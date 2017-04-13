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 Осужденный генерал Назаров утверждает, что приказ на переброску десантников в Луганск отдал Муженко: "Я подписал и отправил только заявку". ВИДЕО

Генерал Виктор Назаров заявил, что не причастен к решению о переброске десанта в луганский аэропорт самолетом, сбытым российскими боевиками при заходе на посадку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Назаров сказал, что ему неизвестно как планировался перелет десантников.

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"Как планировался и организовывался этот перелет мне неизвестно. Это была ответственность руководителя оперативной группы... Муженко дал указание подготовить необходимое распоряжение. Как начальник штаба я эту работу безусловно организовал. В этом конкретном случае, мной была подписана и отправлена в генеральный штаб только заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задание и распоряжение относительно переброски этого подразделения отдавалось генеральным штабом", - сказал Назаров.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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муженко кивнет на "пороха".Вот и цепочка раскрутилась
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тем лучше. Всех крыс сразу посадить а еще лучше расстрелять.
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Мафія спеціально не вводить воєнний стан, щоб в народу не було законного права на самозахист від агресора, щоб люди не могли брати зброю і вбивати мафію!
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никто никуда не кивнет. козел отпущения есть? есть. значит шоколаднокомандующий не при делах.
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І це правда, невведення воєнного стану не дає повноважень генералам та іншим командирам віддавати накази підрозділам АТО! Як з'ясувалось під час суду над Назаровим, всі командири в АТО, крім Муженко не є призначеними, не вступили в свої обов'язки і юридично не мають жодних повноважень на командування підрозділами! Конституція України та законодавство не знає що таке правовий режим АТО і які мають бути взаємовідносини між військовими під час АТО! Наші депутати відпочивають по 1,5 місяці, бо вони змучились, а в країні досі немає правового поля для ведення війни! Три роки немає правового поля для ведення війни! Воєнного стану немає і іншого стану теж немає! І це вигідно мафії та путіну, бо всі дії військових в АТО де факто незаконні, тобто вичнені з крайньої необхідності в порушення законів України! Немає жодних наказів, бо немає командирів призначених в законний спосіб, а військові командири не мають права командувати в АТО, бо це справа АТЦ СБУ!
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Так оно и было,причём при устном приказе Потрошенко
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3 года война в стране, где военный трибуналй?
Почему гражданский суд судит за военные преступления, это же бред. 3 года не хватило, что бы создать трибунал? Ау?
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Ежу понятно, что планирует командир (Муженко), а начштаба подписует. На судили токо Назарова. Странно?
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так изначально назаров сам на себя все так сказать брал!! потому что ему сверху гарантировали крышу!!
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От до чого всі ці балачки про "небезпечний прецедент".
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так оно и так было понятно что тупость и предательство "генералов"была очевидна!
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Опана так вот наконец оно заговорило а 2 года мурижилось!!
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Вот так и Рома Насиров сдаст Офшорного, когда получит конкретный срок. Если получит конкретный срок.
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недолго до прыжка с балкона назарову осталось
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Сидеть никто не хочет а придется рано или поздно так, что таким тварям один выход застрелится и бай-бай привыкли штаны протирать а солдат как расходный материал пускать- подонки.
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Крьісьі начинают жрать крьіс! Увлекательное зрелише! Бгггг
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Виноват не тот кто отдал приказ на переброску десантников а тот кто не обеспечил их безопасность и слил врагу время проведения операции.
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от блят я так и знал
надеюсь за этой крысой московской уже выехали?
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если даже узнают что Муженко с Полтораком лично сбили самолет, то им не будет ни хрена.
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а как оно должно быть?так и должно быть...просто пошли на поводу у зрады...судить командиров за боевые потери гражданским судом...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОсужденный генерал Назаров утверждает, что приказ на переброску десантников в Луганск отдал Муженко: "Я подписал и отправил только заявку". ВИДЕО
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