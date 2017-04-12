 Турчинов протестировал мобильный командный пункт: руководил ракетными пусками. ВИДЕО

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Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.
Именно с помощью мобильного командного пункта Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.
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