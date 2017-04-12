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 Политика Украины, Общество
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Все про:драка (2052) Одесса (5462) очередь (190) биометрические паспорта (135)

 "Вы вообще нормальные люди?! Ты что делаешь?! Я первый стоял!", - в Одессе подрались в очереди за биометрическими паспортами. ВИДЕО

В Суворовском районном подразделении Миграционной службы Украины в Одессе произошла драка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ссора началась в очереди на оформление биометрических загранпаспортов. Фрагмент конфликта опубликовал на своей странице пользователь USI Online видеохостинга youtube.

Люди стали в очередь за полчаса до открытия отделения. Ссора же возникла из-за списков, которые сами составляют на бумаге. Один человек сказал, что именно он зайдет первым оформлять паспорт. Затем стал протискиваться через людей. Началась толкотня. На место даже вызвали полицию, и только после ее прибытия люди успокоились.

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типичное адесское быдло это и есть Одесса
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Я как киевский житель, могу сказать, что такое быдло есть и в Киеве.
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быдло не имеет географической привязки.
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Быдло есть везде, и это не есть Одесса.
Может это ты в Одессе Украину отстоял?Сплетники - одни из первых быдло.
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стоять в очереди за паспортом -бесится с жиру...ну хотя нищебродам не понять...далше села и огорода ничего не видят и не хотят видеть!?
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ну я о том что система делает из людей -быдло и стадо...организовали бы выдачу и запись ... по номеркам или времени ...и все стало быудобней..нет у нас ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ )
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Ого сколько пенсионеров там!

А кацапы рассказывают, что нам по безвизу некому будет ездить по Европам....
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теперь будут расказывать что все бегут с нищей Украины сраки европейцам мыть,кацап всегда все вывернет так как ему хочеться,любой исход событий изратит
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УЩЕРБНАЯ СТРАНА к сожалению и руководство! неужели нельзя установить систему с номерами ... пришел -взял номерок, и ждешь очереди...провтыкал- твои проблемы! в Эвропу стремятся они! СТАНДАРТЫ СОВКА И АЗИОПЫ!
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Быдло есть в любой стране . Если оно быдло , то и с номерком оно будет быдло .
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ну я не о быдле! я о системе, елементарно же мониторчик поставить и номерки выдавать!
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Можна! В Києві в міграційному центрі (https://dmsu.gov.ua/perevirkastanu.php) реєструєшся на сайті, отримуєш номер смс-кою, приходиш на вказаний час і не паришся... Не держава винна, що місцева влада не взмозі роздуплитись...
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ну вот ..киев ..стремится к чемуто ,а регионы как всегда тянут страну на дно...так всегда было, просто киевляне всегда за чтото борются , а регионы только жалуются какой плохой киев! а у себя изменить не хотят!
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европейцы!не удивлюсь,что самая мерзкая кацапская мразь и полезла в первую очередь за "проклятыми бандеровскими паспортами"...
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Одеса -русский город заполоненный ватниками ..и они в первую очередь пуканы свои зашкварчали как только безвиз спрогнозировали -КУЛЕ ТУТ КАЦАПЕТОВСКАЯ ВАТНАЯ ДУШЕНКА - продадут и мать!
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Одесса - гремучая смесь из украинцев, молдаван, евреев, цыган, татар, разномастных "русских" и проч.. Так что там ничему удивляться не приходится.
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Чёт вспомнил очередь за югославскими сапогами.....
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Видать очереди немаленький, если такие страсти. Зубожилый народ, что еще сказать
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Списки на бумаге, а через инет зарезервировать очередь нельзя!?
-
Это какой-то каменный век...
Саакашвилли бы такое не допустил!
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я уже писал про номерной пропуск...пришел взял номерок и ждешь!
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совковая привычка пенсионеров, собраться в очередь даже если не очень нужно, но на всякий случай, и айда ругаться-толкаться.
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Так чего ж удивляться, что им в лугандоне комфортно: там нонче даже больший совок, чем в самом совке: в очереди за гуманитаркой постоял, в очереди за оплатой коммуналки постоял, получил плакат от парторга и на митинг сходил...
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Культура на высоком уровне, будет, что в Европе показать.
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это же одесса -руский(жидовский) ватный город...за расею готовы мать продать но за безвиз готовы и скрепы погнуть!
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Ты,мурло хоть знаешь сколько одесситов за Украину в АТО головы сложили,ты чего здесь гадишь ,дурилка картонная? Сам ты азиоп безмозглый, стули пельку, умник недоделанный!
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мурло - твои родители что тебя не воспитали! а тебя так задело слопатоед!? видать про тебя наверное написал случайно! а на видео к статье -обычный "ты"! удачи тебе в борьбе с твоим недугом! и ЕЩЕ УЩЕРБНОЕ ...на донбассе -унылый ты ущерб воюют и донеччане и луганчане против сепаров, но к твоему убогому уму -я скажу что эти города как и весь донбасс на 2 трети состоит из ВАТАНОВ! просто ктото молчит ктото воюет!
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Скотина,закрой вонючий рот,мои родители воспитали воина имеющего награды за участие в АТО и защиту Родины, а ты- гнида, сплетник , истеричка и провокатор, ГЕТЬ ПАСКУДА КПАЗЛАМОРДАЯ!
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....так че ты тут сидишь ...иди займись делом! я ничего личного тебе не сказал. ты первый меня обозвал (я не писал о тебе ничего до этого) ... а свое мнение об одессе я не поменяю так как помню 2 мая "ватное", и каждый год там сепары мутят воду и ватные активисты вон позавчера тоже мутили чтото у памятника! ...молодое поколение там -более патриотичное , но все же 2 трети там ватники просто пассивные!
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Я тут сижу потому, что мой муж-мужчина, умеющий заработать и защитить , а чего ты тут сидишь и возмущаешься уже всем ясно, провокатор.
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то что ктото из одесит воюет в АТО млять ..не делает этот город не ЖИДОВСКО-РУССКИМ! просто к твоему сведению жиды -такой народ что приспосабливаются к любой власти ... где жо пе потеплее и помягче..а в душе они остаются ватой и жидами, просто "скрытыми"!
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Благодаря таким клоунам как ты, в стране раздор.
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а шо левых контор где можно купить паспорт чуть дороже больше нет?)
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Спешат на историческую родину "Землю обетованную"? ))
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нее.. обычное ватное стадо, 3 года назад оравшее "нам не нужна Ывропа, хатим в расею!"..
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шо то я подозреваю, что это из тех туловищ, которые 10 апреля цветочки носили неизвестному солдату, пели песни о герое Сталине и верещали, что Одеса это Расея...)
они же как тараканы - во все щели...))
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Нет, вы посмотрите сколько пенсов там околачиваются, то то они на сепарские митинги бегом бегут, зарабатывают на гейропу.
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Нет ну точно кто то хочет свалить из Украины. А иначе в чём смысл этого движения? Типа все паспорта разберут и мне не достанется, бумага в Украине закончится, станок полиграф. остановится, я не знаю что ещё? Или в скором времени что-то произойдет и мы те, кто не стоит в очереди и не пинает ногами ближнего своего, что-то не знаем? Что происходит, ребята? Почём опиум для народа?!
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троллота - ну шо напишите на это - денег нет,барыга все украл,нафига тот безвиз нужен - может я шо забыл.а? )) - таки нет - так шо ваша работа тут на цензоре,о том шо все пропало,к реальной жизни отношения не имеет - если кто не понял - смотрите видео)))
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ну вот и вечные ждуны. я ещё в прошлом году биометрический сделал, и то 40 минут ждал из-за сбития сроков (вне очереди пропускали тех у кого до окончания срока меньше полугода оставалось)
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Пенсионеры заняли места детям

врядли столько пенсионеров едут за бугор )
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чувак...одеситы часто матаются в ближние страны (румыния , болгария венгрия, греция...и тд...) европы по шенгену... рядом жеж ... бизнес мутят восновном...вот и бьются!
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Это в инете троллям ольгинским под украинскими прокси безвиз не нужен.
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не ну такое лучше не выпускать в сторону ЄС.............!!!!!!!!
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С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КАКТО ВОЗМОЖНО УЖ НА СПЕЦИАЛЬНО постановлен или СПРОВОЦИРОВАНОЕ видео! для того чтоб замутить прицыдент! ЧТО ЛЮДИ ПРЯМ ГОТОВЫ УДАВИТСЯ ЗА БЕЗВИЗ! и п оказать всей украине и миру!
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ага прям вижу, на главной странице BBC это видео. Сенсация.
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УкраинА, лапотник вшивый , пишется с большой буквы, тебе на помойна рашке не говорили?
Народ! СПАМЬТЕ ЭТО ЧМО "Вы вообще нормальные люди?! Ты что делаешь?! Я первый стоял!", - в Одессе подрались в очереди за биометрическими паспортами - Цензор.НЕТ 3856 Garrysiento .
И ЗАПОМНИТЕ ЕГО НИК, ЭТО ВРАЖИНА КАЗЛАМОРДАЯ!
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IGOV.ORG.UA
занимает
1)20 минут у компьютера дома

2)10 минут плтежки в Приват24
3)15 минут фотографирование и снятие отпечатков( в выделенное время)

4)через 20 дней - еще 10 минут - забрать паспорта
=========== ВСЁ !!!!! ==================

на подраться времени у меня нет
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недолжно быть никаких очередей.эта процедура должна быть передана цнап где назначат дату и время когда прийти забрать документ так нет мусарско-миграционное гавно несдается
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Бидлота!! До безвізу ще мінімум 2 місяці)) Встигнете свої гроші витратити)).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы вообще нормальные люди?! Ты что делаешь?! Я первый стоял!", - в Одессе подрались в очереди за биометрическими паспортами. ВИДЕО
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