 "Це моя малявка, і я дивлюсь за нею кожну ніч. Я можу бухати, але я бухаю дньом", - пьяный львовянин забыл семимесячного ребенка в магазине. ВИДЕО

Патрульные нашли отца ребенка недалеко от магазина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не помнил, где оставил ребенка. По его словам, он выпивал из-за семейных проблем, а мать ребенка находится в больнице. Родственников, под присмотром которых можно было оставить ребенка, у мужчины нет, поэтому вместе с сотрудниками соответствующих служб, патрульные передали младенца в дом ребенка.
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"Она давно не їла..",зато сам налакался как свинья, убила бы скотину!
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це ж не корбку сирників чи навіть телефон забути(((
166 КК України - "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування"
135 ККУ "Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу" або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан"
цікаво чи можна вважати що 7 місячна дитина залишена на призволяще....ой бл...слів нема...
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