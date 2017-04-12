 Прошли очередные ракетные пуски: был протестирован мобильный командный пункт. ВИДЕО

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Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.
Именно с помощью мобильного командного пункта Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.
https://www.youtube.com/watch?v=5yvyOrjztxI
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потому что, походу, пастор молится как-то слабо...
без вдохновения...
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https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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сколько это стоило
когда начнутся спецоперации которыми можно с него управлять
если не начнутся никогда, то возвращаемся к первому вопросу
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может положить не вооруженных солдат(у которых даже броников не было) и дать повод хуйлу пойти еще дальше ?
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Б-а-а-альшой телевизир,
слева что-то похожее на камин, на котором стоят сувениры,..
Похоже, что ентот камандный пункт - дача Турчинова.
Теперь оный камандующий может и на работу не ходить..
А реально - тупой распил бабок за купленный в 3 дорога телевизоры 4 К,
кампутеры и прочая и прочая...
В общем туфта - пукнт управлеия есть -
ракет нет- показали запись старта рокеты - уже и на полигон можно не ездить - солярку не палить..
Как сказал недавно один росийскай классик - небыло и нет.
А у омерики - рокеты есть- показало недавнее видео попадания рокеты в центр
крыши самолетного ангара с сирии.
А куда попали укр рокеты, с шумом вылетевшие из откуда-то??
История умалчивает.
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"... за допомогою мобільного командного пункту..." - це геть не означае "З МОБІЛЬНОГО КОМАНДНОГО ПУНКТУ"
А так - да - у нас у всякій шишизі стоять і каміни і плазми -ми ж не зачухані кацапи. Вміємо гроші заробити.
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Как только граница между Украиной и Россией будет закрыта, часть народа быстро убежит, часть - "рассосется по норам", и останутся нормальные, заявил внефракционный нардеп Сергей Тарута. Он добавил, что многие террористы, как, например, главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий, уже подготовились к бегству.
Если российские офицеры и солдаты уберутся с Донбасса, через два-три месяца он станет украинским, сказал внефракционный народный депутат Украины, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.
"Многие из тех, кто воевал, сбегут. Они уже подготовились. Захарченко, говорят, в Абхазии построил себе дом, Плотницкий - под Ростовом (главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий)", - отметил он.
Тарута добавил, что эти люди "временщики" и пришли на Донбасс грабить.
"Если бы представители "Самопомочі" поехали туда и увидели все своими глазами, думаю, основная, разумная ее часть, никогда не поддалась бы на эту российскую провокацию. Там вырезают все живое", - сказал он.
Тарута: Гонтарева - опасный свидетель, участник разворовывания 37 млрд грн, а опасных свидетелей обычно убирают. Читайте полное интервью
Нардеп добавил, что "эти бандиты заработают деньги и убегут".
"Как только мы закроем границу, перекроем ввоз оружия, часть народа быстро убежит, часть - рассосется по норам, и останутся нормальные. Да - примирение и все остальное… Но прежде - раззомбирование мозгов, особенно у молодежи… Тем, кому в начале войны было 11 лет, сейчас - 14. Это подростковый период. Их в школе обучают воевать", - подчеркнул Тарута.
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И как скоро Тарута перекроет границу? Бо в ВСУ пока даже никаких намеков на это нет.
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Пусть лучше расскажет - как сдавал Крым.
Заметьте, как этот слюногубый регулярно, примерно раз в месяц
Кормит украинцев баснями о 6000 боеспособных войск, которые не смогли защитить Украину.
И это при том, что в Крыму было 20-тысячная группировка наших войск
КОТОРЫМ НИКТО НЕ ОТДАЛ ПРИКАЗ.
А слюногубый проводил совещания с Бахиней, вместо того, чтобы руководить обороной.
А теперь он ракетки с компа запускает.
Тьфу!!!...
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Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України
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