 Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: "Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления". ВИДЕО+ФОТО

Загрузка видео...
"Обысков, применения физической силы против гражданских и стрельбы на месте обыска оказалось мало. Силовики начали преследовать на патрульных машанах еще двоих мусульман по среди города и провели задержание Аметхана Умерова и Азиза Азизова. В сопровождении полиции их доставили в Бахчисарайский РОВД, но в здание не пустили даже адвоката Джемиля Темешева. Стоит отметить что в их адресе звучали угрозы и оскорбления со стороны силовиков", - рассказал он.
"Поступила информация, что Азиза Азизова, одноклассника Сейдамета Мустафаева, забрали в районе рынка "Рубин" и РОВД. Он успел оповестить, что за их машиной (водитель - Аметхан Умеров) "хвост". В данный момент Азиза и Аметхана везут в здание РОВД", - написала в Фейсбуке супруга арестованного крымского татарина Сейрана Салиева Мумине Салиева.
"Сегодня, 13.04.2017, в г. Бахчисарай с 14.30 будут проходить суды по статьям КоАП РФ над задержанными: Сейдамет Мустафаев, Эскендер Меметов, Шевкет агьа Абдураманов, Мустафа Абдураманов, Ремзи агъа Зудиев, Мидат Муждаба, Аметхан Умеров, Азиз Азизов", - добавила она.
"Сейдамет Мустафаев. Сегодня ранним утром к нему в дом "пришли" с обыском. Со всей "свитой", шлейфом машин во главе "Россгвардии" и автозаков. Даже "маршрутное такси" было эдак на человек 30-40 в случае чего. Выстрелы в воздух, применение дубинок без разбору женщин бить или мужчин. Прибытие скорой помощи. Своего рода, ребрендинг в "дифференцированном формате". Сейдамет научил чтению Корана моего сына и еще многих мальчишек. Наш благородный Посланник (мир ему и благословение Ал лаха) сказал: "Лучшими из вас являются те, кто изучал Коран и обучал ему других". И сын не раз говорил: "Сейдамет оджа для меня лучший. Потому, что он обучил меня Корану, и теперь Аллах может поговорить со мной".( Если хочешь поговорить с Аллахом, встань на Намаз, если же хочешь, чтобы Аллах с тобой поговорил - читай Коран.) Вот таких ребят клеймят сегодня мифическими ярлыками "экстремистов" и "террористов", о которых знать-то и не знал наш народ НИКОГДА", - рассказала она о задержанном Сейдамете Мустафаеве.
Загрузка видео...
Вместе с тем, Сейтумер Сейтумеров, которого ранее силовики избили дубинками под домом Сейдамета Мустафаева, рассказал о том, как происходил конфликт с российскимисиловиками: " После того, как полиция оттискивала собравшихся поддержать Сейдамета Мустафаева все дальше и дальше, некоторые сотрудники уже начали толкать собравшихся женщин. Муж одной из женщин, которую толкали полицейские - Ремзи Зудиев вступился за свою жену, после чего началось применение силовиками дубинок, и стрельбы в воздух. Как результат - 4 человека задержаны за попытку защитить от силовиков собравшихся женщин - из них 2 больные (Ремзи агъа перенес тяжелейшую операцию на сердце, а Шевкет агъа - только недавно оправился от инфаркта). Видео очевидцев происходящего.
В свою очередь в МИД Украины заявили: " Оккупант преследует, запугивает всех несогласных с оккупацией АРК. Проинформируем партнеров, усиливаем международное давление на РФ".
Аметхан Умеров
Азиз Азизов
Эскендер Меметов
Сейдамет Мустафаев
Мустафа Абдураманов
Шевкет агьа Абдураманов
Ремзи агъа Зудиев
Мидат Муждаба
Ответить
Ответить
Ответить
А земля это их предков!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oKx1k15tM7E&t=228s
Ответить
А что еще можно им посоветовать...
Терпеть молча все издевательства ?
Ответить
А щас они "задавлены".... татары под "прицелом". Поэтому всё произойдёт не так быстро и образцово - показательно, но произойдёт!
Ответить
Но времени у них немного.Кацапы знают,кого изолировать,чтобы остальные молчали и ничего не планировали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вообще живут как все там кому -то по кайфу кому-то не очень кто как устроился,нафига тут информационные вбросы ?
Ответить
Ответить