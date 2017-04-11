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 "Я его привез и посадил на цепь", - запорожский фермер удерживал супружескую пару в заложниках из-за надуманного долга. ВИДЕО

Сотрудники Нацполиции провели несколько операций по освобождению похищенных и незаконно удерживаемых граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент комуникаций МВД, среди наиболее резонансных за последнее время - реабилитационный центр на Черниговщине, где злоумышленники удерживали несколько сотен людей под предлогом лечения от нарко- и алкозависимости. Организаторы центра издевались над своими подопечными и использовали их труд.

Еще один случай незаконного лишения свободы зафиксирован в Запорожской области. Один из местных фермеров закрыл в ангаре супружескую пару, посадив при этом на цепь мужчину.



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эта хрень творилась всегда, только сейчас все вылазит наружу.
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Садят на цепь, тех кого можно посадить. Собак, аленей, баранов, кацапов. Последние, только рады гарантированной подстилке из соломы и миске похлёбки. Дядька изловил козломордого и посадил на цепь. Ничего нового, собстна.
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В новости нет не слова о национальности рабов и хозяев. Там может быть кто угодно в любых вариациях.
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Первым что должны были сделать полицейские, это проломить крышу этих преступников, которая крышует этот сброд долгие годы. Многие пострадавшие или их родственники обращались в правоохранительные органы но, крыша при обласной и даже киевской власти закрывает таких уродов от наказания. Даже в этом случае - на здоровом дереве обрезали сухую ветку что не гарантирует отрастания десятков новых.
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NO COMMENTS !!! " Я его привез и посадил на цепь ", - запорожский фермер удерживал супружескую пару в заложниках из-за надуманого долга﻿
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нормальные люди выбились в "люды". и так повсеместно. это и есть наш менталитет. ..абы сожрать другого.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я его привез и посадил на цепь", - запорожский фермер удерживал супружескую пару в заложниках из-за надуманного долга. ВИДЕО
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