 "Вы вообще нормальные люди?! Ты что делаешь?! Я первый стоял!", - в Одессе подрались в очереди за биометрическими паспортами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН
, ссора началась в очереди на оформление биометрических загранпаспортов. Фрагмент конфликта опубликовал на своей странице пользователь USI Online
видеохостинга youtube.
Люди стали в очередь за полчаса до открытия отделения. Ссора же возникла из-за списков, которые сами составляют на бумаге. Один человек сказал, что именно он зайдет первым оформлять паспорт. Затем стал протискиваться через людей. Началась толкотня. На место даже вызвали полицию, и только после ее прибытия люди успокоились. Читайте также: Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве начнут работу со следующей недели, а затем в крупных городах Украины, - ГП "Документ"
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горячие украинские парни)
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Может это ты в Одессе Украину отстоял?Сплетники - одни из первых быдло.
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А кацапы рассказывают, что нам по безвизу некому будет ездить по Европам....
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Это какой-то каменный век...
Саакашвилли бы такое не допустил!
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они же как тараканы - во все щели...))
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врядли столько пенсионеров едут за бугор )
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Народ! СПАМЬТЕ ЭТО ЧМО Garrysiento .
И ЗАПОМНИТЕ ЕГО НИК, ЭТО ВРАЖИНА КАЗЛАМОРДАЯ!
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занимает
1)20 минут у компьютера дома
2)10 минут плтежки в Приват24
3)15 минут фотографирование и снятие отпечатков( в выделенное время)
4)через 20 дней - еще 10 минут - забрать паспорта
=========== ВСЁ !!!!! ==================
на подраться времени у меня нет
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