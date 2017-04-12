EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины, Общество
  1743  28
Материалы по теме:
Все про:парламент (924) украинский язык (622) язык (3486) оппозиционный блок (315) Сыроид (193)

 "Ви можете виступати россійською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО

Выступление нардепа от "Оппоблока" Александра Долженкова на русском языке вызвало возмущение части народных депутатов в зале парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид отреагировала на возмущения и прервав выступление Долженкова и попросила говорить на украинском языке.

"Я вас прошу выступать на государственном языке и вы сможете задать свой вопрос... Выступайте на государственном языке и не будет проблем. Это - украинский парламент. Если вам не нравится, вы можете выступать на русском языке в другом парламенте. Какие проблемы?", - сказала Сыроид и Долженков начал говорить на украинском языке.

Загрузка видео...

Смотрите также: Лауреат Шевченковской премии Малкович заявил о необходимости принятия закона о защите украинского языка. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
с этого надо было начинать с 1991 года, 26 лет в трубу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
важно что осознали и поправляетса - очень позитивно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прав батенька, надо было тоже еще и все учебные заведения перевести на государственный язык, и при принятии на работу проверять знание держaвноі мови.
Тоді б всі укрaінці розмовляли нa укрaінськой мові, a ті кому не подобоється aбо ті хто не хоге моґли б прaцювaти нa пaрaші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто его не заставляет быть депутатом, но если он настолько туп, что не знает родной язык - так как он прошел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так он родной и знает. Українська мова йому чужда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Экзамен.Экстренный для всех.По -украинскому.Лихой способ избавиться от всех рыгов в один миг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем себя смешить?
Такие экзамены не напишут 50% учителей языка...
Времена смутные!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это как у плохих танцоров. Вот теперь мова мешает.....Это пусть она многонациональному, многоязыковому войску в на защите Украины в окопах скажет, раненым и семьям погибших.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не ну это бред.
Или тогда вносите изменения в Закон и прописывайте прямую норму, или нехер двойные стандарты юзать. Как Найем патриот так может выступать на русском, и все молчат в том числе и сыроид, а если ДОлженков так давай на украинском. Детский сад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По сути всё правильно,только почему когда Антонина Херащенко на кАзлорылом языке воет,все почему то молчат,да и ст.10 Конституции никто пока не отменял,ещё раз повторюсь,по сути всё правильно,но нужно это узаконить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ото пукани затріщать "не дают гаварить паруцки"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чмо кацапское будет рассказывать на каком языке выступать в нашем парламенте. Да пошел ты... со своим русским!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорю на русском , думаю на украинском . Не в языке проблема , а в голове .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самокритично, но правдиво, кстати, голову надо лечить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Его ломающийся подростковый голосок противно слушать и на русском, и на украинском языках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько прекрасно говорящих на украинском, в вышиванках элитных, поющих громче всех Гимн....грабят безбожно Украину и устраивают геноцид граждан Украины уже сколько лет!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот как бы не относился к Самопомичи, но Сыроид определенно иногда весьма правильные вещи делает, как, например с закрытием заседания после захода "героев-ментов".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапська - засіб поневолення ! там де фіно-угро-тюркський сурогат, одного дня з`явиться москальський військовий чобіт, москальський піп і рюзьге мирЪ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Творогоед, а что по поводу языка/мовы говорит Регламент ВР?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ви можете виступати россійською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти