 "Я его привез и посадил на цепь", - запорожский фермер удерживал супружескую пару в заложниках из-за надуманого долга. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент комуникаций МВД, среди наиболее резонансных за последнее время - реабилитационный центр на Черниговщине, где злоумышленники удерживали несколько сотен людей под предлогом лечения от нарко- и алкозависимости. Организаторы центра издевались над своими подопечными и использовали их труд.
Еще один случай незаконного лишения свободы зафиксирован в Запорожской области. Один из местных фермеров закрыл в ангаре супружескую пару, посадив при этом на цепь мужчину.
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