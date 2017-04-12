 "Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО

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- Мы в этом году изменили подход к ремонту дорог. И очень важно, чтобы мы системно решали проблему дорог. Мы должны создать систему строительства. содержания и ремонта дорог, - сказал премьер. - В этом году мы начинаем работы раньше. Это говорит о том, что мы были немного лучше подготовлены, но этого недостаточно. Я уверен, что главным приоритетом должно быть качество работ. Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом в этом году. И если это так, я хочу жесткой ответственности. В том числе и уголовной, ведь бюджетные деньги расходуются неэффективно. 95% украинских дорог сегодня находится в трагическом состоянии, в связи с тем, что многие годы у власти были другие приоритеты.
Также Гройсман обратился к местным властям с просьбой контролировать процесс ремонта и строительства качественных новых дорог.
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а до и после гавно опять латают латку на латку. а на ту латку еще латку.
половину дырок пропускают - пару дождей - на их месте снова яма.
долбо%бизм короче.
вымывание бабла. ничего не меняется
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- Ну, может ему через пятую точку дойдет плачевное состояние наших дорог, если через голову не доходит. Да и ощущение, когда приближаешься к яме, а дно ее не видно, понимаешь, что сейчас будет минус колесо, а подушки безопасности-то нету! А у дорогих машин - диаметр колес - это вам не 13 ланосовских дюймов, да и ширина побольше многих выбоин. Плюс система пассивной безопасности дает неплохие шансы выжить в случае аварии. Да и дорогие эти машины для нас, эти упыри на ворованные деньги себе еще накупят.
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Ватный сосед-заводчанин с семьей свалил в Мариуполь.Вот и весь ватный патриотизм нет-бабла едем жить к хунте.Тьфу бля аж тошно
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Это, когда асфальтоукладчик снизу работает....
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все єто ворье - его же подельники
ну а громче всех "держи вора", как известно, кричит сам вор
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