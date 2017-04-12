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Все про:Сирия (2349) химическое оружие (100)

 На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист. ФОТО+ВИДЕО

В Сирии произошли новая химическая атака в городе Карфзита на севере страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил немецкий журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter.

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Рёпке отметил, что ему сообщают об атаке хлорином. Также он обнародовал фото, на которых видно, как один из сирийских вертолетов Ми-8 сбрасывает бомбу.



Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис
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Ниже новость про очередную бесполезную "дорожную карту" для Украины. Может и для Сирии замутят? Позориться так позориться.
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Быдло кацапское, уже удалил дубль? Смотри не херачь по нескольку раз одно и то же, а то закос под секту зрады провалится.
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Как-то уже странно. Трамп: будут химатаки - получите! Путин "возможны новые провокации с химатаками". И вот - новая химатака. А МОЖЕТ, ОНИ ТАМ ВСЕ СГОВОРИЛИСЬ? только вот страдают простые люди...
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Есть такая версия. Газ-атака нужна обоим хлопцам. Тут важно что б не вышло как с Ираком. Долго искали и газ и атом---да не нашли. В этот раз Россию проколят на вшивость. бабло побеждает всё и всех.
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Я уж обрадовался, думал на кремль с хуйлом сбросили
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это они сурприз для Тиллерсона чтобы уговорил императора Пу ?
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Так Хуйло вчера анонсировал новые химические атаки - вот они и состоялись!
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Дупло- для начала будет у Северной Кореи и Ирана....
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Чисто путлеровские огрызания, адназначна!
Ща на путлер ТВ опять волынка... давайте изучим, комиссию создадим, во главе с МО РФ...
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Думаю , Герой Бэтмен Трамп,не заставит долго ждать ответа....
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Родственники руSSких отпускников-контрактников - ждите привет из Сирии!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНа севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист. ФОТО+ВИДЕО
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