 "Минус 50, заснеженная полоса и никакой наземной навигации", - украинские пилоты оказались единственным в мире экипажем, способным выполнить спецоперацию НАТО в Арктике. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, более четырех недель в экстремальных условиях они практически спасали датскую военную базу на севере Гренландии от замерзания. Там заканчивалось горючее. Провести операцию датчане пытались самостоятельно, но отказали двигатели самолета. Потом канадцы - им удалось совершить один рейс. Успешнее всего при 50-градусном морозе отработали украинцы.
"Мы перевезли на станцию больше 720 тысяч литров авиационного топлива. Налет составил около 120 часов", - говорит руководитель миссии Александр Кулибаба. Смотрите также: На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр". ФОТОрепортаж
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просто 720 тонн..- что уже очень много..
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чем больше импортозамещения рос.комплектующих на канадские или французские, тем больше вероятность что проект заработает
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В каких спецоперациях Украины принимают или принимали участие пилоты НАТО ?
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Слава Україні!
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тонны и килограммы - это вес.
литры - это отбъем.
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Явнo не за oдну хoдку
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Избавтесь от противоречий
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Репрессии Кремля в Крыму дают обратный эффект: чем сильнее репрессии, тем больше появляется активистов, которые приходят поддержать других.
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Украинские пилоты - самые дешевые в мире.
Да и в случае гибели - семьям копейки, как по мировым понятиям.
И мы бы кормили их семьи и обеспечивали бы хатами.
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Цена человеческой жизни зашкаливает)
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ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20* С - 0,73-0,75 г/см3
720 000 л * 0,75 = 540 000 кг или 540 т
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https://youtu.be/hnNtbJ4lrZ8
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"Казацькому роду нема переводу!"
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