 "Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей. ВИДЕО

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Российские СМИ сообщают, что обыск проводят сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Они предъявили Мальцеву постановление Басманного суда Москвы об обыске в рамках уголовного дела.
По какой статье возбуждено дело, не сообщается.
На выборах в Госдуму Мальцев выдвигался по списку "Парнас". В ходе дебатов он в эфире федеральных каналов призывал к импичменту президента Владимира Путина.
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