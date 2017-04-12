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 Политика Украины, Общество
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Все про:Вилкул Александр (303) Кривой Рог (571) съемка (10)

 "Сашка, на колени нужно стать. Крестись", - нардеп Вилкул на съемках ролика возле памятника Неизвестному солдату в Кривом Роге. ВИДЕО

Нардеп от "Оппоблока" Александр Вилкул принял участие в постановочных съемках видеоролика возле памятника Неизвестному солдату в Кривом Роге. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты съемок опубликовала Katherine Shulga на своей странице в соцсети.

На кадрах видно, как политик за несколько дублей на камеру возлагает цветы к монументу. После Вилкул забирает букет с собой и уходит давать интервью журналистам.

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Все це ПеРдунівське бидло ще з березня 2014р повинне гнити в землі, а не в "кліпах" зніматися.Нічого,все ще можна виправити.
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100% верно. Но с нынешней шоблой у власти сажают пока только патриотов.
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мразина вилхуйл готовит на 9 мая такое же действо, что недавно было в Одессе.
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треба бути конченим пітором щоб таке чудити
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"У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст!" (C)﻿
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Ох и жирный он стал , все от нервов , от неустанной заботы о людях .))
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Стидобище!!! На жаль, совок в нас наче цементом залили. Не виковиряєш.
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не факт, что он "забрал букет" насовсем. Снимались отдельные эпизоды, а потом будет монтаж. Пока тут вблизи техники возились с аппаратурой, там, возле памятника сняли эпизод возложения, который смонтируют после эпизода с цветами в руках здесь, вблизи. А может быть, когда всё сняли, он сбегал к памятнику, стал на колено, перекрестился и возложил цветы обеими руками?
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Марио ПУЗО.

Надо креститься.
А то не поверят что я христианин и держу великий пост.
Букетик подгоним любимой женщине.
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...он не только забрал цветы обратно, но сдал их в цветочный магазин и вернул деньги
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уроды, оставили бы уже дедов в покое, пляски на костях - главная скрепа русскомирных
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Пустить тварь на холодец и скормить свиньям
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Ему на коленях не привыкать. Так долго сосать у всех, кто был при власти.
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А мені "Саша" листівочку-откриточку іменну на 8 березня прислав!!! Ледь не заплакала. Тепер рамочку ніяк не підберу, що на стінку повісити.
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Жлобяра. Цветочки мог бы и оставить. Ау. Луцык. А где на этого ПеРдуна уголовное дело. Ему на зоне давно уже прогулы ставят. Иль за посадками патриотов некогда. Или перестраховка. Если власть поменяется то и тебя не посадят.
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верни цветы..фошизд ..ворюга....видно по малолетке пиздел цветы по могилам и продавал..свинья тьфу!!
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дажы букет забрав. в гробу дедыпереворачивались!
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Почему любители хуйла все тупые, уродливые и чмошные?
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Мля ,, Голливуд , в натуре .. Оскар Сашке , быстро ...!! За лучшую роль скорбящего по дедамвоевавшим ..
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ему вместо Оскара подойдет кол в задницу.
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Цветы видно на прокат взял, пошел сдавать обратно.
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Блять! А где про скоріє помощі? Пачєму тєкст по дєбільному напісан?
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Автору респект! Дед хорошого внука воспитал, патриота и не труса, отлично заснял попуглиста Сашу!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сашка, на колени нужно стать. Крестись", - нардеп Вилкул на съемках ролика возле памятника Неизвестному солдату в Кривом Роге. ВИДЕО
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