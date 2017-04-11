 СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Задержан фургон с аппаратурой для прослушки". ВИДЕО+ФОТО

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
Сегодня днем на пересечении улиц Лысенко и Ярославов Вал в центре Киева правоохранители, по словам очевидцев, скорее всего сотрудники СБУ, провели спецоперацию по задержанию двоих человек, находившихся в белом фургоне Volkswagen. Правоохранители разбили тонированные окна фургона и задержали водителя и пассажира, находившихся в нем. Также, очевидцы уверяют, что в остановленном фургоне находилось специализированное оборудование для ведения слежки и прослушки.
"Я шла. Машину остановили. Выбили окна. Двери открыли. Водителя вытянули на одну сторону, молодого парня - на другую, связали и забрали. ... Одели наручники и они себе лежали лицом в землю. Там (в машине. - Ред.) была защитная стенка и было трудно рассмотреть, что внутри. Но немного его (специальное оборудование, предположительно для прослушки. - Ред.) было видно. Там не ыбло телевизоров, но какое-то звукозаписывающее оборудование, наверное, было", - рассказали свидетели инцидента.
Остановленный правоохранителями фургон, в котором, предположительно, находилось спецоборудование для слежки и прослушки. Фото Назара Кравченко
На месте инцидента остались только стекло из окон фургона.
Очевидцы охотно рассказывают журналистам о произошедшем.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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А это видно малый бизнес пресуют иначе бы такие песни пели - их злебом не корми дай попиариться.
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в Крыму ужэ всё пока шо отвоевались,из произошедшего выводы главное сделай.
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Цей гандон, під назвою Порошенко, мабуть читати не вміє. А ні нашою мовою, а ні англіцкою. Безліч повідомлень про перше місце України, яку він реформував, а гандон мовчить, як риба об лед.
В чому справа, гандон Порошенко? Чому не хизуєшся? Ти ж провів таку титанічну справу, виборов для України перше місце серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки по корупції.
Перше блять, перше!!!
Де переможні реляції? Де барабанний дріб, де фанфари, феєрверки, де танці до упаду на Хрещатику? Ти ж, петух драний, постійно намагаєшся вилізти під софіти, помахати лапою, покорчити радісну рожу. А тут такий привід, але ти нуль на масу!Відкривається якась лікарня, до якої ти не маєш абсолютно ніякого відношення, але задерши штані та здіймаючи пилюку, ти летиш на відкриття, щоб поторгувати на камери своїм підарастичним писком.
Зі складу заводу передають на баланс армії відремонтований БТР, і ти. блять, там трешся. Якого фуя? Комплектність перевіряєш? Це що, твоя робота? А, це твоя перемога!
Так і тут також твоя перемога. Покруче будь-яких лікарень та БеТееРів.
Якщо на відкритті лікарні на тебе з захопленням дивилися сотні очей, а зараз на тебе, гандона липецького, дивляться сотні мільйонів очей!
Дивляться з Кенії, вона на 6-му місці, дивляться з Індії, вона на 9-му місці, дивляться з Єгипту, він на 10-му місці, дивляться з Нігерії, яка на 12-му місці,
Навіть з Рашки! Вона на 16-му місці! Тепер нам до Рашки, як до Туманості Андромети завдяки тобі! Рашка для нас вже є взірцем некорумпованої країни. Може поділишся своїм унікальним досвідом зі своїм корефаном Вованом Путькіним? А?
То чому ти мовчиш, гандон драний? Вякни щось! Вигукни, - "Йес! Я зробив це!" Отримай матюки не тільки від мене на моїй сторінці, а від всіх українців. Тобі сподобається, гарантую.
Пістопроёбіна промандоблядськая з вонючого свинарнику Рошен!!!..
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Группа народных депутатов Украины и общественных активистов накануне подписали антикоррупционную декларацию с пятнадцатью требованиями к власти, а также обвинили президента Порошенко в контрреволюции.В декларации отмечается, что последние голосования в парламенте и подписание президентом Порошенком закона №6172, предусматривающего обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, свидетельствуют о контрреволюции в антикоррупционной сфере.«В частности, «демонизация» общественных активистов происходит на фоне сохранения монополии влияния олигархов на принятие решений в стране, симуляции судебной реформы, снятия санкций европейцами с представителей предыдущей власти из-за неспособности/нежелания нынешней власти доказать их преступления, многочисленных попыток противодействия новосозданным антикоррупционных органам - НАБУ и НАПК - и их дискредитация, нежелание должным образом осуществить проверку электронных деклараций, преследования бизнеса с участием правоохранительных органов, игнорирование Гуч их журналистских расследований «, - говорится в декларации.В связи с этим антикоррупционеры требуют принять закон о защите обличителей и отменить пункт Закона об обязательном декларировании для общественных активистов, задействованных в сфере предотвращения и противодействия коррупции.В целом документ содержит 15 требований к власти. В частности, обеспечить создание независимого Антикоррупционного суда, назначить независимых аудиторов для НАБУ, принять закон об автономной «прослушке» и расследовании «под прикрытием» для этого бюро, выбрать независимое руководство Государственного бюро расследований и запустить этот орган.Подписанты также требуют обеспечить переизбрание состава Центральной избирательной комиссии и принять новое законодательство о выборах, ввести на законодательном уровне требование к кандидатам в нардепы и президенты объяснять происхождение своего имущества.Кроме того, декларация содержит требования создать независимую Службу финансовых расследований и обеспечить немедленное избрание независимого председателя Государственной фискальной службы на конкурсной основе.Активисты и депутаты, подписавшие документ, также выступают за смену руководства НКРЕКП и Антимонопольного комитета, срочное назначение нового состава Счетной палаты по результатам прозрачного конкурса.Среди подписантов: бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий, Василий Гацько (ДемАльянс), Светлана Залищук (ДемАльянс), Мустафа Найем (ДемАльянс), Сергей Лещенко (ДемАльянс), Юрий Деревянко (Воля), Дмитрий Добродомов ( «Народный контроль»), Андрей Ильенко (ВО «Свобода»), Егор Соболев ( «Самопомич»), Давид Сакварелидзе ( «Рух новых сил»), Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции), Дарья Каленюк (Центр противодействия коррупции), Николай Катеринчук (Европейская партия), Алена Шкрум (депутат фракции «Батькивщина»).Отмечу, что Порошенко изначально планировал проводить контрреволюционную деятельность в стране на должности президента. О чем убедительно свидетельствуетсостоявшийся в марте 2014 года сговор между ним и представителями бывшего преступного режима в лице ближайших соратников экс-президента Левочкина и Фирташа.Эта «тайная вечеря» происходила в Вене и длилась аж 28 часов с перерывом на 3 часа. Всего негодяев переговорщиков было шестеро - Порошенко, Кличко, Ковальчук, Стець, Левочкин и Фирташ.Результаты данного сговора и контрреволюционной деятельности Порошенко налицо. Вчера аудиторская компания Ernst & Young сообщила результаты своих исследований, согласно которым Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.А в ноябре прошлого года авторитетная международная организация Transparency International сообщила, что Украина -
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помню, мне один старый хер в 90-х сказал: таких, как ты, я в войну стрелял!
- и много настрелял? -спросил я
больше я его не видел
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