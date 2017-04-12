 "Господь приведет нас к победе", - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Сегодня на территории Национального заповедника "София Киевская" Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет освятил и передал для украинских военнослужащих на Донбасс крашенки и пасхи. На церемонии освящения присутствовали волонтеры и капелланы, которые и доставят к Пасхе крашенки и пасхи в зону АТО.
Филарет освятил пасхи и крашенки для воинов АТО.
Церемония прошла на территории Софии Киевской.
Волонтеры и капелланы, присутствовавшие на церемонии, доставят крашенки, пасхи и другие продукты в зону АТО украинским воинам.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Запретить эту фсбешную ватную религию
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В отличие от этага....https://www.facenews.ua/news/2016/330379/
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https://inforesist.org/zhurnalist-soobshhil-o-novoy-himatake-v-sirii/
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