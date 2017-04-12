 "Сашка, на колени нужно стать. Крестись", - нардеп Вилкул на съемках ролика возле памятника Неизвестному солдату в Кривом Роге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, фрагменты съемок опубликовала Katherine Shulga
на своей странице в соцсети.
На кадрах видно, как политик за несколько дублей на камеру возлагает цветы к монументу. После Вилкул забирает букет с собой и уходит давать интервью журналистам. Читайте также: "У нас полно депутатов ездят в Крым. Я Вилкула с трудом на границе перенес", - Ислямов
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.....ДЕВЧАТА......
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Надо креститься.
А то не поверят что я христианин и держу великий пост.
Букетик подгоним любимой женщине.
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https://www.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/67314-stalo-izvestno-kakie-zarplatyi-vyibivayut-sudi-konstitutsionnogo-suda.htm
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