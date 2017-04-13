 "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге. ВИДЕО

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"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"- сказал Сафронков Райкрофту.
"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства… Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.
Напомним, в среду, 12 апреля, Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии.
Совет безопасности ООН в среду рассматривал обновленный проект резолюции по химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Проект подготовленный Великобританией, США и Францией. Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сообщил что данный проект резолюции по Сирии осуждает химическую атаку и требует полного сотрудничества в расследовании.
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Как известно, 24.10.1945 г. СССР и, отдельно, Украина, имевшая тогда название УССР, как государства - учредители, стали членами ООН. А СССР, дополнительно, - постоянным членом СБ ООН с правом "вето".
С 24.12.1991 г. место СССР в СБ и других органах ООН заняла вновь образованная РФ. Основанием для чего, как было указано в обращении к Генсеку ООН Президента РФ Б.Ельцина, послужила поддержка 11 стран - членов СНГ. В том числе и Украины.
Кстати. В ООН такая организация как СНГ - не зарегистрирована. Мало того, сама "поддержка 11 стран - членов СНГ" была откровенной "филькиной грамотой". Ибо на 24.12.1991 г., 5 из этих 11 стран, а именно: Армения, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан юридически не являлись членами СНГ т.к."Соглашение о создании СНГ" они ратифицировали уже позже (Молдова вообще в 1994 г.).
В Уставе ООН, до сих пор написано, что членом Совета безопасности является СССР, про РФ там и слова нет. По Уставу ООН, РФ надо было бы обращаться в Генассамблею, Совбез, чтобы заново проходить процедуру приобретения членства. Как, после распада Югославии, заставили это сделать Сербию. Хотя Сербия и была частью СФРЮ, никто не отождествляет ее со всей Югославией.
Так и тут. СССР и Российская Федерация - это два разных субъекта международного права. В 1991 году СССР перестал существовать. Поэтому юридически и логически Россия не может быть "продолжателем" государства, которое, как геополитическая реальность, "кануло в Лету". И занятие РФ места СССР в ООН было грубым нарушением ее Устава.
А вот, в отличие от нее, Украина существует как государство с 1917 года. Менялось название - было УССР, теперь Украина. Менялась конституция, политический строй, менялись границы. Но государство сохраняло свою идентичность. И именно это государство стало учредителем ООН.
Так, что, если подойти строго по Уставу ООН и юридическим нормам, то гнать надо эту паРашу и из Совета Безопасности, и из самой ООН, "сраным веником". А толчком для этого, при желании "основных игроков" (США, Великобритании, Франции и др.), может стать отзыв Украиной своего согласия о вхождении РФ в ООН на правах правопреемника СССР. Что, IMHO, надо было сделать уже давно.
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Але поясніть мені як тут виявили що"Сафронков звернувся до представника Великої Британії в ООН Метью Райкрофта, називаючи його на "ти"?
Мені здавалось що в англійській мові тільки YOU, чи він до нього " па руssкі"?
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Обращение на ты и на вы определяется в английском по контексту и построению фразы. повелительное наклонение - автоматически предусматривает обращение на ты.
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Я извиняюсь конечно дико, но вообще-то в английском языке нет обращения на Вы, есть только на ТЫ - You.
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Обращение на ты и на вы определяется в английском по контексту и построению фразы. повелительное наклонение - автоматически предусматривает обращение на ты.
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- Спасибо представителю России за выступление, а теперь перейдем к голосованию
- Фарту масти ауе! Я тут чё сказать хочу...
- А вы точно представитель России в ООН?
- Да, бля!
- Но вы...
- ВСЕХ ПОРЕЖУ СУКИ ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ
Люблю твиттер...
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Поправив кепку чуть назад,.
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат...
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Тока рузьке швайне думают, что во всем мире дураки, которые ничего не понимают! Всё понимают - и ответка прилетит !!
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Народ комментирует в сети
Lesha Stvorkin
Отвратительное зрелище. Российская так называемая дипломатия перестала различать свои криминальные сходки и собрание ООН. Чвань, распальцовка, уголовно-уркаганские замашки. Гопота дорвалась до власти.
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Какое нах "сотрудничество с США"?!
Кому ты, 3/14дрило убогое надо?!
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