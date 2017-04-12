 Люди в Барышевке перекрыли железную дорогу: направление Киев-Полтава-Харьков полностью стоит, - правозащитник. ВИДЕО

"Сейчас в районе ЖД станции Барышевка люди перекрыли железную дорогу, люди выражают протест, в связи с тем, что электричка которая ежедневно транспортировала людей в Киев, пришла с шестью вагонами, вместо десяти как это и бывало обычно. В результате, часть людей не вместившихся в вагоны и опоздавших на работу, просто перекрыли железную дорогу. Направление КИЕВ-ПОЛТАВА-ХАРЬКОВ полностью стоит, в том числе и пассажирские поезда. Все можно, у нас в стране за блокировку ЖД сообщений, все равно почёт и амнистия!", - рассказал он.
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глядишь - и вагоны бы не отменили
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Я там езжу периодически.
Утренняя электричка от Гребинки по жизни была забита - я не удивлен, что после ее укорачивания люди не влезли.
Контролерам да - дают пару гривень, они и довольны.
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Почему-то у водителей маршруток все получается.
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А зачем нам тогда железная дорога и её заумные руководители...
Введите помесячные, поквартальные и годовые абонентные билеты, продавайте накопительные карты для проезда, с которых считываться будут деньги за проезд и т.д. и вот вам уже деньги наперёд...
Это же пригороды столицы Украины... спросите у пассажиров про недостатки... примите пошаговое принятия решений и выполняйте их, но при этом навара может быть никакого не будет... хотя бы выйти на ноль "0", но это же пригороды Киева..."... як тебе не любыты Кыеве мий...". Где же теперь любовь управленцев к украинцам??? Завтра полная блокада города Киева со всех сторон... Может тогда на "верху" будут шевелится...
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У нас в Украине мы живём ещё в феодально-олигархической системе 19-20 столетий в Европе... Или мы одним шагом сделаем изменения, переступив через утраченное время, или так и будем в первобытно-общинном строе... всё время пытаться догонять прогресс...
Но больше всего у нас разруха в мозгах: не хватает в "Укрзализныци" вагоном, но зато простаивают предприятия, которые могли бы построить их в результате государственного заказа. В чём же проблема? А проблема в том, что эти предприятия не входят в круг интересов "керманича", его "оруженосца" Вовочки Гройсмана и их "любых друзив".
Так тяжело выделить несколько млрд. грн. на строительство вагоном и электричек, например для Крюковского вагоностроительного завода, уже и "Укрзализныця" в ручном управлении у Премьер-министра, но рука так и не подымается на "подпись здесь " и "подпись здесь", а то что с этого получит "керманич" со своей "бригадой", лучше всего выделять по 200 и более млрд. грн. в год на рефинансирование банков, которые потом около 50% лопаются, как мыльные пузыри... навара побольше...
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Ще в 2011 році Борис Колесніков, будучи міністром транспорту..., заплатив 4 млрд. $ із бюджету за 10 (десять) швидкісних "Хундаїв", які постійно "замерзають", а щоб хоть декілька замовити поїздів на Крюківському вагонобудівному заводі -- рука не піднялася. А Вітя Янукович усе так схиляв акціонерів заводу, щоб вони йому 50% відкату давали за держзамовлення, так схиляв, що аж тричі приїзджав на завод і фотографувався перед швидкісним поїздом -- продукцією заводу... Акціонери відмовили у рейдерському "полюбовному" захваті підприємства, тому й до тепер не отримують держзамовлення... А який зиск президенській "раті" від держзамовлення Крюківському вагонобудівному заводу??
А скільки в Україні було вагоноремонтних підприємств? Десятки підприємств, на яких могли б і зараз зремонтувати тепловози... Так керівники "Укрзалізниці" задавляться, ніж замовлять ремонт на цих підприємствах, усе "пісня" про відсутність коштів... тому й працюють тепловози десятки років без капітального ремонту...
Хто заважає зараз проводити філіалам "Укрзалізниці" самостійну цінову політику?? Кожні три місяці чи півроку постійно ростут ціни на квитки...
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В Китае в маленьком среднем городишке проживает около 5 млн. жителей, а большом городе -- больше 10 млн. населения, а в Киеве и пригородах 5...7 млн. жителей и у нас уже проблемы, потому что они все, как отмечено выше,-- хитрожопые, а что тогда у городах и пригородах с ещё меньшим числом населения...
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". Все можна, у нас у країні за блокування залізничних шляхів усе одно шана й амністія!" - повідомив він." . Прикольний правозахисник , залізниця порушила права Громадян а Павло замість того щоб , бути на стороні "пересічних" , стає на бік влади. А останній абзац взагалі свідчить про сепаратизм , так він має на увазі торгівлю на крові. Одним словом , - ще одна антиукраїнська контора , створена ФСБ .
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