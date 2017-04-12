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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3817) Порошенко (12695)

 Порошенко – жителям Луганской области: Сделаю все возможное, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым объединение украинцев для освобождения оккупированных территорий Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об это он сказал во время передачи санитарных автомобилей в Кременной.

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"Подчеркиваю, что делал, делаю и буду делать все от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни больше не повторились ужасы войны. Когда мы все вместе объединимся для того, чтобы установить мир, никто нас не остановит. Мир - это главное. О чем молю Бога в эти дни Страстной недели, которая приближает нас к Пасхе, к величайшему празднику всех христиан, молю Бога о мире и верю, что все у нас в Украине будет хорошо, потому что правда с нами и Господь Бог с нами", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вручил награды участникам боевых действий на Донбассе. ФОТО

Он отметил, что Украина пока не может дать гарантий зарубежным партнерам о безопасности инвестиций на Донбассе.

"Я подчеркиваю, что украинцы будут делать все возможное, чтобы на Донбасс пришел мир. Только политико-дипломатическим путем мы освободили захваченную агрессором землю. Уже реализованы несколько проектов, отстраиваются мосты, в том числе и мосты в Донецкой области, мосты на Луганщине, в Лисичанске. Но, к сожалению, пока мы не можем предоставить гарантии нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс. Потому что все зависит от нас. Очень актуальной, к сожалению, остается угроза военных действий со стороны РФ", - сказал он.
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Любой любопытный может зайти на мой FB, используя этот ник. Разница с фоткой, там выставленной,лишь в длине волос - я их отрастиа немного ниже плеч.
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Это не от Порошенко зависит.
Надо путину письмо писать.
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А кто же им доктор, тем жителям Луганщины? Они просто хотели, как в Крыму! Кто же знал, что у Путина на Донбасс были другие планы!
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а Шо в кріму?!) пАвидла?!
тупой кумец из севаса, как ужаленій бегал с аквафрешем,кричал про раисю с пЄной у тра...
вот теперь атомщик ,Украиной не оцененній, сторожем в школе работает..хазяева по заслугам оценили!
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"Стали речи говорить,
Да все про долголетие!...
Кровь сосать, решили погодить,
Вкусное на третье..."
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И почему же жители Сирии не думают о политико-дипломатических путях, когда на них идет химическая атака...наверное, потому, что у них нету нашего гениального гения....
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да причем же здесь Порошенко
Тебе же сказали что Владимир ясное солнышко отказывается от переговоров .
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Как у соловья на передаче в массовке посидел.... и поседел....
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Патрахатий, йди вже плотницькому ордена дай, як сепару-вбивці голубану! "Там же нашьІ людьІ!"(с)
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"Где,
укажите нам, Отечества отцы, которых
мы должны принять за образцы? Не эти
ли, грабительством богаты..."
(Может кто из молодых, после "реформ" от наших горе-реформаторов образования, не знает,что это цитата из "Горе от ума" А.С. Грибоедова) Прошло
200 лет, а как будто написано сейчас!
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*буду, буду, буду*,,, языком.
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Порошенко - жителям Луганской области: Сделаю все возможное, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны.
__________________
Только забыл добавить "за две недели".
От же Чучело ....
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Так пусть с торговыми партнерами договорится , когда стрелять перестанут и ужасов не будет .
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Пішов я працювати.Так що Друзі і нєдругі пробачте якщо щось не так. Та ще машину (центрозавіз) треба зустрічати.Може пізно ввечорі зайду.
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"Порошенко - жителям Луганской области: Сделаю все возможное, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны" - вот как может человек, и тем более през делать такие безответственные заявления, на сколько процентов вопрос войны и мира зависит от Шоколада, на 1%, 1,5%, а может он настолько сильно увлекается от своих речей, что витает в облаках?
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Что же мы тебя, Kostya Kostya, не выбрали президентом? Ты бы вмиг и армию из ничего сделал, и Тамагавками орков забросал, инвестиции привел бы в Украину, ну а доллар, так тот вообще был бы 1:1. Вот что значит не слушать специалистов с форумов.
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Я так понимаю со слов " ПРЕЗИДЕНТА МИРУ " Порошенко ВСЮ ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ УЖЕ ОСВОБОДИЛИ к тому же ПОЛИТИКО ДИПЛОМАТИЧНЫМ ПУТЕМ " Порошенко - жителям Луганской ( !!! ) области : Сделаю все возможное , чтобы в вашей жизни не повторились ( !!! ) ужасы войны ( !!! ). ... Я подчеркиваю, что украинцы будут делать все возможное, чтобы на Донбасс пришел мир. Только ( !!! ) политико-дипломатическим путем ( !!! ) мы освободили ( !!! ) захваченную агрессором землю "
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Оказывается Луганчане уже свободны, ну и кто я после этого, как мог пропустить ТАКУЮ новость ??? Президент Мира ПороШенко БЕЗ Украинской Армии освободил политико-дипломатическим путем всю Луганщину и впредь обещает не допустить агрессора ( ну те которые якобы террористы ведь у нас АТО ). Одно непонятно что там 3 битых года делает Украинская Армия сцуко!
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А що ВСЯ Луганська область під сепарастами?

Чому у тебе не прапор України.Здається мені що ти ольгінець під проксі.

А теж саме можеш написати українською?
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Наверное все бросит... и воевать пойдет....,как сынок воевал. Сыны воевали!!!
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Порошенко бегал па ДАУНетску с кацаПсинским флагом и орал путлер спаси! у памятника Володьке чЛенину 1 января 2014 г....я лична видел... а потом порвал украинский паспорт.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко – жителям Луганской области: Сделаю все возможное, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны. ВИДЕО
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