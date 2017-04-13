 Тимошенко о Гройсмане: Это такая себе "громкая пупырышка", тень Президента. ВИДЕО

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"Такими всякими высказываниями Гройсман напоминает... Знаете, такая есть упаковочная пленка - там, где пупырышки... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана - такая себе громкая пупырышка, на которую можно нажать, она лопается, и на этом все", - сказала она.
Тимошенко также отметила, что сейчас в Украине нет самостоятельного премьер-министра.
"У нас есть тень Президента - это премьер-министр Гройсман, который выполняет все его прихоти и поручения", - сказала экс-премьер Украины.
Напомним, 11 апреля Гройсман пошутил о готовности передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу Украины в споре между НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" по контракту на поставку газа.
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а чому ніхто не згадує харківські угоди коли дали зелене світло окупації України,
мабуть тому, що вони зараз при владі та в той час захищали ці угоди
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П.С. Юля- фсёукрала, в кремле закопала, кабальныйконтракт написала.)))
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