 На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист. ФОТО+ВИДЕО

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Рёпке отметил, что ему сообщают об атаке хлорином. Также он обнародовал фото, на которых видно, как один из сирийских вертолетов Ми-8 сбрасывает бомбу.
I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 12 апреля 2017 г.
Unconfirmed so far.
Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4 pic.twitter.com/mSYjLuWBgT
#UPDATE- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 12 апреля 2017 г.
An #Assad Mi-8 helicopter dropped this #BarrelBomb on #KafrHama.
NO EXPLOSION!
Blind shell or possibly gas.https://t.co/ql9EblfmlN pic.twitter.com/JZnM3coXDa
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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Ща на путлер ТВ опять волынка... давайте изучим, комиссию создадим, во главе с МО РФ...
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