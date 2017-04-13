 Осужденный генерал Назаров утверждает, что приказ на переброску десантников в Луганск отдал Муженко: "Я подписал и отправил только заявку". ВИДЕО

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"Как планировался и организовывался этот перелет мне неизвестно. Это была ответственность руководителя оперативной группы... Муженко дал указание подготовить необходимое распоряжение. Как начальник штаба я эту работу безусловно организовал. В этом конкретном случае, мной была подписана и отправлена в генеральный штаб только заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задание и распоряжение относительно переброски этого подразделения отдавалось генеральным штабом", - сказал Назаров.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Почему гражданский суд судит за военные преступления, это же бред. 3 года не хватило, что бы создать трибунал? Ау?
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надеюсь за этой крысой московской уже выехали?
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