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 "Господь приведет нас к победе", - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов, несущих службу в зоне АТО.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Сегодня на территории Национального заповедника "София Киевская" Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет освятил и передал для украинских военнослужащих на Донбасс крашенки и пасхи. На церемонии освящения присутствовали волонтеры и капелланы, которые и доставят к Пасхе крашенки и пасхи в зону АТО.

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Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 01

Филарет освятил пасхи и крашенки для воинов АТО.

Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 02

Церемония прошла на территории Софии Киевской.

Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 03Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 04Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 05Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 06

Волонтеры и капелланы, присутствовавшие на церемонии, доставят крашенки, пасхи и другие продукты в зону АТО украинским воинам.

Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 07Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 08Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 09Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 10Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 11Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 12Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 13Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 14Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 15Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 16Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 17Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 18Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 19Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 20Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 21Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 22Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 23Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 24Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 25Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 26Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 27Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 28Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 29Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 30Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 31Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 32Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 33Господь приведет нас к победе, - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО 34

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Хоть и не являюсь верующим, но Филарета уважаю. Респект ему
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Почему кацапские бесы еще оскверняют лавру.

Запретить эту фсбешную ватную религию
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Нациков, скрывающихся под рясой священников в рпц очень дохера.
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даже если и была, то будут "сливать". Все напуганы эскалацией и надеются на хрупкий диалог
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"Хрупкий диалог" с Хуйлом возможен, если, со словами "получай крыса", дать ему в торец так, чтобы треснул его хрупкий (от рахита в детстве) череп, а в ответ он только пискнул.
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"Чем хуже жизнь у людей, тем быстрее строятся церкви" - народная мудрость.
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почуствуйте разницу - на рассеие освещает *сатану*
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СВЯТЕЙШИЙ ФИЛАРЕТ - НАСТОЯЩИЙ ПАТРИАРХ УКРАИНЫ! Он любит свой народ. Низкий поклон и уважение Филарету за его дела.
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В свое время дедушка Филарет был дюже против создания Киевского патриархата.Но кады его продинамили с патриархатством московским и вместо его Алексия-2 поставили , то дедулька Филарет сразу же патрийотом Украины стал.
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Пусть Московский патриарх Кирилл заочно освятит как можно больше яиц "ихтамнетов", перед тем, как их зароют вместе с хозяевами на свалке возле Ростова на Дону.
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Рождаемость нужно поднимать православием, но нужно помнить что сегодня главнее бога.

"Господь приведет нас к победе", - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО - Цензор.НЕТ 6570
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Господь приведет нас к победе", - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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