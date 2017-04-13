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 Общество, За рубежом
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Все про:арест (10216) оппозиция (5900) Путин (23623) Россия (69906)

 "Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей. ВИДЕО

Утром 13 апреля в своей квартире в Саратове задержан российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полицейские взломали дверь его квартиры пилой-болгаркой. Кроме Мальцева, в квартире находилась его жена и несовершеннолетние дети.

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Российские СМИ сообщают, что обыск проводят сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Они предъявили Мальцеву постановление Басманного суда Москвы об обыске в рамках уголовного дела.

По какой статье возбуждено дело, не сообщается.

На выборах в Госдуму Мальцев выдвигался по списку "Парнас". В ходе дебатов он в эфире федеральных каналов призывал к импичменту президента Владимира Путина.

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кацап, 37 год в Мордоре уже во весь рост!
Вы ж этого хотели, так получите!
Не сомневайся: ты будешь следующим.
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вежливые люди, а ведь могли к чертям собачьим подорвать дверь
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей. ВИДЕО
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