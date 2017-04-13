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 Политика Украины
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Все про:арбитраж (69) Газ (8685) Кабмин (10143) Стокгольм (88) Тимошенко (25377) Гройсман (2803)

 Тимошенко о Гройсмане: Это такая себе "громкая пупырышка", тень Президента. ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "громкой пупырышкой" в ответ на его шутку о ее передаче россиянам вместо денег в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по делу об оплате газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в эфире программы "HARD з Влащенко" на телеканале ZIK.

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"Такими всякими высказываниями Гройсман напоминает... Знаете, такая есть упаковочная пленка - там, где пупырышки... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана - такая себе громкая пупырышка, на которую можно нажать, она лопается, и на этом все", - сказала она.

Тимошенко также отметила, что сейчас в Украине нет самостоятельного премьер-министра.

"У нас есть тень Президента - это премьер-министр Гройсман, который выполняет все его прихоти и поручения", - сказала экс-премьер Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман

Напомним, 11 апреля Гройсман пошутил о готовности передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу Украины в споре между НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" по контракту на поставку газа.
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Теперь гройсман от этого погоняла не отмоется уже )
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99 % содержания интернета - разнообразный мусор, никому не интересный.
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Русняя тоже так считает, а вот их зомбоящек единственный достоверный кладезь информации. Потому они и е6анутые такие
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К теме разговора это отношения не имеет. Пусть живут как хотят.
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Не права тимоха. Эта пупырушка твердым шанкром зовется. Венерологи знают, чем это чревато
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Якщо Гройсман "пухирчик" то Тюлька в такому разі "гнійний мозольчик"
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Тимошенко, Тимошенко, ..............................
а чому ніхто не згадує харківські угоди коли дали зелене світло окупації України,
мабуть тому, що вони зараз при владі та в той час захищали ці угоди
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Як що в арбітражі в Стокгольмі ми програли і москалі погодяться замість боргу взяти юлю,то треба віддавати,і чим скоріше,тим краще.Україна нічого від цього не втратить,тільки виграє.
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Тімошенниця розірвала контракт, з ценою по 50 грн и підписала з ціною майже в десятеро більше, Гнойсман підняв в двічі, потім на 25% потім ще.., здається за межі України, потрібно відправити обох, і це в кращому випадку!
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Это Ющенко разорвал контракты. Учите матчасть
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Больше нравится- "любимый паж его превосходительства". Но пупырышка тож ничё!)
П.С. Юля- фсёукрала, в кремле закопала, кабальныйконтракт написала.)))
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И у нас выступление гейклуба в поддержку Бахини инвалида-лабутенах: еще не видел NNN со его женой Джамалом и их сынком Шагающим только правой (у такой шщикарной пары только такое могло уродится) А так вся компашка в зборе - юляботики дали вам абутенов нюхнуть ?
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Вы не находите, что переход на ники и персоналии как бы не совсем приличен?
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Абсолютно не нахожу, особенно если эти "персоналии" на отсосе у кремля Им не привыкать: отсосут, глотнут и продолжат ...
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Да она уже в гробу будет лежать а все равно стонать "я президент"
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Мосьё Энгельс, в результате мочилова на пиво не заработать, в остатке будет лишь моча
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Гройсман продолжает великое дело Богословской, ведьмак черноротый))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТимошенко о Гройсмане: Это такая себе "громкая пупырышка", тень Президента. ВИДЕО
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