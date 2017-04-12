 "Ви можете виступати россійською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО

"Я вас прошу выступать на государственном языке и вы сможете задать свой вопрос... Выступайте на государственном языке и не будет проблем. Это - украинский парламент. Если вам не нравится, вы можете выступать на русском языке в другом парламенте. Какие проблемы?", - сказала Сыроид и Долженков начал говорить на украинском языке.
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Тоді б всі укрaінці розмовляли нa укрaінськой мові, a ті кому не подобоється aбо ті хто не хоге моґли б прaцювaти нa пaрaші.
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Такие экзамены не напишут 50% учителей языка...
Времена смутные!
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Или тогда вносите изменения в Закон и прописывайте прямую норму, или нехер двойные стандарты юзать. Как Найем патриот так может выступать на русском, и все молчат в том числе и сыроид, а если ДОлженков так давай на украинском. Детский сад.
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