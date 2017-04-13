EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  12318  227
Все про:Бойко (731) ветераны (323) ВР (22382) Вторая мировая война (200) День Победы (989) Королевская (803)

 Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: "Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории". ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Нардепы от "Оппоблока" Юрий Бойко и Наталья Королевская привели в Раду ветеранов, в том числе, по их словам, Второй мировой войны.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...


В комментарии Цензор.НЕТ ветераны сообщили, что прибыли в Верховную Раду по приглашению накануне 9 мая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все фейковые ветеранские организации сидят в центре Киева и ни копейки не платят за аренду, - заседание Подкомитета ВР. ВИДЕО

Во время брифинга один из ветеранов сообщил, что "в организации ветеранов Украины на сегодняшний день почти 700 тыс. людей, которые имеют статус участника войны, то есть той войны 1941-45 гг., из них 61 тысяча - это участники боевых действий": "Кое-кто хочет их уже не видеть, говорят, что их уже нет".

Вместе с тем, один участников приглашенной делегации заявил корреспонденту Цензор.НЕТ, что он ветеран войны, но оказалось, что он 1935 года рождения: "Я служил на подводных лодках в 16 лет. После войны. Разве это не ветеранская работа? Разве я не заслужил быть ветераном?"

Еще один ветеран, приглашенный Бойко, отвечая на вопрос о том, как он относится к российской оккупации Крыма и Донбасса заявил: "Так мы ж отдали им без боя, как можно относиться? И никого не наказали за то, что отдали".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Геть фальшивих ветеранів", - активисты пикетируют здание комитетов Рады, где рассматривают вопрос финансирования псевдоветеранских организаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще несколько ветеранов заявили, что относятся к российской оккупации отрицательно. "Мы не должны быть в конфликте. Нужен мир", - заявил один из ветеранов, но не ответил на вопрос, как этого достичь.

Вместе с тем, сопровождающие ветеранов люди, всячески пытались оградить ветеранов от вопросов журналистов. "Не давайте комментарии", - приказала одна из сопровождающих.

Перед началом брифинга Королевская инструктировала ветеранов о том, что им нужно сказать: "Подходит каждый сам. Я такой-то такой-то. Герой Советского Союза. Здесь ведущего нет. Вы сами говорите. Говорю о фальсификации истории сегодня. Говорю о том, что они не хотят отмечать 9 мая. Говорю, что мы есть, мы живы и никому не позволим переписать историю. Да вы скажете в 100 раз лучше меня".

Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории 01

Королевская инструктирует приглашенных в Раду ветеранов.

Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории 02

Бойко с приглашенными в Раду ветеранами.

Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории 03
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Сами Твари еще и клоунов ряженых с собой привели... Они что на горшках воевали? И еще нужно разобраться за кого они воевали... Выкинуть их за ноги оттуда на улицу и еще дело завести...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где кизяки ряженные, которые на "колчаковских фронтах"? Почему не привели? там цацек на порядок больше навешано, расписаны под хохлому, в лампасах, самое младшее звание генералиссимус галактики!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Те кто действительно воевал во 2- Мировую называли себя Фронтовиками.А различных ветеранских организаций при СССР было много,в том числе по родам войск, и участия в различных конфликтах после войны.Ветеранами становились так-же моряки гражданского флота -возившие оружие разным "Друзьям".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не зрозумів, що це за цирк і для кого і у зв"язку з чим?
На вулиці вже 13 квітня, тобто перше квітня вже пройшло... а до 9 травня ще ого-го скільки))
Як ці псевдо-ветерани зайшли у Верховну Раду, хто перевіряв їх ветеранські документи, у яких війнах воювали?
...і ще чи в мене дежа-вю чи може у ригів? От я не розумію у нас в країні 9 травня День Перемоги у ВВВ чи у всіх війнах, які були у світі? До чого тут афганці, чорнобильці, ветерани праці тощо?
Що це за такі маневри від ригів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якобы новейшая Консервная банка флота Параши "Григорович" получила пробоину и терпит бедствие у берегов Сирии.
Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: "Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории" - Цензор.НЕТ 9977

http://militaryarms.ru/novosti/u-beregov-sirii-terpit-bedstvie-novejshij-rossijskij-fregat-admiral-grigorovich/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скільки можна прикриватися ветеранами,котрим ви суки у спини стріляли...а може ці "ветерани" і самі стріляли у спини бійців червоної армії,а потім у Будапешті і Празі танками людей чавили...відкривайте архіви і все стане на місце...скільки можна цей маразм дивитися...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в одной из кацаПсинских газет во время Перестройки прочитал Бате такое :
ветераны Вермахта находятся на полном государственном обеспечении.
Батя говорит : а я сцука, установку телефона жду уже 43 года,ветеран называется...,поржали та и забыли.Умер Батя легко в 1990 году,во сне...,подушечку с медалями орденами хранит моя сестра ,22 цацки Сралинские...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оба моих деда ветерана , умерли еще в 90-е , у жены один 80-х , один в 2001 , всех моих знакомых приблизительно тот же промежуток времени , так что Рыгающие Оналы могут живого мамонта в ВР привести с тем же успехом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда-то у нас дома собирались ветераны и один из них (с 3-мя орденами Славы) мне сказал:
"Ты ушами не хлопай, среди нас, ветеранов, много проходимцев и негодяев..."
Позже я не один раз в этом убедился, а сегодня моя тётка работает с ветеранами (типа в совете ветеранов, что ли), так и она и практически 100% этих товарищей не поддерживают ни Майдан, ни патриотов, ни движение Украины в Европу. За-то им по душе "руссский мир"... а "бендеровцы" убивали учителей и детей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эти товарищи могли что то вякать в августе 92 года , сей час их поезд ушел , им о Боге пора думать и грехи замаливать , а не правнукам расказывать как им жить надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится все больше и больше, а второй мировой меньше (что естественно)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Черогий підар-крок, тобто піар-хід від ригів - дідиваівалі. Всі знають, що вони воювали і без цих курв! Інше питання скільки ви падла будете ними маніпулювати?!! А історію завжди писали а у випадку совка переписували переможці.
З "мисленням" ветеранів вже нічого не зробиш, у них інша епоха в голові, інша ідеологія, і ця ідеологія піде із ними до могили. Через пару років чим маніпулювати такі шльондри будуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну какие это ветераны войны,да ещё и Отечественной, они рождения моей мамы 1935-1937 год,там нет людей 1924 года или около того!
 показать весь комментарий
Ответить
 
При всём моём уважении к ветеранам их осталось очень мало.Им уже в районе 90 лет! Это те кто реально были в боях.Все остальные это ряженые куклы с орденами которые выдавали каждый год после войны на 9 мая и под разные праздники.да все в орденах но там нет орденов войны !

А настоящие ветераны уже многие с кровати не могут встать.А то что на фото какие они нафиг ветераны какой войны?Особенно 2 и 3 фото крайний с права какой он в жопу ветеран 2 мировой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну не пойдет же Королевская и Бойко к настоящим ветеранам которые лежат дома в обоссаной кровати в ободранной старой квартире с мизерной пенсией и кучей таблеток на тумбочке... Так же как и не сможет ответить почему рыгоаналы будучи при власти вспоминают о ветеранах только перед 9 мая и перед выборами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це все Жирна Барига.
Імпічмент Порошенку, дострокові президентські і Барига з шоблою "бойків" і "королєвських" - довічне з конфіскацією!!!!!!!!! Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: "Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории" - Цензор.НЕТ 3696
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно было спросить у *ветеранов* может стоило заключить с Гитлером и Великим Рейхом перемирие чтобы не было войны и столько жертв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
70% информации о войне засекречено до сих пор и прячут в 7 Архивах РАБссии,включая особый президентский Архив.Почему победители Гитлера прячут правду о пабеде?на этот вопрос ответил фронтовик и писатель Виктор Астафьев : "да какая к чёрту победа,трупами своими завалили гитлера да и всё"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
700 тыс ветеранов? )))) Да у меня бабушка недавно умерла, так она ребенком была во время войны....Это не ветераны, ветерану минимум 90 лет
 показать весь комментарий
Ответить
 
какие 60 тысяч? Епаный опоблок твари ! Моему деду было 93 в том году он умер в конце 41 ево забрали в учебку в возрасте 17 лет ( приписал себе год) .В прошлом году в Житомире осталось 2 живых ветерана! Воевавших во время ВОВ в 1 украинском фронте !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикольно, это значит я тоже когда то буду ветераном. )
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойко и Королевская привели в Раду ветеранов: "Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории". ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти