевских лауреатов чем в сраной территории которую страной назвать язык не поворачивается, а жирик прям умный аж блевать хочеться.
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это да, и забыла жирная свинья упомянуть, что "тупые американцы" - это все передовые технологии в мире, о которых кацапы даже во сне мечтать не могут
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Внуки Жириновского обнаружились в американской школе в Швейцарии

http://avmalgin.livejournal.com/6454351.html
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Мало того,что дурак.Еще и врага недооценивает )) Хотя если дурак,то это логично )
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Жирик дурак из русской сказки, настоящий дурак, без подделки. Даже клеймо "Сделано в России" ставить не нужно, видно сразу.
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"Кто с вами остался? Мы с вами остались, Шариковы. Преображенские? Все умные уехали. Нужно выбирать самых умных из шариковых." В. Жириновский:
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Бедный Жирик обосрался с Трампом но головку держит бодро
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Слушая жириновского, приходит понимание, что самая умная нация - немцы
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ну жирик же ум честь и совесть избранного народа или как он орал - не смотрите по чистоты крови, смотрите по делам - вообше так и смотрим в принцыпе.
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"...наиболее тупая нация в мире. Торговать умеют." Сам-то понял, что сказал?
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Мешок с дерьмом бесится в безсильной злобе! Продаться ему надумалось пиндосам... Не хотят клоуна ыгентом госдепа брать на работу...
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Короче гаплык "Трамп наш"?Клоуны,засранцы,бля..
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Потмственные рабы рабсии с именем прилагательным русский.
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Присоединяюсь к предыдущему оратору - Жирика в ООН надо кацапским представителем отправить, во было бы шапито-шоу.
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их наоборот надо всех собрать в одной резервации и наблюдать за этим процессом деградации "вперед, на деревья!"
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Хотел бы я увидеть эту передачу с правильным переводом в новостях CNN. С пояснениями, шо за дерьмо это говорит, кто оно , какую партию аленей возглавляет и сколько мест имеет в аленей госдуме...
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Шо то вспомнился его словесный понос, когда оно сидело рядом с Хусейном в Ираке,- " Буш, ты ковбой! Зачем тебе Ирак? Лучше давай вместе йе...анем по Австралии.. " И ещё про земную ось , которую изменят рсукие учОные и Америка уйдёт под воду...
"Истинно вам говорю, седьмого апреля, 1923года, Земля налетит на небесную ось. Это истинно вам говорю..." Булгаков Михал Афанасьевич.
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он говорил "давай вместе ебанем по Тбилиси", а Хуссейна там вообще не было
но то уже детали
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Давно было, может и ошибаюсь, но вроде как из дворца Хусейна вещал. Спасибо , шо поправил.
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Американцы настолько тупые, что неспособны вылепить из говна даже петуха.
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Когда уже этого анального клоуна удар хватит?
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Не удивило. Кацапстан - территория шариковых.
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"Американцы - наиболее тупая нация в мире", - Жириновский :D

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забыл еще сказать что Тамагавки-наиболее тупые ракеты в мире а наши умные, только кривизну поверхности не учитывают и ночью не летают чтобы людей не будить.
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Возможно, американцы тупые но кто тогда те, кто все время пытался догнать и перегнать америку и так и не смогли?)))))
И самое интересное, что там, где победила америка, запад (зап. германия, япония, юж.корея...), там везде порядок, развитие, высокие уровень и качество жизни граждан, а в постсовке везде - жопа...)))
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Щас тебе расскажут за Ирак и Ливию, не пройдет и 5 минут
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Хотя,автомат надо убрать. Его немцы изобрели.


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Где здесь самое главное достижение рюзких- лапти?
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самое главное-петух с говна и говяный сталагмит
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Лапти , это от финнов, калашников разработан Гуго Шмайссером, балалайка у каких-то азиатов с3,14здена, водка польское изобретение.
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Автомат там не того...Штурмгевер StG 44 немцы придумали,а не мальчик калашников с 5-тью классами образования
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Балалайка пришла из Азии. Короче - единственное достижение "самой умной нации" ТА-ДАМ!!! ВОДКА!
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Вотька поляки изобрели, так шо адын тренчел мардва изобрела, и то апссываить балалайкай, но чё та тренчит, а балалаить не хатит.
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думаю что так продолжая он получит на выборах больше голосов, да дурно болтает, но электорат там что умный, ну вот, болтает чтоб они поняли, кстати в Украине, что не так же, а чего тогда люлька и сброд комунистов в ВР попали, ну вот, везде можно наити такого рода электорат, только процент меняетса.
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Этого Жириновского даже не хочется комментировать, который удачно прикидывается дурачком, удобно пристроившись к коррупции у власти при царе, выдавая себя иногда оппозиционером, развешивая на ватные мозги холопов лапшу большой длинны.
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Жирік - чесна і відверта людина. Якщо б його раніше уважно слухали, мо й війни б не було б, і Крим би не віджали. Тре його нагородити, давно кажу.
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Да так не скажешь по ....фактам. Аэродром выкосили неплохо. Это не стрельба Калибрами по пустыне. Кстати снимки с израильского разведспутника.
"Американцы - наиболее тупая нация в мире", - Жириновский о политических отношениях США и РФ - Цензор.НЕТ 3549
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А еще я помню что когда-то (до войны) Жирик хотел Украину оккупировать ,бросив на это дело Псковскую дивизию вдв...Неловко как-то получилось с дивизией псковских десантников в 2014м ...Да,Жирик?
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Уже признает Жирик, что янки могут уничтожить Северную Корею, значит у рюзких очко жим-жим. Не далек тот день, когда Жирик скажет, что янки спокойно могут уничтожить паРашу, а рюзкие в ответ половину Белоруссию.
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Это еще ничего. Там недавно какой-то жирный мужик предлагал в ответ на обстрел Сирии ударить ракетами и авиацией по Украине. И таких неадекватов там пускают на ТВ.
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На самом деле жирик не дурак. Он просто играет свою роль, иногда сильно заигрываясь. Это скорее медийная фигура, чем политическая. Его партия стабильно имеет рейтинг в районе 5% еще со времен Ельцина. Но, свою роль он отрабатывает. Помню какой-то старый ролик, где он рассказывал про Му-му. Смотришь и думаешь, то-ли заигрался, то-ли не совсем адекватен.
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если такая медийная фигура затребована в российском информпространстве, то это показывает уровень развития населения россии и его чаяния: пиндосы тупые, а остальных бомбить
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Когда-то у царей были карлики клоуны, а теперь у карликов клоуны!
,
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Жирик готовится с задорновым на пару концерты давать? Самая бл"ть нетупая нация, скоро даже уличные сортиры разучатся строить, имбицылы.
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Шизофренический поток сознания,психиатрам его не показывают-кто же на ТВ будет кацапам уверенность вселять.
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Психических заболеваний не выявлено.Просто дурак.
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Ржу! Спасибо, жирик!!! Что ж все туда рвётесь? детки, семьи наших и роиських чинуш все там...
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"Американцы - наиболее тупая нация в мире"
Спор "Томагавков" и С-400 говорит об обратном.
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Только у этой "самой тупой" нации - самый высокий уровень жизни, лучшая армия, лучшие дороги, лучшая космонавтика и медицина, они изобрели радио и интернет и показывают самые высокие достижения в спорте. Их "примитивная" культура в виде кино, музыки и книг уже давно на первом месте по потреблению во всех странах мира, в том числе и россии. Хотел бы я быть хоть на 10% таким же "тупым", как американцы!
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Да, забыл еще города. Мало видел в мире настолько чистые и ухоженные города, как американские. Разве что английские.
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господи до чого ж 85% вати жалюгідні по суті своїй. і цей клоун яскравий представник ціеї вати
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Приятно наблюдать как єтот мудак исходит на говно.

Шампанского иди жахни за Трампа, клоун ряженій.
"Американцы - наиболее тупая нация в мире", - Жириновский о политических отношениях США и РФ - Цензор.НЕТ 6933
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Большинство американцев живет в отдельных домах а не в курятниках, и даже бедный человек может позволить купить себе машину! Народ здесь уважает закон, а гос.аппарат работает несравненно быстрее и качественнее чем зачисления, этот список можно продолжать и продолжать.... Вопрос следующий - так в чем же тупость американцев? В том что уровень и качество жизни выше чем в рассеи?
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Не пытаюсь ни в коем случае розжигать межнациональную рознь
Но черт возьми, даже кот помнит обиды, даже рыба способна распознавать уловки рыболова
Что же это за страна такая - никакой генетической памяти, никакого здравомыслия!?
Любой урод, в любое время,говоря координально противоположные вещи - с телевизора любое чмо делает вождем, любую билиберду - национальной идеей
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Американцы - наиболее тупая нация в мире", - Жириновский о политических отношениях США и РФ. ВИДЕО
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