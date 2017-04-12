 Житель Луцка пытался провезти через пункт пропуска "Ягодин" 1,5 килограмма янтаря. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , янтарь нашли под обшивкой пассажирского сиденья. Автомобиль "Ауди" с польскими номерами

, оцененный на сумму более 54 000 гривен, как средство незаконного перемещения товаров, у нарушителя изъят. Я

нтарь отправлен на экспертизу для принятия правового решения.



