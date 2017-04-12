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Все про:испытания (157) ракеты (489) СНБО (3171) Турчинов (3162)

 Прошли очередные ракетные пуски: был протестирован мобильный командный пункт. ВИДЕО

Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности из любой точки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.

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Именно с помощью мобильного командного пункта Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.
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Турчинов. Ракетні пуски за допомогою мобільного командного пункту
https://www.youtube.com/watch?v=5yvyOrjztxI
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Я тебе такой командный пункт по 3G связи за минуту сделаю. Или ты бабушкофоном пользуешься?
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Главного не написали - попал Турчинов в яблочко или нет.
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а сколько еще будут тестировать? а когда уже отстреливать и заканчивать с этим фурункулом?
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Интересно ? Почему Президент Украины гарант конституции , кананенка , Сеня чмо и Турчинов за три года не построили завод боеприпасов? А только наблюдают как взрываются склады ? Кому это выгодно? Только Педафилу Ху... лу , Президенту Украины Петр и Кананенко. Видать Педафил их подкармливает в офшоры . Да и со слов Кананенко , при строительстве завода мало можно спереть бабла . Ета бандиты папередники тырили через стадионы и аеропорты , нынешняя мразь типа Кананенко грабят напрямую в офшор через Гонтареву .
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почему?
потому что, походу, пастор молится как-то слабо...
без вдохновения...
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так на пастора ракетную тему навесили..и тут мы видим прогресс . а патронный и снарядный заводики никак не поделят , кто будет бабло дерибанить во время стройки
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Ы. Ты што так навалял много в своем обычном стиле - нипанаятно ничаво!
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Ялта вата весеннее осложнения психики !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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да это ведь шедевр из дурдома, если бы его вынести в отдельный топик на цензоре. Администрация цензора, такое возможно?
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два вопроса
сколько это стоило
когда начнутся спецоперации которыми можно с него управлять
если не начнутся никогда, то возвращаемся к первому вопросу
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Спецоперации проводятся. Даты и время праздно интересующимся предоставят на блюдечке с ЛГБТ-каёмочкой.
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Крым сдал.Донбасс сдал.Теперь рисуетсмя,клоун...
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а что он должен был сделать в ситуации, когда не было топлива, аккумуляторов на технике, и полный саботаж силовиков?
может положить не вооруженных солдат(у которых даже броников не было) и дать повод хуйлу пойти еще дальше ?
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Не занимать место тех,кто знал,что нужно делать.
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ну просвети, чье же он место занял и что те другие могли бы сделать в той ситуации?
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Просветит тебя рентген. Не думай, что все ситуации безысходные.
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Як завжди, очікуйте скульож шабес-гоїв про "у нас було тільки 5 тисяч військових, армія розвалена, нас зрадили в Криму, у нас нічого не було, путін би напав..."
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Что мы видим на видео??
Б-а-а-альшой телевизир,
слева что-то похожее на камин, на котором стоят сувениры,..
Похоже, что ентот камандный пункт - дача Турчинова.
Теперь оный камандующий может и на работу не ходить..
А реально - тупой распил бабок за купленный в 3 дорога телевизоры 4 К,
кампутеры и прочая и прочая...

В общем туфта - пукнт управлеия есть -
ракет нет- показали запись старта рокеты - уже и на полигон можно не ездить - солярку не палить..
Как сказал недавно один росийскай классик - небыло и нет.
А у омерики - рокеты есть- показало недавнее видео попадания рокеты в центр
крыши самолетного ангара с сирии.
А куда попали укр рокеты, с шумом вылетевшие из откуда-то??
История умалчивает.
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Ти не уважний, або не знаеш української (москаль?) .... Чому?
"... за допомогою мобільного командного пункту..." - це геть не означае "З МОБІЛЬНОГО КОМАНДНОГО ПУНКТУ"
А так - да - у нас у всякій шишизі стоять і каміни і плазми -ми ж не зачухані кацапи. Вміємо гроші заробити.
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МОЛОДЕЦЬ Порох- відновив армію просто з попелу! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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пропоную тобі, тролоЛОХ ватнитй, зайнятися своїми прямими обов'язками по видізуванню царської хуйловської дупи
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Скажи мне, кто, по-твоему, возродил ВСУ, и я скажу, кто ты.
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А напутин нам это надо? Мы шо, воевать собрались? Крым отвоёвывать может? Это только распил бабла да обогащение пашинского, пастора и всей шоблы..
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Инфа очень положительна. Армия, хоть и потихоньку, но реанимируется!
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Оно не военное, коррупционер чистой воды, Крым слил турчинов, как голова ВР ( высшее на тот момент должностное лицо), он мог единолично объявить военное положение (у него ведь были полномочия президента), но спрятавшись за коллективным решением СНБО и рекомендациями американцев, он снял с себя всякую ответственность, то, что проголосовал "за", ничего не значит, ведь он прекрасно понимал, что один голос ничего не решит, но зато эти стенограммы теперь работают на имидж. Помимо этого он не принял никаких мер по упреждению разыгрывания москвой донбасского сценария, а ведь времени было предостаточно, весь период пока возня с Крымом была, но вместо этого оно щеки раздувало по крымским эпизодам, комментировал собственную беспомощность и оправдывал свою же трусость, зато на дележ портфелей времени хватало. Его преступная некомпетентность очевидна, столько проколов уже было и никакой ответственности, но справедливости ради стоит напомнить, что данный человек всего лишь секретарь СНБО, а председатель - президент Украины.
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що кацап може сам, тільки ужраться в хлам боярой, а то копіпаст із методички
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Тарута: Многие уже подготовились к бегству. Захарченко в Абхазии построил дом, Плотницкий - под Ростовом
Как только граница между Украиной и Россией будет закрыта, часть народа быстро убежит, часть - "рассосется по норам", и останутся нормальные, заявил внефракционный нардеп Сергей Тарута. Он добавил, что многие террористы, как, например, главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий, уже подготовились к бегству.

Если российские офицеры и солдаты уберутся с Донбасса, через два-три месяца он станет украинским, сказал внефракционный народный депутат Украины, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.
"Многие из тех, кто воевал, сбегут. Они уже подготовились. Захарченко, говорят, в Абхазии построил себе дом, Плотницкий - под Ростовом (главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий)", - отметил он.
Тарута добавил, что эти люди "временщики" и пришли на Донбасс грабить.
"Если бы представители "Самопомочі" поехали туда и увидели все своими глазами, думаю, основная, разумная ее часть, никогда не поддалась бы на эту российскую провокацию. Там вырезают все живое", - сказал он.
Тарута: Гонтарева - опасный свидетель, участник разворовывания 37 млрд грн, а опасных свидетелей обычно убирают. Читайте полное интервью
Нардеп добавил, что "эти бандиты заработают деньги и убегут".
"Как только мы закроем границу, перекроем ввоз оружия, часть народа быстро убежит, часть - рассосется по норам, и останутся нормальные. Да - примирение и все остальное… Но прежде - раззомбирование мозгов, особенно у молодежи… Тем, кому в начале войны было 11 лет, сейчас - 14. Это подростковый период. Их в школе обучают воевать", - подчеркнул Тарута.
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Как только мы закроем границу, перекроем ввоз оружия

И как скоро Тарута перекроет границу? Бо в ВСУ пока даже никаких намеков на это нет.
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коли кацапи відійдуть від кордону і не стрілятимуть
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"Руководитель". Он же "Конструктор". Он же "Изготовитель"
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Бред какой-то. Судя по видео это не мобильный пункт, а дворец с фундаментом и потолками высотой в 3.5 метра. "Вот так и працюємо". Видно, что Пастору нравиться его работа. Это круче, чем быть просто Борном, или агентом 007
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Я не понимаю, зачем опять людей смешить? Чем этот пастор-комсомолец может руководить, кроме жены и то вряд ли? Опять дали кацапам в руки повод поржать над "руководителем".
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А че за пунк то))).Наверное бункер виритий в гранитной скале на большой глубине....Там все автономное и ядерний удар ему не страшен....Или просто к Турчинову занесли пару больших телевизоров в кабинет и интернет Ого подключили....За кого нас имеют? Че за лажа)))).
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Судя по этому видео, ему не красный телефон нужен, а красный нос
Турчинов руководил ракетными пусками из мобильного командного пункта - Цензор.НЕТ 2148
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Главное китайский калорифер есть справа в уголку есть))
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Проходил ,вчера, мимо могилы его отца.....само по себе вырвалось- какую же ты гангрену выплодил для Украины... бл....дина!
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Дешевые понты хитрожопого неУкраинца.
Пусть лучше расскажет - как сдавал Крым.
Заметьте, как этот слюногубый регулярно, примерно раз в месяц
Кормит украинцев баснями о 6000 боеспособных войск, которые не смогли защитить Украину.
И это при том, что в Крыму было 20-тысячная группировка наших войск
КОТОРЫМ НИКТО НЕ ОТДАЛ ПРИКАЗ.
А слюногубый проводил совещания с Бахиней, вместо того, чтобы руководить обороной.
А теперь он ракетки с компа запускает.
Тьфу!!!...
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Жаль, что тибя не поставили руководить аримей тогда - глядишь бы уже Кубань возвернули взад)
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Красиво. Ще дострокові президентські, і зовсім буде добре))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрошли очередные ракетные пуски: был протестирован мобильный командный пункт. ВИДЕО
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