 Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: "Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории". ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Загрузка видео...
В комментарии Цензор.НЕТ ветераны сообщили, что прибыли в Верховную Раду по приглашению накануне 9 мая.
Во время брифинга один из ветеранов сообщил, что "в организации ветеранов Украины на сегодняшний день почти 700 тыс. людей, которые имеют статус участника войны, то есть той войны 1941-45 гг., из них 61 тысяча - это участники боевых действий": "Кое-кто хочет их уже не видеть, говорят, что их уже нет".
Вместе с тем, один участников приглашенной делегации заявил корреспонденту Цензор.НЕТ, что он ветеран войны, но оказалось, что он 1935 года рождения: "Я служил на подводных лодках в 16 лет. После войны. Разве это не ветеранская работа? Разве я не заслужил быть ветераном?"
Еще один ветеран, приглашенный Бойко, отвечая на вопрос о том, как он относится к российской оккупации Крыма и Донбасса заявил: "Так мы ж отдали им без боя, как можно относиться? И никого не наказали за то, что отдали".
Еще несколько ветеранов заявили, что относятся к российской оккупации отрицательно. "Мы не должны быть в конфликте. Нужен мир", - заявил один из ветеранов, но не ответил на вопрос, как этого достичь.
Вместе с тем, сопровождающие ветеранов люди, всячески пытались оградить ветеранов от вопросов журналистов. "Не давайте комментарии", - приказала одна из сопровождающих.
Перед началом брифинга Королевская инструктировала ветеранов о том, что им нужно сказать: "Подходит каждый сам. Я такой-то такой-то. Герой Советского Союза. Здесь ведущего нет. Вы сами говорите. Говорю о фальсификации истории сегодня. Говорю о том, что они не хотят отмечать 9 мая. Говорю, что мы есть, мы живы и никому не позволим переписать историю. Да вы скажете в 100 раз лучше меня".
Королевская инструктирует приглашенных в Раду ветеранов.
Бойко с приглашенными в Раду ветеранами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На вулиці вже 13 квітня, тобто перше квітня вже пройшло... а до 9 травня ще ого-го скільки))
Як ці псевдо-ветерани зайшли у Верховну Раду, хто перевіряв їх ветеранські документи, у яких війнах воювали?
...і ще чи в мене дежа-вю чи може у ригів? От я не розумію у нас в країні 9 травня День Перемоги у ВВВ чи у всіх війнах, які були у світі? До чого тут афганці, чорнобильці, ветерани праці тощо?
Що це за такі маневри від ригів?
Ответить
http://militaryarms.ru/novosti/u-beregov-sirii-terpit-bedstvie-novejshij-rossijskij-fregat-admiral-grigorovich/
Ответить
Ответить
ветераны Вермахта находятся на полном государственном обеспечении.
Батя говорит : а я сцука, установку телефона жду уже 43 года,ветеран называется...,поржали та и забыли.Умер Батя легко в 1990 году,во сне...,подушечку с медалями орденами хранит моя сестра ,22 цацки Сралинские...
Ответить
Ответить
"Ты ушами не хлопай, среди нас, ветеранов, много проходимцев и негодяев..."
Позже я не один раз в этом убедился, а сегодня моя тётка работает с ветеранами (типа в совете ветеранов, что ли), так и она и практически 100% этих товарищей не поддерживают ни Майдан, ни патриотов, ни движение Украины в Европу. За-то им по душе "руссский мир"... а "бендеровцы" убивали учителей и детей...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
З "мисленням" ветеранів вже нічого не зробиш, у них інша епоха в голові, інша ідеологія, і ця ідеологія піде із ними до могили. Через пару років чим маніпулювати такі шльондри будуть?
Ответить
Ответить
А настоящие ветераны уже многие с кровати не могут встать.А то что на фото какие они нафиг ветераны какой войны?Особенно 2 и 3 фото крайний с права какой он в жопу ветеран 2 мировой?
Ответить
Ответить
Імпічмент Порошенку, дострокові президентські і Барига з шоблою "бойків" і "королєвських" - довічне з конфіскацією!!!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить