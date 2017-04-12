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Житель Луцка пытался провезти через пункт пропуска "Ягодин" 1,5 килограмма янтаря. ВИДЕО
Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" обнаружили полтора килограмма янтаря у гражданина Украины, который пытался пересечь границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, янтарь нашли под обшивкой пассажирского сиденья. Автомобиль "Ауди" с польскими номерами, оцененный на сумму более 54 000 гривен, как средство незаконного перемещения товаров, у нарушителя изъят. Янтарь отправлен на экспертизу для принятия правового решения.
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