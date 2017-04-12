 Подпольные цеха по пошиву "брендовой" одежды обнаружены в Харькове. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, изъяты катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды. Их общий вес - около 1000 кг. Кроме того, изъяты записи бухгалтерии, оргтехника, деньги и готовая продукция. В целом сумма изъятого составляет около 2 миллионов гривен.
На предприятиях обнаружили 21 гражданина Украины, которые работали с нарушением действующего законодательства, а также гражданина Азербайджана, который находится в Украине с нарушением миграционного законодательства.
По информации правоохранителей, готовую продукцию дельцы планировали незаконно переместить в Россию для дальнейшей реализации.
(Фото и видео Госпогранслужбы)
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Чем и славился.
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А наші покращенці тільки починають второпати!
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36 мин ·
Никогда они ничего не поймут. Никогда.
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Выживают, как могут, всем не проплатили в этой цепочке, теперь задерживают.
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Самое обидное, что людей обманывает и за фальшивку требует большую сумму - руки отрубать таким жуликам надобно.
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