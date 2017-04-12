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 Политика Украины, Общество
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Все про:парламент (924) украинский язык (623) язык (3486) оппозиционный блок (315) Сыроид (193)

 "Ви можете виступати російською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО

Выступление нардепа от "Оппоблока" Александра Долженкова на русском языке вызвало возмущение части народных депутатов в зале парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид отреагировала на возмущения и, прервав выступление Долженкова, попросила говорить на украинском языке.

"Я вас прошу выступать на государственном языке и вы сможете задать свой вопрос... Выступайте на государственном языке и не будет проблем. Это - украинский парламент. Если вам не нравится, вы можете выступать на русском языке в другом парламенте. Какие проблемы?" - сказала Сыроид, и Долженков начал говорить на украинском языке.

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Ага и из АТО надо дембельнуть всех русскоговорящих. Ну, а ВР - это вообще святое!
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Депутаты - законодатели. Кому как не им выполнять закон и показывать пример патриотизма всем гражданам?
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Та я тільки за, я взагалі за повне домінування української мови. Але все це треба робити виважено, розумно, без переламування через коліно і своєчасно. Зараз не самий найкращий момент для прискорення цього питання, головне - не нашкодити. А у нас куча проблем і на сході і вже й на заході. Я вважаю, що зараз найкраще за умовчанням накласти мораторій на педалювання мовної проблеми і зміни у цій галузі. У нас і так не країна - а бджолиний рій. Треба бути хитрими, практичними і цинічними. Переможемо, нормалізуємо життя - потім "відіграємося"...
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Погоджуюсь з усім написаним, сама не раз писала коментары подібного змісту, але не бачу нічого поганого в тому, щоб нагадувати Шуфричам і Ко депутатами парламенту якої країни вони є.
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Юрий Береза - Шуфричу: Не будет здесь кацапщины и не будет здесь пятой колонны. Ваше время уже прошло, вы на свалке истории.


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Відповів на наглість Шуфрича з трибуни ВР, поки інші взагалі промовчали.
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Это тот самый, который бежал на броневике из-под Иловайска, бросив свой батальон на расстрел, тот, который был против блокировки торговли с ОРДИЛО и приветствовал Голубана в зале ВР? Пішов він на хер, "поцріот" штопаний!
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Про деяких блокарорів теж писали, що вони тікали з поля бою, але ж це не заважає багатьом схвалювати їхні сьогоднішні вчинки.
В данному випадку Береза правий на всі 100%.
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Продажный он типок! - Привёл аваковских шавок поплакатся с трибуны ВР о том как их Парасюк бил на блокпосту
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По поводу этого возражения есть?
"Не будет здесь кацапщины и не будет здесь пятой колонны. Ваше время уже прошло, вы на свалке истории."
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Геноцид населення...
от від кого наші нібито патріотичні дописувачі підхопили цей вислів...
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І тут такий скуліж із-за поребрика: "прекратите украинизировать Украину")))))))))))
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ПРИСЯГА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:..
« Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. »
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги
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Нацрада застосувала штрафні санкції до 10 радіокомпаній, які порушили норми законодавства про квоти.
"Ви можете виступати російською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова - Цензор.НЕТ 6564

Як стало відомо, порушення законодавства щодо обсягу ведення програм українською мовою зафіксували в "Радіо Вести", радіо 104.FM (Маріуполь) та радіо "Глас" (Одеса). Крім того, за порушення законодавства в частині обсягу пісень українською мовою оштрафовані "Радіо Шансон", радіо Kiss FM, "Радіо 106,6" (Харків), MFM (Харків), "Європа Плюс Дніпро", "Ірта" (Сєвєродонецьк), "ТРК Маяк" (Олександрія).

Загальна сума 10 штрафів складає більш ніж півмільйона гривень (579390,40 грн). А найбільше за порушення законодавства про квоти сплатить "Радіо Шансон" -125 тисяч гривень.
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Очень показательно навязывание миру вяликага руцкага языка!
Последний "Тотальный диктант" для Украины, по путлер ТВ называли, в рекламе,
"Диктуем всем!"
Занавес.

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несмотря на негативное отношение к его организации, и осознания бессмысленности его трёпа, должен признать что он после перехода на державну мову не припустив жодноi помилки, та говорив не азаровщиною. я говорю лише про лексично-морфологiчну складову, жодного разу - про сенс
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ви праві,але хамовита інтонація "їжте тепер...." перекреслює правильну мову.
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Той, хто десятки років прожив в Україні і не може, а скоріше не хоче навіть на українську в Україні відповісти українською або тупий, або твердолобий українофобб і кацапо-окупант!
Якщо хтось знає третю причину, то скажіть, будь ласка, бо я ще ні від кого її не почув!... Дякую!
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Отвечу легко!!! Зачем??? Ты что меня не понимаешь??? Так почему я должен под тебя подстраиваться??? Восток Украины всю жизнь разговаривает везде, в повседневной жизни на работе, в школе в институте, с друзьями, с любимыми!!! И тут ты мля, а перед тобой должен прогнуться что ли??? Не до....я ли чести??? Я тебя понял, и ты меня тоже!!! Учитесь уважать друг друга ублюдки........
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Все риганали знають і вміють. Коли потрібно, чешуть українською запросто, але не хочуть. Принципово. Тому що вороги.
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не было бы опоблока,не было бы и войны,в любого рыгионала пальцем тыкни-враг Украины.
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пішов наХ..., долженков, не подобається, напаРашу, там рідною мовою будеш гавкати!
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Тобто , Долженков має рацію - виступаючий може говорити будь якою мовою ?
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Як часто в Госдумі виступали укаїнською мовою?
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або татарською,або чеченською,або ще будь-якою, адже народів збили до себе в стадо багато.
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Підвести до трибуни 10000 вольт, і єбашить усіх хто буде кацапською брехати
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Самое ужасное, что барыги своей бесконечной жадностью дают козыри в руки уродам и отворачивают народ от пути в ЕС. "Европейские тарифы" в Украине оказываются! А то, что в большинстве стран ЕС тарифы ниже, чем у нас (в т.ч. ниже общая сумма оплаты услуг ЖКК в процентном отношении к ЗП)- никто не говорит. Плюс европейские ЗП, которые с нашими не сравнить...... Создается впечатление, что барыги делают это специально.....
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вот и правильно - они слуги народа Украины, это их обязанность...
уже навизжалиь тама хде хаварят па руцки, тама руцки мир и мы его идем пасать!....
идите в жо...пу свинособаки и их полицаи... в ВР хотях нихрена не делать, бабло грести и отдыхать на канарах, как в старые добрые времена - НАХ... С ПЛЯЖА, П....ДАРАСЫ!....
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Наразі скорочувати час виступу наполовину. Решту часу -- для перекладача.
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Падло,знає українську,добре розмовляє,а расейською діє на "наших людей" для піару
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади державної мовної політики(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

Стаття 6. Державна мова України
1. Державною мовою України є українська мова.
2. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.
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МОЛОДЕЦЬ !!! жопозицию ЗАБОРОНИТИ !!!! сруцьке бидло на расею.....азаров аблегчил свою старость..жопозиция облегчите свои страдания в УКРАИНЕ- на хрен на сродину....там тарифы легче на ваш карман.....
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Все верно. Дома , в магазине , в пивнухе ты можешь базлать как тебе угодно, хоть на мандарине, если тебя поймут. А на правительственном уровне ты обязан владеть государственным языком. Много ли ты добьешься в любой стране Европы, не владея местным, или хотя бы английским? Тем более рыги, коими и ость оппы демонстративно-издевательски игнорируют эти нормы.
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Один из лидеров "Оппозиционного блока"Александр Вилкул позировал перед телекамерой во время съемки рекламного фильма в Кривом Роге. Соответствующее видео разместила в "Фейсбуке" Екатерина Шульга, передает Depo.Днипро.
Нардеп возлагает букет гвоздик к вечному огню, а когда камеру выключают, вновь берет этот букет и идет давать интервью.
Автор видео комментирует возложение, на моменте "забора" цветов произносит: "У меня дед бы перевернулся, если бы такое увидел"...
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СИроїд красава! Ну те хуйло з жОпи те ж, треба віддати належне, непогано володіє мовою )) треба тільки мотивувати ))
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Це потрібно було робити з 1991 року. Догралися,б@я,в толерантність.
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Может сами сначала научитесь на родной мове писать? Что за народ.
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А ти якою наразі тут гавкаєш? Хочеш повчати, то спочатку свою пику вимий.
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Ну от перейшов на українську, і добре ж виходить. Чого відразу в державній установі не почати свій виступ як годиться? Заради плазування перед частиною електорату?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ви можете виступати російською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО
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