 Задержанных оккупантами 6 крымских татар везут в "суд": "Цирк! Человека обвиняют в публикации в интернете, а для этого привлекли Росгвардию, ОМОН, полицию и ГАИ". ВИДЕО

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"Сообщают уже о четверых задержанных. Погрузили в автозак Мустафу и Шевкета Абдурамановых (сына и отца), Эскендера Меметова (сына политзаключенного Ремзи Меметова), Ремзи Зудиева. Побитого дубинками крымского татарина (Сейтумера Сейтумерова. - Ред.) увезла скорая. После обыска Сейдамета Мустафаева силовики увезли. На всех задержанных в 7 микрорайоне составляются административные протоколы", - рассказал он.
Адвокат Ризы Муждабаева Джемиль Темишев сообщил, что его подзащитного также задержали и увезли в суд.
"Провели осмотр, изъяли два телефона, системный блок, две флеш-карты, одну книгу. Составили протокол об административном правонарушении, везут в суд. Все желающие могут поехать к суду, мы туда поедем", - сказал адвокат.
"Сейчас все находятся возле здания Бахчисарайского суда где ожидаем начало судов над 6-ю задержанными", - рассказал активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев.
Супруга Ризы Муждабаева, в дом которого в четверг рано утром, 13 апреля, ворвались силовики, Лемара напугана и не знает, почему к ним пришли с обысками. По ее словам, это произошло рано утром, когда все в доме еще спали.
"Я на работу собиралась, а тут. (…) У нас у всех телефоны забрали, компьютеры начали проверять. Вчера мы внучку выписали только с роддома, она родилась. Такая радость была. А сегодня утром эти нагрянули", - рассказала она.
"Успела дозвониться отцу прежде, чем телефон перестал соединять меня с самым дорогим человеком. Напомнила о статье 51, и чтобы ждали адвокатов. Отец перенес 4 года назад тяжелейшую операцию на сердце, долго выходил из комы. В этом году обнаружили сахарный диабет с очень высокими цифрами. Он нуждается в регулярном приеме лекарств. Надеюсь, что с ним все будет в порядке, пока мы едем к нему", - рассказала дочь задержанного Ремзи Зудиева Люфтие Зудиева.
"Мало кто не знает Сейдамета Мустафаева в Бахчисарае. Душа всех мусульманских праздников для детей. Ведущий и участник почти всех дуа (молитв) в домах пропавших без вести, арестованных крымских татар, крымских мусульман. Доброжелательный, веселый молодой человек. Именно поэтому сегодня люди стеной встали на его защиту. Именно поэтому многие готовы разделить с ним его беду", - добавила она.
"Бахчисарай, 13 апреля 2017. Утро начинается с очередных обысков у крымских мусульман. Посмотрите на этот цирк! Человека обвиняют в административном правонарушении (публикация в интернете), а для этого привлекли Росгвардию, Омон, Полицию и Гаи. Наверное очень опасный преступник! Или у их страхов глаза велики. Все это очередной шаг по запугиванию мусульман Крыма. Но, к счастью, мой народ не из таких. Собралось множество людей, желающих поддержать наших братьев", - рассказал о произошедшем пострадавший Сейтумер Сейтумеров.
"Сотрудники МВД по Республике Крым во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами на территории Бахчисарайского района проводят плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации. Изымается литература экстремисткой направленности", - заявили оккупанты об обысках и задержании.
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