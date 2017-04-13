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Все про:Великобритания (1560) Россия (69906) Сирия (2358) Совбез ООН (531) химическое оружие (104) Асад (193)

 "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге. ВИДЕО

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

Как информирует Цензор.НЕТ, в своем заявлении Сафронков обратился к представителю Великобритании в ООН Мэтью Райкрофту, называя его на "ты".

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"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"- сказал Сафронков Райкрофту.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства… Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году", - представитель Украины в Совбезе ООН Николенко

Напомним, в среду, 12 апреля, Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии.

Совет безопасности ООН в среду рассматривал обновленный проект резолюции по химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Проект подготовленный Великобританией, США и Францией. Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сообщил что данный проект резолюции по Сирии осуждает химическую атаку и требует полного сотрудничества в расследовании.

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Все чіткіше проглядаються риси справжнього рузького фашизму, побудованого жалюгідним КГБешним недокурком, ху.йлообразним пукіном на території сучасної Рашки. Звірячий вишкір кровоненажерливої гопочної верхівки Кремля вже майже не маскується. Все йде до того, що на Рашку насуваються моторошні часи. Терпіти цю бидломасу світ не стане. Віри на те, що росіяни самі зупинять свою неминучу руйнацію і розвал, нема, ото ж світ накануні величезних змін і потрясінь. Боже, бережи Україну.
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мдааа, я думаю все уже поняли кто есть кто в мире.
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я если бы был на заседании ООН вместо представителя британии, реально бы подорвался и дал пизды этому утырку.
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...что интересно даже многие россияне стыдятся ТАКОГО выступления ....Зато БОЛЬШАЯ часть по сетям просто писают от восторга....мол как Запад опустили.....Осталось только постучать башмаком по столу со словами ..МЫ ВАМ покажем кузькину мать......Быдлячество натуральное а не дипломатия....
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Да, хотелось бы глянуть на мамашу этого плавучего крематория - кузьки.
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Что-то, лично у меня, закрадываются смутное подозрение, что паРаше, с ее постоянным "вето" и откровенным хамством, весьма недолго осталось боговать в Совете Безопасности ООН. В котором, если разобраться, она находится незаконно.
Как известно, 24.10.1945 г. СССР и, отдельно, Украина, имевшая тогда название УССР, как государства - учредители, стали членами ООН. А СССР, дополнительно, - постоянным членом СБ ООН с правом "вето".
С 24.12.1991 г. место СССР в СБ и других органах ООН заняла вновь образованная РФ. Основанием для чего, как было указано в обращении к Генсеку ООН Президента РФ Б.Ельцина, послужила поддержка 11 стран - членов СНГ. В том числе и Украины.
Кстати. В ООН такая организация как СНГ - не зарегистрирована. Мало того, сама "поддержка 11 стран - членов СНГ" была откровенной "филькиной грамотой". Ибо на 24.12.1991 г., 5 из этих 11 стран, а именно: Армения, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан юридически не являлись членами СНГ т.к."Соглашение о создании СНГ" они ратифицировали уже позже (Молдова вообще в 1994 г.).
В Уставе ООН, до сих пор написано, что членом Совета безопасности является СССР, про РФ там и слова нет. По Уставу ООН, РФ надо было бы обращаться в Генассамблею, Совбез, чтобы заново проходить процедуру приобретения членства. Как, после распада Югославии, заставили это сделать Сербию. Хотя Сербия и была частью СФРЮ, никто не отождествляет ее со всей Югославией.
Так и тут. СССР и Российская Федерация - это два разных субъекта международного права. В 1991 году СССР перестал существовать. Поэтому юридически и логически Россия не может быть "продолжателем" государства, которое, как геополитическая реальность, "кануло в Лету". И занятие РФ места СССР в ООН было грубым нарушением ее Устава.
А вот, в отличие от нее, Украина существует как государство с 1917 года. Менялось название - было УССР, теперь Украина. Менялась конституция, политический строй, менялись границы. Но государство сохраняло свою идентичность. И именно это государство стало учредителем ООН.

Так, что, если подойти строго по Уставу ООН и юридическим нормам, то гнать надо эту паРашу и из Совета Безопасности, и из самой ООН, "сраным веником". А толчком для этого, при желании "основных игроков" (США, Великобритании, Франции и др.), может стать отзыв Украиной своего согласия о вхождении РФ в ООН на правах правопреемника СССР. Что, IMHO, надо было сделать уже давно.
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Тогда все долги СССР придется оплатить. Согласен
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А что за 25 лет не хрена не заплатили , богатенькие вы наши.
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Новое поколение российских хамов сменило в ООН почившего хама Чуркина.
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Нова модель -ще більше і краще (розвинутіше хамство).
Але поясніть мені як тут виявили що"Сафронков звернувся до представника Великої Британії в ООН Метью Райкрофта, називаючи його на "ти"?
Мені здавалось що в англійській мові тільки YOU, чи він до нього " па руssкі"?
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"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 2350 Андрій Гладишевський
Обращение на ты и на вы определяется в английском по контексту и построению фразы. повелительное наклонение - автоматически предусматривает обращение на ты.
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Є таке старе англійське слово Thou, яке офіційно не використовується вже років 150, але його все ще можна почути наприклад у церкві.... тобто воне не померло і британцю цілком могли перекласти дослівно. Але якщо таки переклали як You, то скандалу немає, бо кацап називав його по прізвищу, а саме звертаючись по імені, там "переходять на ти".
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Как информирует Цензор.НЕТ, в своем заявлении Сафронков обратился к представителю Великобритании в ООН Мэтью Райкрофту, называя его на "ты".Источник: http://censor.net.ua/v436135

Я извиняюсь конечно дико, но вообще-то в английском языке нет обращения на Вы, есть только на ТЫ - You.
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нехуй извинятся, говорил бы по английски, вопросов небыло, а так быдло оно и тут быдло))))))))))))))))))))
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"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 5256 Андрій Гладишевський
Обращение на ты и на вы определяется в английском по контексту и построению фразы. повелительное наклонение - автоматически предусматривает обращение на ты.
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Так этот гопник на английском не говорил. Он ботал по фене, как и положено кацапскому дипломату. Видео на Ютубе есть.
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Всё в стиле совкового скудоумия.Ничего нового.Поиски внешних врагов и всю вину на англосаксов.Сегодня фас с лубянки на них.С Трампом ещё не все потеряно.Как жешь заеб ли эти кацапы всех на планете.
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Правильно все сказал. Англичане всегда отличались наглостью и высокомерием по отношению к другим народам. Имперцы еще те.
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По логике ани же братья вам руцким должны быть по степени наглости и высокомерия, имперцы ТЫ ещё те.
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к крысам я тоже отношусь брезгливо,как и англичане к русским - это природа,от москалей как будто даже воняет дерьмом каким то...
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Странно, что ты сама к себе как к крысе относишься.
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Скоро хуйло вылезет на трибуну и шпилькой от своего башмака начнёт кузькину мать показывать.
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Если оно снимет обувь, его из под трибуны видно не будет.
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лавруха в позицию станет, воно по нему и вылезет.
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- Ты че бля епта, совсем попутал, ты чмырь, еб@ть
- Спасибо представителю России за выступление, а теперь перейдем к голосованию

- Фарту масти ауе! Я тут чё сказать хочу...
- А вы точно представитель России в ООН?
- Да, бля!
- Но вы...
- ВСЕХ ПОРЕЖУ СУКИ ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ

Люблю твиттер...
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На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепку чуть назад,.
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат... "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 2478
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Vlad Pr , так рузьке швайн говорило не по-английски . И его гавканье переводили не только на английский ( например, в немецком есть Вы= Sie и есть ты=du . И уж точно переводчики осведомлены , что звучит по-хамски тыкать дипломату уважаемой страны !!!
Тока рузьке швайне думают, что во всем мире дураки, которые ничего не понимают! Всё понимают - и ответка прилетит !!
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ну этому срашке осталось от бессилия только бошкой об стол биться начать)))
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#мидроссии, #владимирсафронков, #ветопосирии
Народ комментирует в сети

Lesha Stvorkin
Отвратительное зрелище. Российская так называемая дипломатия перестала различать свои криминальные сходки и собрание ООН. Чвань, распальцовка, уголовно-уркаганские замашки. Гопота дорвалась до власти.﻿
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Думаю что главная цель этого "дипломата" отыграть неприезд Джонсона, но ход не дальновидный и целовать руку США уже поздно, Трампа уже заставили определиться
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Согласно дипломатическому этикету :Сей час Лошадь обязан гнать этого придурка на хер , после чего принести извинения лично . В противном случае это расценивается как оскорбление страны и 100 лет тому назад война бы началась , а сей час должны как минимум выслать посла и приостановить дип отношения .
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зоновського вєртухая помили, вдягли в костюми і послали в Європи нести "русскую культуру"
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Мало того что БЫДЛО, так ещё и долбо(ОЙ)б...
Какое нах "сотрудничество с США"?!
Кому ты, 3/14дрило убогое надо?!
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выперли когдато совок из Лиги Наций, пора бы поваторить с ООН. Тем более, что педерации в ее составе формально никогда и не было.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге. ВИДЕО
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