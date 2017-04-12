 Порошенко – жителям Луганской области: Сделаю все возможное, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны. ВИДЕО

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"Подчеркиваю, что делал, делаю и буду делать все от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни больше не повторились ужасы войны. Когда мы все вместе объединимся для того, чтобы установить мир, никто нас не остановит. Мир - это главное. О чем молю Бога в эти дни Страстной недели, которая приближает нас к Пасхе, к величайшему празднику всех христиан, молю Бога о мире и верю, что все у нас в Украине будет хорошо, потому что правда с нами и Господь Бог с нами", - сказал Порошенко.
Он отметил, что Украина пока не может дать гарантий зарубежным партнерам о безопасности инвестиций на Донбассе.
"Я подчеркиваю, что украинцы будут делать все возможное, чтобы на Донбасс пришел мир. Только политико-дипломатическим путем мы освободили захваченную агрессором землю. Уже реализованы несколько проектов, отстраиваются мосты, в том числе и мосты в Донецкой области, мосты на Луганщине, в Лисичанске. Но, к сожалению, пока мы не можем предоставить гарантии нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс. Потому что все зависит от нас. Очень актуальной, к сожалению, остается угроза военных действий со стороны РФ", - сказал он.
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Надо путину письмо писать.
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тупой кумец из севаса, как ужаленій бегал с аквафрешем,кричал про раисю с пЄной у тра...
вот теперь атомщик ,Украиной не оцененній, сторожем в школе работает..хазяева по заслугам оценили!
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Да все про долголетие!...
Кровь сосать, решили погодить,
Вкусное на третье..."
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Тебе же сказали что Владимир ясное солнышко отказывается от переговоров .
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укажите нам, Отечества отцы, которых
мы должны принять за образцы? Не эти
ли, грабительством богаты..."
(Может кто из молодых, после "реформ" от наших горе-реформаторов образования, не знает,что это цитата из "Горе от ума" А.С. Грибоедова) Прошло
200 лет, а как будто написано сейчас!
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Только забыл добавить "за две недели".
От же Чучело ....
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Чому у тебе не прапор України.Здається мені що ти ольгінець під проксі.
А теж саме можеш написати українською?
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