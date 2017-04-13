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Все про:авиация (1733) Арктика (46) НАТО (5372) украинцы (2504)

 "Минус 50, заснеженная полоса и никакой наземной навигации", - украинские пилоты оказались единственным в мире экипажем, способным выполнить спецоперацию НАТО в Арктике. ВИДЕО

Украинские пилоты оказались единственным в мире экипажем, который смог провести спецоперацию НАТО в Арктике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, более четырех недель в экстремальных условиях они практически спасали датскую военную базу на севере Гренландии от замерзания. Там заканчивалось горючее. Провести операцию датчане пытались самостоятельно, но отказали двигатели самолета. Потом канадцы - им удалось совершить один рейс. Успешнее всего при 50-градусном морозе отработали украинцы.

"Мы перевезли на станцию больше 720 тысяч литров авиационного топлива. Налет составил около 120 часов", - говорит руководитель миссии Александр Кулибаба.
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а баба яга против.... он и чтец и на кожаной дуде игрец
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в каком смысле????? типа нас это не касаемо....
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Все эти истории на Западе о "крутых русских, которые коня на скаку и вообще ого-го" - это, на самом деле, истории про украинцев!!! Просто в галимом совке не делали различий между людьми и мокшами! - соответственно, иностранцы всех воспринимали, как "русских" или "советских"! Так что это наши ребята - мужественные парни, а не всякая вонючая и вечнобухая расеянская шваль
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720 тысяч тонн ...???? это 12 000 ж/д цистерн по 60 тонн.

просто 720 тонн..- что уже очень много..
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Это если считать плотность как у воды. На самом деле 720 тыс.л. = 720 м3, при плотности бензина 0,9 это 648 тонн.
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Цензор в своем репертуаре - тысяч тонн. И море мы выкопали.
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Читаем только заголовки? И бегом брюзжать? 720 тысяч ЛИТРОВ.
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Браво! Молодцы ! Я теперь уже знаю, куда мы отправим ватников с Украины, чтоб дальше жить спокойно в своей стране.
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Вместе с вышиватниками. Пускай там срутся, меньше вони будет на таком холоде.
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Зато из говна лучше изделия получатся. На таком морозе не растают
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АН-76 прекрасный самолет. Осталось их выпускать побольше.
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Ил-76. Так их и делают.
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Их двоих не было, экипажу никто не помогал. Вот и справились успешно. Молодцы.
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остроумие? не думаю, а самолет действительно не плохой, но устаревший, и перспективный Ан-188 мог бы его с легкостью заменить
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Мог бы, но есть ли хоть шанс, хоть один, на эту перспективу?
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а шансы оказываются после разрыва отношений с рашей только растут
чем больше импортозамещения рос.комплектующих на канадские или французские, тем больше вероятность что проект заработает
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Alex Yustasu Ватников - в Арктику? Пожалей пингвинов, они и так в шоке после крещения Гундяеевым
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с пингвинами надо что-то решать. такое соседство с ватой милых существ разрушит экосистему Земли. Тогда придётся по дороге викинуть их без парашютов
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Это указывает на то что мотор -Сич делает отличные авиацинные двигатели а самолетом управляли специалисты высшего класса.
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Мотор Сич делает Д-18 для Русланов, а Д-30 - это пермские или рыбинские моторы для Ил-76.
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Почему ?

В каких спецоперациях Украины принимают или принимали участие пилоты НАТО ?
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Отредактируйте- не 720 тысяч тонн. а ЛИТРОВ.

Слава Україні!
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Это ж не вода. 720 тонн (а не 720 тысяч тонн) бенза нифига не равно 720 тысячам литров.
тонны и килограммы - это вес.
литры - это отбъем.
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цензору- підправте текст : "720 тысяч тонн" - пишіть 720 тонн
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> Налет составил около 120 часов

Явнo не за oдну хoдку
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У нас вся жизнь - экстремальные условия, наверно, раз плюнуть было) Молодцы !
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Існує два моменти. Перший - це придатність техніки до такої роботи. Другий - зневажливе ставлення до свого життя. В українців цей показник, на відміну від раціональних європейців, зашкалює. У будь - якому разі пишаюсь мужністю екіпажу і талантом конструкторів літака.
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и ИЛ нельзя было в аэропорт посылать и у нас вся жизнь это экстремальные условия( молодцы)
Избавтесь от противоречий
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Козацькому роду немає переводу! Знай наших! Слава Україні!
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КРЫМский УКР‏ @Crimea_Ukr 1 ч.1 час назад
Репрессии Кремля в Крыму дают обратный эффект: чем сильнее репрессии, тем больше появляется активистов, которые приходят поддержать других.

"Минус 50, заснеженная полоса и никакой наземной навигации", - украинские пилоты оказались единственным в мире экипажем, способным выполнить спецоперацию НАТО в Арктике - Цензор.НЕТ 6646
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Это ежегодная операция - они начиная с 2008 года каждый год туда топливо возят
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Нах надо...

Украинские пилоты - самые дешевые в мире.
Да и в случае гибели - семьям копейки, как по мировым понятиям.
И мы бы кормили их семьи и обеспечивали бы хатами.
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если потрусить всего 1 начальника таможни - хат на все ВСУ хватит
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наши молодцы. красавцы. е-мое, а что же героические расеяне? Вы же, там, на Севере, все героические полярники, через одного, с Папаниным, на льдине плавали, отбивали рыбу у пингвинов, а на "кукурузниках" "мертвую петлю" делали да на Северное сияние плевали?
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Почему-то ватники за НАТО не радуются. Ведь Ил же, как-никак...
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если потрусить всего 1 начальника таможни - хат на все ВСУ хватит

Цена человеческой жизни зашкаливает)
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Авиационный бензин
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20* С - 0,73-0,75 г/см3

720 000 л * 0,75 = 540 000 кг или 540 т
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Молодцы, ну кто в этом сомневался, мы всё можем, если захотим.
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База Туле представляла собой один из основных элементов обороны США, прикрывая американскую территорию от возможного удара через Арктику

https://youtu.be/hnNtbJ4lrZ8
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Молодцы хлопцы...
"Казацькому роду нема переводу!"
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Минус 50, заснеженная полоса и никакой наземной навигации", - украинские пилоты оказались единственным в мире экипажем, способным выполнить спецоперацию НАТО в Арктике. ВИДЕО
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