EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Общество
  2103  48
Все про:бренд (20) Госпогранслужба (2587) контрафакт (234) обыск (1048) одежда (104) подделка (239) Харьков (4160) цех (28) изъятие (343)

 Подпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды обнаружены в Харькове. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Харькове проведены обыски в двух цеховых помещениях швейного производства, где изготавливали вещи под брендами известных компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, изъяты катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды. Их общий вес - около 1000 кг. Кроме того, изъяты записи бухгалтерии, оргтехника, деньги и готовая продукция. В целом сумма изъятого составляет около 2 миллионов гривен.

На предприятиях обнаружили 21 гражданина Украины, которые работали с нарушением действующего законодательства, а также гражданина Азербайджана, который находится в Украине с нарушением миграционного законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 620 пар обуви - подделок известных брендов - изъято в Одесской области. ФОТО+ВИДЕО

По информации правоохранителей, готовую продукцию дельцы планировали незаконно переместить в Россию для дальнейшей реализации.

Подпольные цеха по пошиву брендовой одежды обнаружены в Харькове 01Подпольные цеха по пошиву брендовой одежды обнаружены в Харькове 02Подпольные цеха по пошиву брендовой одежды обнаружены в Харькове 03Подпольные цеха по пошиву брендовой одежды обнаружены в Харькове 04Подпольные цеха по пошиву брендовой одежды обнаружены в Харькове 05



(Фото и видео Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Харьков всегда только бренды и делал.
Чем и славился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть лёгкая промышленность в Украине всё таки есть .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И с кого боку погранцы в этом деле оказались ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно наши кулибины мерседес смогут сделать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ха-ха! Еще Брежнев "пытался" бороться с пошивкой в Харькове!
А наші покращенці тільки починають второпати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я шото упустил - а в Одессе-маме это уже перестали делать?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сволочи, хотели экономику рабами подорвать!!! Да за такое и расстрела не жалко!!! Да ещё вместо вьетнамцев работали украинцы!!! После расстрела устроить повешение!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
З такими "второпанкамИ" Моісей водив би народ не 40 років, а 4 000.
 показать весь комментарий
Ответить
 
т.е., это настолько мелкое дело, что им даже сбу не занимается ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Официально то делать сложно, нужно всем заплатить, сначала хозяевам бренда, потом власти типа Гепы, ментам и СБУ, местному криминалитету, но бизнес не выгорает никак.
Выживают, как могут, всем не проплатили в этой цепочке, теперь задерживают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодцы ребята.их бы в нужое русло направить да поддержку оказать на первых порах,глядишь и пошел бы у людей бизнес.а это рабочие места,валюта и т.д.щаз все похерят и ни хера мы свами от этого не поимеем.а потом будем возмущаться ну как это китайцы так шустро раскрутились?.а все просто.государство помогало вот таким шустрым ребятам всем чем могло на всех,как говорят,фронтах.вот и результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня есть некоторые харьковские вещи. Они по качеству лучше, чем многие бренды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас уже лет 15 местный базар заполнен таким харьковским говном. а наши пинкертоны только раздуплились
 показать весь комментарий
Ответить
 
а, ну вот, дискутировал тут с парочкой людей, мол бренд с собой несёт и качество а мне хотели докозать что большой разницы нет - тут и ответ.
Самое обидное, что людей обманывает и за фальшивку требует большую сумму - руки отрубать таким жуликам надобно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо это или плохо? Ответ двоякий. Но раз - "клепали - бренд", значит "покупатели" - были "сбрендившими." Не отличили. Что это доказывает? Не перевелись еще умельцы в стране, раз так могут? "Бренды" - были высококачественными, а не сандалями на босу ногу. А если бы свои бренды... Вот и ответ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Однотуровая брехливая свинья грабит и хвамилию не спрашивает.Орду для дураков приплели.Банальный грабёж бизнеса.Нет на эту банду Меркель..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китай штампует все под известными и не известными брендами и одна из самых сильных экономик мира.. А тут , на тебе подделка.... Лишь бы налоги платили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аха, завод на только силён, как и бензоколонка, вот только директор завода это осознал и начинает изправлятса а управляющый бензоколонкой, ну он с русни, это уже не важно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Китайцы уже ракеты в космос известных брендов запускают .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То с мёдом борятся,то с орехами ,теперь с цеховиками.Када они уже нажрутся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
легче в масках бегать и вылавливать нечестных бизнесменов, чем дать честно людям, создав условия развивать свой бизнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Китае на таких цехах вся экономика держится. А у нас любой, мелкий и средний бизнес щимят как только могут. В таких условиях развитие экономики просто не реально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тобто якщо ви нашиєте собі в хаті 1000 курток - то це кримінал. Вас арештують, нитки конфіскують, і куртки буде продавати Аваков. Ага, от чиї він рюкзаки продавав - віджаті. Якраз такі Китай підняли на ноги, до речі, і ще економіку жодної країни не підняло МВС..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну цех, ну шьют, ну похоже. Не думаю что брендовики согласятся с тем что их вещи такого же низкого качества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кретинизм гос-ва Украина бьет все рекорды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во преступников нашли - своими руками люди делали. Не воровали, с казны не тащили. Идите на хер контрабанду ловите, а то преступников нашли - собирались незаконно отправить в парашу. Вы их что, экстрасенсили, что ли? Дебилы, блядь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для казламордии самое то, надо было отправить барахло на кацапию , че нам за казламордый гламур переживать, вы Маньку Захарову видали , с ее немытыми патлами и вульгарной косметикой ее не один бред не спасет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоПодпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды обнаружены в Харькове. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти