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 Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: "Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления". ВИДЕО+ФОТО

В оккупированном Бахчисарае российские силовики задержали еще двоих мусульман после утренних обысков в домах крымских татар и последующих задержаний.

Об этом в Фейсбуке сообщил фотограф Сейтумер Сейтумеров, которого ранее силовики избили дубинками под домом Сейдамета Мустафаева, передает Цензор.НЕТ.

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"Обысков, применения физической силы против гражданских и стрельбы на месте обыска оказалось мало. Силовики начали преследовать на патрульных машанах еще двоих мусульман по среди города и провели задержание Аметхана Умерова и Азиза Азизова. В сопровождении полиции их доставили в Бахчисарайский РОВД, но в здание не пустили даже адвоката Джемиля Темешева. Стоит отметить что в их адресе звучали угрозы и оскорбления со стороны силовиков", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержанных оккупантами 6 крымских татар везут в "суд": "Цирк! Человека обвиняют в публикации в интернете, а для этого привлекли Росгвардию, ОМОН, полицию и ГАИ". ВИДЕО

"Поступила информация, что Азиза Азизова, одноклассника Сейдамета Мустафаева, забрали в районе рынка "Рубин" и РОВД. Он успел оповестить, что за их машиной (водитель - Аметхан Умеров) "хвост". В данный момент Азиза и Аметхана везут в здание РОВД", - написала в Фейсбуке супруга арестованного крымского татарина Сейрана Салиева Мумине Салиева.

"Сегодня, 13.04.2017, в г. Бахчисарай с 14.30 будут проходить суды по статьям КоАП РФ над задержанными: Сейдамет Мустафаев, Эскендер Меметов, Шевкет агьа Абдураманов, Мустафа Абдураманов, Ремзи агъа Зудиев, Мидат Муждаба, Аметхан Умеров, Азиз Азизов", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты задержали 4 крымских татар, пришедших поддержать Сейдамета Мустафаева, в доме которого проводят обыск: "Силовики применили дубинки, были выстрелы" (обновлено)

"Сейдамет Мустафаев. Сегодня ранним утром к нему в дом "пришли" с обыском. Со всей "свитой", шлейфом машин во главе "Россгвардии" и автозаков. Даже "маршрутное такси" было эдак на человек 30-40 в случае чего. Выстрелы в воздух, применение дубинок без разбору женщин бить или мужчин. Прибытие скорой помощи. Своего рода, ребрендинг в "дифференцированном формате". Сейдамет научил чтению Корана моего сына и еще многих мальчишек. Наш благородный Посланник (мир ему и благословение Ал лаха) сказал: "Лучшими из вас являются те, кто изучал Коран и обучал ему других". И сын не раз говорил: "Сейдамет оджа для меня лучший. Потому, что он обучил меня Корану, и теперь Аллах может поговорить со мной".( Если хочешь поговорить с Аллахом, встань на Намаз, если же хочешь, чтобы Аллах с тобой поговорил - читай Коран.) Вот таких ребят клеймят сегодня мифическими ярлыками "экстремистов" и "террористов", о которых знать-то и не знал наш народ НИКОГДА", - рассказала она о задержанном Сейдамете Мустафаеве.

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Вместе с тем, Сейтумер Сейтумеров, которого ранее силовики избили дубинками под домом Сейдамета Мустафаева, рассказал о том, как происходил конфликт с российскимисиловиками: " После того, как полиция оттискивала собравшихся поддержать Сейдамета Мустафаева все дальше и дальше, некоторые сотрудники уже начали толкать собравшихся женщин. Муж одной из женщин, которую толкали полицейские - Ремзи Зудиев вступился за свою жену, после чего началось применение силовиками дубинок, и стрельбы в воздух. Как результат - 4 человека задержаны за попытку защитить от силовиков собравшихся женщин - из них 2 больные (Ремзи агъа перенес тяжелейшую операцию на сердце, а Шевкет агъа - только недавно оправился от инфаркта). Видео очевидцев происходящего.

В свою очередь в МИД Украины заявили: " Оккупант преследует, запугивает всех несогласных с оккупацией АРК. Проинформируем партнеров, усиливаем международное давление на РФ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: "Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы". ВИДЕО+ФОТО


Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 01

Аметхан Умеров

Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 02

Азиз Азизов

Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 03

Эскендер Меметов

Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 04

Сейдамет Мустафаев

Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 05

Мустафа Абдураманов

Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 06

Шевкет агьа Абдураманов

Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 07

Ремзи агъа Зудиев

Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления 08

Мидат Муждаба


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Татары терпилы.
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Просто на каком основании,они тогда при Украине самозахватывали крымские земли ? И почему тогда это не могли делать украинцы. Не находишь,- что если взялся за гуж,то не говори ,что недуж ? Если быть равными - то во всем.
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А ты им еще припомни, что чебуреки за деньги продавали!
А земля это их предков!
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Вы им за 25 лет не дали обучение на языке, не реабилитировали и не дали автономии. И не дали бы в будущем, ибо Украина это централизованное унитарное государство с одной нацией. Не то что хлостан, где под сотню нац. республик.
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Так и будете сидеть и ждать, когда постучат в очередные двери ?
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Интересно...
А что еще можно им посоветовать...
Терпеть молча все издевательства ?
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Просто с тёплого, уютного места не советовать им махать шашкой! У меня сначала тож было... писал с АТR прямой эфир захвата, начиная с митинга....
А щас они "задавлены".... татары под "прицелом". Поэтому всё произойдёт не так быстро и образцово - показательно, но произойдёт!
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А я их подгоняю что-ли ?
Но времени у них немного.Кацапы знают,кого изолировать,чтобы остальные молчали и ничего не планировали.
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Они уже поимённо всех знают, до пятого колена... школа.
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Один говорит "сотрудники непонятно какого ведомства"... А Шо тут не понятно, у кацапсин одно ведомство - хуйловские кацапсины
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Не удивлюсь если им предъявят за взрывы в питерском метро
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Тут млять таких бойцов кто-то усиленно из татар делает типа дайте нам автономию.А сколько за это время вообще задержали людей не татар по национальности в Крыму?
А вообще живут как все там кому -то по кайфу кому-то не очень кто как устроился,нафига тут информационные вбросы ?
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Аж угрожали! Хоть мородой об асфаль не ударили. В Израиле исламистов вместе с хатой взрывают и не заморачиваются, и никто не пищит про права израильско-арабских активистов. Слава Украине!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОккупанты задержали еще двоих крымских татар: "Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления". ВИДЕО+ФОТО
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