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 Турчинов протестировал мобильный командный пункт: руководил ракетными пусками. ВИДЕО

Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности из любой точки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.

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Именно с помощью мобильного командного пункта Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.
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МОЛОДЕЦЬ Порох- відновив армію просто з попелу! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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А напутин нам это надо? Мы шо, воевать собрались? Крым отвоёвывать может? Это только распил бабла да обогащение пашинского, пастора и всей шоблы..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТурчинов протестировал мобильный командный пункт: руководил ракетными пусками. ВИДЕО
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