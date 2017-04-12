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 "Це моя малявка, і я дивлюсь за нею кожну ніч. Я можу бухати, але я бухаю дньом", - пьяный львовянин забыл семимесячного ребенка в магазине. ВИДЕО

Нетрезвый житель Львова забыл семимесячного ребенка в одном из магазинов на улице Кульпарковской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, информация о ребенка поступила на спецлинию 102 от сотрудников магазина.

Патрульные нашли отца ребенка недалеко от магазина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не помнил, где оставил ребенка. По его словам, он выпивал из-за семейных проблем, а мать ребенка находится в больнице. Родственников, под присмотром которых можно было оставить ребенка, у мужчины нет, поэтому вместе с сотрудниками соответствующих служб, патрульные передали младенца в дом ребенка.

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Этому ребенку капец,он жив до первого случая,когда папаша пьяный его упустит или придавит спящий или ударит. Представляю как и чем он своего грудного ребенка кормит.Таких "родителей" в цивилизованных странах лишают прав,а у нас они продолжают издеваться над своими же детьми,а общество и власть на это закрывают глаза.И полиция на это закрывает глаза.
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Ну во первых на бухаря он не похож, ну мож буханул от радости что жена в больнице...
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Да, у нас обычно спохватываются, когда уже совершено непоправимое.
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то актуальні новини з психлікарні на Кульпарківській.
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Я прочитал "пьяный львовянин забыл семимесячного львенка в магазине"). А если серьезно - нельзя терять голову ни при каких обстоятельствах, тем более в такой ответственной ситуации.
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Не мудрено , что мама в больнице, такой папаша разве не доведет, бедная кроха.
"Она давно не їла..",зато сам налакался как свинья, убила бы скотину!
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як мені прикро що таке мерзене створіння виродилось(((
це ж не корбку сирників чи навіть телефон забути(((
166 КК України - "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування"
135 ККУ "Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу" або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан"
цікаво чи можна вважати що 7 місячна дитина залишена на призволяще....ой бл...слів нема...
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Краще б тебе дибілок мамка в гастрономі років 30 назад забула......може б невинне дитя не страждало...!!!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Це моя малявка, і я дивлюсь за нею кожну ніч. Я можу бухати, але я бухаю дньом", - пьяный львовянин забыл семимесячного ребенка в магазине. ВИДЕО
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