 В столице парень напал с ножом на мужчину: пострадавший в больнице с проникающим ранением груди. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщается, что между ними произошел конфликт, в результате которого пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением груди. Злоумышленник был задержан.
"Оперативные сотрудники нашли и задержали злоумышленника, хотя он успел сменить одежду и пытался скрыть следы правонарушения. Ему 29 лет, ранее был условно осужден за совершение кражи. Вещественные доказательства изъяты и присоединены к материалам производства", - отметили в полиции.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Ему объявлено о подозрении в совершении правонарушений. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
3605 12
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, двое получили ранения, - штаб АТО(0)
Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов, БМП, ПТРК, гранатометов, 2 воина получили ранения, - штаб АТО(7)
За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО(5)
За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО(11)
Глава ССНУ Виктор Несин: "В Киеве с недвижимостью ситуация существенно стабильнее, чем в пригороде"(0)
Подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Харькове(7)
Военнослужащий 59 мотопехотной бригады Юрий Безъязычный умер от ран в реанимации Запорожской областной больницы(41)
госпитализировали в больницу с проникающим ранением груди
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Браво товарищи, верною дорогой идете! Ура! Слава Советской украине!
Ответить
Ответить
Вы тогда дайте уж и адресс того
генделяэлитного мужского клуба, в котором произошел конфликт между этими "простыми людьми"джентельменами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить