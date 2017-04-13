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 Политика Украины
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Все про:ВР (22380) газопровод (551) Домбровский (51) облгазы (34) НКРЭКУ (196) Тарифы на газ (24)

 "Мы начинаем ротацию членов НКРЭКУ", - Домбровский. ВИДЕО

В ближайшие 6 месяцев должны смениться трое членов НКРЭКУ.

Об этом в кулуарах Рады рассказал нардеп (БПП), первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Ни одна компания-монополист не хочет добровольно отказываться от монополии. Монополию можно преодолеть, лишь когда у нас есть условия для конкурентной борьбы. Сегодня в части промышленного потребления, промышленные потребители имеют право выбора. У нас на сегодня в Украине более 15 компаний, которые импортируют природный газ. Раньше был один "Нафтогаз". Мы заставили разделить облгазы на компанию, которая распределяет, и компанию, которая продает газ. На сегодня, по крайней мере, юридически по сетям, которыми пользуются облгазы любые поставщики могут поставлять природный газ. Есть проблемы с субсидией, с монетизацией, с монополизмом, от которого не хотят отказываться, но другого пути у нас нет", - пояснил он.

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"Относительно регулятора (НКРЭКУ. - Ред.). Хотел бы напомнить, что вчера впервые регулятор отчитывался в парламенте. вчера комитет топливно-энергетического комплекса принял решение и будет рекомендовать свою кандидатуру в номинационную комиссию. Мы начинаем ротацию членов НКРЭКУ. За первые 6 месяцев должны быть сменен 3 членов. Номинационная комиссия, которая состоит из 5 человек, будет общаться и выбирать членов НКРЭКУ для рекомендации. Два представителя номинационной комиссии по квоте президента, один от Министерства топлива и энергетики по квоте Кабмина. Верховная Рада должна делегировать в номинационную комиссию двоих представителей. По представлениям фракций делегируют два комитета топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. На вчерашнем заседании комитета топливно-энергетического комплекса рассмотрели две кандидатуры: Геруса, рекомендованного "Самопомиччю", Запайщикова, рекомендованного НФ. Большинство набрала кандидатура Константина Запайщикова. Была еще кандидатура Алексея Кучеренко от "Батькивщины", которую вчера рассмотрели на комитете ЖКХ. Комитеты вчера определились. Если мы их сегодня проголосуем в зале, то наследующей неделе мы будем иметь пятерку, которая начнет процедуру отбора, дискуссий, принятие заявлений на членов НКРЭКУ", - пояснил Домбровский.

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и таки фиртаж не в украине-а ждет экстрадиции в сша.гудок все прогудел.а пока коломойша пил кохву-приват уже государственный.или тебе монополия шоколада покоя не дает?так там полно конкурентов
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И как это отразилось на Украину?Уровень жизни-последний,уровень коррупции-первый.
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а ты меньше зраду слушай про то что у нас коррупция больше.чем в рашке...да и уровень жизни вполне сравним...
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так ты там вижу близкий родственник - так кто ты, видать очкастый на снимке...
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в психушку интернет провели - так они рады стараться...
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Блок Патриотов Панамы или Блок Посипак Порошенко еачал шаманить в кулуарах и в зале заседаний. Покупка, договорняки......
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Блок Политических Проституток (Питарасов) - нужное подчеркнуть))
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Введут новых смотрящих от олигархов и в довесок "Новый закон о рынке электроэнергии: монополисты открывают шампанское"

http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/01/12/576008/


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Кручу-верчу нае#ать всех хочу! Т. е. меняют шило на мыло.
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А нахрен эта НКРЕ вообще нужна? В цивилизованных странах, таких мастодонтов вообще не наблюдается..Рынок определяет цены на энергоносители, а не хотелки олигархата..
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В этом то и прикол!
По ценам-хотелкам олигархов никто бы не покупал газ!
Как пример - если я хочу продать свой Мерседес за $1 млн, а покупатель соглашается купить его у меня за $100, то рыночная цена Мерседеса - $100, даже если я станцую.
Нужна справедливая цена на украинский газ, по которой народ- владелец этого газа согласен покупать его у газодобытчика, который у народа взял в аренду месторождение!
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видал я эту ротацию...Банда Панамских Патриотов и Кроличий Фронт с ОППО!вместе отчаянно кнопкодавили....не прокатило...голосов не хватило даже с кнопкодавами и рыгами
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы начинаем ротацию членов НКРЭКУ", - Домбровский. ВИДЕО
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