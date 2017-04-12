 "Ви можете виступати російською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО

"Я вас прошу выступать на государственном языке и вы сможете задать свой вопрос... Выступайте на государственном языке и не будет проблем. Это - украинский парламент. Если вам не нравится, вы можете выступать на русском языке в другом парламенте. Какие проблемы?" - сказала Сыроид, и Долженков начал говорить на украинском языке.
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Просвещайся:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Береза_Юрій_Миколайович
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В данному випадку Береза правий на всі 100%.
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"Не будет здесь кацапщины и не будет здесь пятой колонны. Ваше время уже прошло, вы на свалке истории."
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от від кого наші нібито патріотичні дописувачі підхопили цей вислів...
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Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:..
« Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. »
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги
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Як стало відомо, порушення законодавства щодо обсягу ведення програм українською мовою зафіксували в "Радіо Вести", радіо 104.FM (Маріуполь) та радіо "Глас" (Одеса). Крім того, за порушення законодавства в частині обсягу пісень українською мовою оштрафовані "Радіо Шансон", радіо Kiss FM, "Радіо 106,6" (Харків), MFM (Харків), "Європа Плюс Дніпро", "Ірта" (Сєвєродонецьк), "ТРК Маяк" (Олександрія).
Загальна сума 10 штрафів складає більш ніж півмільйона гривень (579390,40 грн). А найбільше за порушення законодавства про квоти сплатить "Радіо Шансон" -125 тисяч гривень.
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Последний "Тотальный диктант" для Украины, по путлер ТВ называли, в рекламе,
"Диктуем всем!"
Занавес.
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Якщо хтось знає третю причину, то скажіть, будь ласка, бо я ще ні від кого її не почув!... Дякую!
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уже навизжалиь тама хде хаварят па руцки, тама руцки мир и мы его идем пасать!....
идите в жо...пу свинособаки и их полицаи... в ВР хотях нихрена не делать, бабло грести и отдыхать на канарах, как в старые добрые времена - НАХ... С ПЛЯЖА, П....ДАРАСЫ!....
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Про засади державної мовної політики(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)
Стаття 6. Державна мова України
1. Державною мовою України є українська мова.
2. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.
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Нардеп возлагает букет гвоздик к вечному огню, а когда камеру выключают, вновь берет этот букет и идет давать интервью.
Автор видео комментирует возложение, на моменте "забора" цветов произносит: "У меня дед бы перевернулся, если бы такое увидел"...
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