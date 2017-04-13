 "Мы начинаем ротацию членов НКРЭКУ", - Домбровский. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Ни одна компания-монополист не хочет добровольно отказываться от монополии. Монополию можно преодолеть, лишь когда у нас есть условия для конкурентной борьбы. Сегодня в части промышленного потребления, промышленные потребители имеют право выбора. У нас на сегодня в Украине более 15 компаний, которые импортируют природный газ. Раньше был один "Нафтогаз". Мы заставили разделить облгазы на компанию, которая распределяет, и компанию, которая продает газ. На сегодня, по крайней мере, юридически по сетям, которыми пользуются облгазы любые поставщики могут поставлять природный газ. Есть проблемы с субсидией, с монетизацией, с монополизмом, от которого не хотят отказываться, но другого пути у нас нет", - пояснил он.
"Относительно регулятора (НКРЭКУ. - Ред.). Хотел бы напомнить, что вчера впервые регулятор отчитывался в парламенте. вчера комитет топливно-энергетического комплекса принял решение и будет рекомендовать свою кандидатуру в номинационную комиссию. Мы начинаем ротацию членов НКРЭКУ. За первые 6 месяцев должны быть сменен 3 членов. Номинационная комиссия, которая состоит из 5 человек, будет общаться и выбирать членов НКРЭКУ для рекомендации. Два представителя номинационной комиссии по квоте президента, один от Министерства топлива и энергетики по квоте Кабмина. Верховная Рада должна делегировать в номинационную комиссию двоих представителей. По представлениям фракций делегируют два комитета топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. На вчерашнем заседании комитета топливно-энергетического комплекса рассмотрели две кандидатуры: Геруса, рекомендованного "Самопомиччю", Запайщикова, рекомендованного НФ. Большинство набрала кандидатура Константина Запайщикова. Была еще кандидатура Алексея Кучеренко от "Батькивщины", которую вчера рассмотрели на комитете ЖКХ. Комитеты вчера определились. Если мы их сегодня проголосуем в зале, то наследующей неделе мы будем иметь пятерку, которая начнет процедуру отбора, дискуссий, принятие заявлений на членов НКРЭКУ", - пояснил Домбровский.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/01/12/576008/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По ценам-хотелкам олигархов никто бы не покупал газ!
Как пример - если я хочу продать свой Мерседес за $1 млн, а покупатель соглашается купить его у меня за $100, то рыночная цена Мерседеса - $100, даже если я станцую.
Нужна справедливая цена на украинский газ, по которой народ- владелец этого газа согласен покупать его у газодобытчика, который у народа взял в аренду месторождение!
Ответить
Ответить