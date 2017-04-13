EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  3605  12
Все про:Киев (16815) Нацполиция (6893) ранение (1571)

 В столице парень напал с ножом на мужчину: пострадавший в больнице с проникающим ранением груди. ВИДЕО

Злоумышленник утверждает, что поранил пострадавшему лицо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Сообщается, что между ними произошел конфликт, в результате которого пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением груди. Злоумышленник был задержан.

"Оперативные сотрудники нашли и задержали злоумышленника, хотя он успел сменить одежду и пытался скрыть следы правонарушения. Ему 29 лет, ранее был условно осужден за совершение кражи. Вещественные доказательства изъяты и присоединены к материалам производства", - отметили в полиции.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Ему объявлено о подозрении в совершении правонарушений. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вера Савченко сбила женщину на Троещине. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
порезал ножом лицо мужчине

госпитализировали в больницу с проникающим ранением груди
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже не парень.а уголовник,учитывая условное,то рецидивист.Потерянный для общества.Нуждается в длительной изоляции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот теоретически: ее если бы вдруг на парня с девушкой кто то напал и он его порезал , то теоретически если бы вы узнали что он судим, то он уже не имеет права защищать допустим кого то ? То есть судимый ( не говорю про судимых уебков за кражи -вот так да) априори не имеет права на защиту даже своей жизни? Если судимый на него можно напасть убить мать ,жену,отца, поскольку ранее судимая мразь не имеет права защищать своих родных, свой дом потому что он будет рецидивистом? А если судимы помеет защитить кого то то государство его сгноит....и никому не интересны причины повлекшие его первую судимость......
Браво товарищи, верною дорогой идете! Ура! Слава Советской украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты типа под дурака косишь? От кого там он защищался? Ебнулся? Ему не понравились слова на кассе и он не понравившемуся человеку ножичком захотел засодить, это попытка убийства, только нож по касательной прошел. Если чуть, ближе, ебнул пенсионера и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От нравятся мне такие заголовки "в столице".

Вы тогда дайте уж и адресс того генделя элитного мужского клуба, в котором произошел конфликт между этими "простыми людьми" джентельменами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очевидно карманника за руку поймал. Мой знакомый когда то такому сразу руку сломал, чтоб не рыпался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет не карманник, на кассе пострадавший сделал замечание, ты же видишь, что наезд был конкретный, он заставил его повернутся и в этот миг ножичком шпурнул.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Известная история, на кассе он бес очереди совался, ну вроде пострадавший "стой, я расплачиваюсь, куда спешишь". Это слышала кассир, пострадавший конечно пожилой и видуха не очень, но блядь это, что в столице по горлышку ножечком можешь получить, если скажешь замечание . Не, это молодой человек настоящий Донбасец, с начало режет со спины потом думает как скрыться.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ столице парень напал с ножом на мужчину: пострадавший в больнице с проникающим ранением груди. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти