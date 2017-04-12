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 Политика Украины
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Все про:дороги (1655) Кабмин (10129) Гройсман (2791) заседание правительства (35)

 "Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр потребовал привлечь к ответственности тех, кто провел некачественный ремонт дорог в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня а заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратил внимание на состояние дорог в стране.

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- Мы в этом году изменили подход к ремонту дорог. И очень важно, чтобы мы системно решали проблему дорог. Мы должны создать систему строительства. содержания и ремонта дорог, - сказал премьер. - В этом году мы начинаем работы раньше. Это говорит о том, что мы были немного лучше подготовлены, но этого недостаточно. Я уверен, что главным приоритетом должно быть качество работ. Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом в этом году. И если это так, я хочу жесткой ответственности. В том числе и уголовной, ведь бюджетные деньги расходуются неэффективно. 95% украинских дорог сегодня находится в трагическом состоянии, в связи с тем, что многие годы у власти были другие приоритеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"

Также Гройсман обратился к местным властям с просьбой контролировать процесс ремонта и строительства качественных новых дорог.
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грося хочет знать - все ли правильно распилили средства, чтобы выделить новые... А то вдруг кто сделал качественно.. не оправдал доверия и создал "нездоровый" пример.
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Це заяви для лохів, проблема не в якості робіт а в технології ямкового ремонту! Не може бути якісного ямкового ремонту дороги! Ну це неможливо в принципі! Ямковий ремонт це тимчасове відновлення дорожнього полотна до реконструкції дороги! Ямковий ремонт не відновлює асфальто-бетонне покриття, а лише робить його рівнішим, щоб колеса не відвалювались. Тріщини та дірки в асфальті лишаються, їх неможливо заробити ямковим ремонтом, тільки повною заміною всього полотна на всю ширину проїжджої частини з відновленням подушки та форми дорожного насипу і узбіччя!
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Не надо звездеть! Прошлогодний со снегом не сошел, а сошел позапрошлогодний!
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А ну да, какой еще прошлогодний?! В прошлом году кроме Киева нигде не ремонтировали
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Я, мабуть, живу в іншому Києві, бо крім вул.Глушкова, я більше ніде не бачила ремонту доріг!
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это и есть реальный "управленческий" уровень недоучившегося ПТУшника Ггойсмана - следить за состоянием асфальта
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Гойсман напомнил "начальника подотдела очистки Киева от бродячих животных" в натуре
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Проще назвать где не сошел. На Бориспольской трассе.
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Грося,снег растаял и испарился.И утянул за собой асфальт. Никто не виноват.Делай как и прежде.У тебя получается.
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у местных властей есть свои фирмы которые и ложат этот асфальт контроль будет еще тот
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судя по риторике винницкого додика дело действительно идет к выборам))
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у нас перед выборами положили 3 км идеальной дороги - за зиму даже трещинки нет. как новая.
а до и после гавно опять латают латку на латку. а на ту латку еще латку.
половину дырок пропускают - пару дождей - на их месте снова яма.
долбо%бизм короче.
вымывание бабла. ничего не меняется
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Всюдысучий премьер! Во как весной его обострило! Ньсмейкер намбер ВАН!
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Посадить бы Гройсмана в Ланос да прокатить с ветерком по нашим дорогам местного значения... Ну, или хотя бы просто посадить...
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А почему в Ланос?Взять из личного автопарка самую дорогую машинку Гройси,за руль посадить каскадёра,а Гройсю рядом,и вперёд по ямам на скорости не меньше 100 км/час,у Гройси будет инфаркт
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- А почему в Ланос?
- Ну, может ему через пятую точку дойдет плачевное состояние наших дорог, если через голову не доходит. Да и ощущение, когда приближаешься к яме, а дно ее не видно, понимаешь, что сейчас будет минус колесо, а подушки безопасности-то нету! А у дорогих машин - диаметр колес - это вам не 13 ланосовских дюймов, да и ширина побольше многих выбоин. Плюс система пассивной безопасности дает неплохие шансы выжить в случае аварии. Да и дорогие эти машины для нас, эти упыри на ворованные деньги себе еще накупят.
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Вася Куралесов‏ @ZloyEnakievec 15 ч.15 часов назад
Ватный сосед-заводчанин с семьей свалил в Мариуполь.Вот и весь ватный патриотизм нет-бабла едем жить к хунте.Тьфу бля аж тошно
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Гройся,большая часть этого асфальта лежит на твоих счетах в офшорах в виде вечно зелёных денег
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Видать какой то район скрысил не донёс откат . Теперь Гнойсман будет типа смотреть проверять качество покрытия.
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воно не прикидається дурником,воно нас за дурнів має.
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Грося, скоро гробки. Приведи в порядок дороги - могилу наших налогов и акцизов.
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"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман - Цензор.НЕТ 856

Это, когда асфальтоукладчик снизу работает....
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Наш Карлсон только по воздуху передвигается. Спуститесь на землю, проедьтесь, Гройсман и ощутите пятой точкой качество дорог...
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"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность" - сказал Гройсман, под руководством Порошенко и с помощью Яценюка, приведший Украину к первому месту в мире по коррупции.
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К власти после Майдана пришли уже полностью конченые мрази . Папередники та же воровали , но что то строили. Это сплощные импотенты мародеры и предатели . Только брешут , воруют Мясо с фронта и лижут сраку Ху... лу Педафилу. Особенно это безграмотное убоище Фафик Гнойсман и недоношенный Петя с идиотом Кананенком .
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Мукачево - Хуст - Шаяни !!!!!!!! В Десні на танкодромі краща дорога !!!!!!!!
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да никого он не привлечет
все єто ворье - его же подельники
ну а громче всех "держи вора", как известно, кричит сам вор
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https://www.youtube.com/watch?v=jxsONz8KyR0 еду к теще и плачу
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А ВОТ КАК ИНТЕРЕСНО ......... https://realist.online/news/ukraina-poobeshala-mvf-vvesti-abonplatu-za-centralizovannoe-otoplenie ...... ШОБЛА СКОТОВ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО
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