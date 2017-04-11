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Все про:задержание (5482) Киев (16805) прослушка (221) СБУ (13945) Олег Богачук (421)

 СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Задержан фургон с аппаратурой для прослушки". ВИДЕО+ФОТО

В центре Киева в районе Золотых ворот прошла спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Сегодня днем на пересечении улиц Лысенко и Ярославов Вал в центре Киева правоохранители, по словам очевидцев, скорее всего сотрудники СБУ, провели спецоперацию по задержанию двоих человек, находившихся в белом фургоне Volkswagen. Правоохранители разбили тонированные окна фургона и задержали водителя и пассажира, находившихся в нем. Также, очевидцы уверяют, что в остановленном фургоне находилось специализированное оборудование для ведения слежки и прослушки.

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"Я шла. Машину остановили. Выбили окна. Двери открыли. Водителя вытянули на одну сторону, молодого парня - на другую, связали и забрали. ... Одели наручники и они себе лежали лицом в землю. Там (в машине. - Ред.) была защитная стенка и было трудно рассмотреть, что внутри. Но немного его (специальное оборудование, предположительно для прослушки. - Ред.) было видно. Там не ыбло телевизоров, но какое-то звукозаписывающее оборудование, наверное, было", - рассказали свидетели инцидента.

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Задержан фургон с аппаратурой для прослушки 01

Остановленный правоохранителями фургон, в котором, предположительно, находилось спецоборудование для слежки и прослушки. Фото Назара Кравченко

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Задержан фургон с аппаратурой для прослушки 02

На месте инцидента остались только стекло из окон фургона.

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Задержан фургон с аппаратурой для прослушки 03СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Задержан фургон с аппаратурой для прослушки 04СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Задержан фургон с аппаратурой для прослушки 05СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Задержан фургон с аппаратурой для прослушки 06

Очевидцы охотно рассказывают журналистам о произошедшем.

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Задержан фургон с аппаратурой для прослушки 07

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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не через СБУшную отмывочную кантору деньги ганяли?)))
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Безобразие и беспридел. Поцчему, машину не сожгли. Халатность и преуменьшение своих служебных полномочий. Виновные будут строго наказаны профкомом учреждения.
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та не. то маршрутчика нелегала шыкаладная гэбня так повязала. не хотел платить долю малую соевому глазу.
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В голові перемикач є? Чи там замкнуло на кругове відтворення?
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Не розстріляли при дитині, як Мужчиля, і на том спасіба
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ЗАЯВЛЕНИЕ «САМОПОЧИ» О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РЕЖИМА ПОРОШЕНКО http://dlvr.it/NsCj0w .СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали", - очевидцы - Цензор.НЕТ 1052.
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взяли машину разкексовали..ну не дибилы
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Збирали компромат на уалцмана? Таких наше доблесне СБУ ловить настільки швидко, що не встигнеш вдавитись шоколадкою.
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"...Там не ыбло телевизоров..." Как точно подмечено!
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А были бы ГРАЖДАНЕ в УКРАИНЕ (вооруженные и свободные люди, НЕ РАБЫ), тогда СБУ была бы куда "культурнее и предупредительные" (в форме, с предъявление судебного решения о задержании, на бумаге и в рупор, вежливо попросила бы пройти в суд), иначе получили бы пулю в лоб не только из фургона, но и от прохожих.
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похоже на то, защищают своих проворовавшихся властных коррупционеров
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такого беспридела, рекета и деребана еще не было ни при одной власти. Хватают все.
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Точно, а как АРК Украины сдали и в Донецкий аэропорт террористов провели вообще классика. А как драпала Альфа и все СБУ (ну кроме Ходаковского и других процентов 60) из Донецка И Луганска никто догнать не мог.
А это видно малый бизнес пресуют иначе бы такие песни пели - их злебом не корми дай попиариться.
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вот мне интересно если на глазах у изумленной публики пачка зеленых котоебов начнет штурмовать кмда, люди попрячутся по норам за фейсбучик скулить или начнут улюлюкать и аплодировать "борцам с чоколядным режимом"?
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А мне пофиг на ваше КМДА. Мне есть, что в Днепре защищать.
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Мою задницу есть кому защищать. Ещё не всех патриотов мусора по камерах рассадили.
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ок, допустим у нас столица в днепре. люди без шевронов захватывают административное здание, что делать будешь?
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если такое вдруг всё таки случится то нужно будет просто добить уцелевших.
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за кмда был вопрос вообще-то.
в Крыму ужэ всё пока шо отвоевались,из произошедшего выводы главное сделай.
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я каждую субботу их делаю. с 3х до 5ти.подведение итогов.
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А как это понять - "похожие на СБУ"? Теперь бандитами быть легко - стреляй, бей и коси под СБУ? Страна беспредела и никого этим не удивить уже(
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Да они всегда в замешательстве, везде ноют и всем не довольны, везде зрады и тд.. задрали уже своим нытьем.
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Немалая доля их "ноет" тут за денежки рыгов и пуйла, при чем многие из-за паребрика сидят под нашим флажком и пытаются создать массовость украинского народа.
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Та да, если их не спамить, то цензор превратится в Корр с засильем е6аной ваты и подпевал.
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Петро Чайка ЛИПЕЦЬКО-ОФШОРНА ПАДЛА.
Цей гандон, під назвою Порошенко, мабуть читати не вміє. А ні нашою мовою, а ні англіцкою. Безліч повідомлень про перше місце України, яку він реформував, а гандон мовчить, як риба об лед.
В чому справа, гандон Порошенко? Чому не хизуєшся? Ти ж провів таку титанічну справу, виборов для України перше місце серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки по корупції.
Перше блять, перше!!!
Де переможні реляції? Де барабанний дріб, де фанфари, феєрверки, де танці до упаду на Хрещатику? Ти ж, петух драний, постійно намагаєшся вилізти під софіти, помахати лапою, покорчити радісну рожу. А тут такий привід, але ти нуль на масу!Відкривається якась лікарня, до якої ти не маєш абсолютно ніякого відношення, але задерши штані та здіймаючи пилюку, ти летиш на відкриття, щоб поторгувати на камери своїм підарастичним писком.
Зі складу заводу передають на баланс армії відремонтований БТР, і ти. блять, там трешся. Якого фуя? Комплектність перевіряєш? Це що, твоя робота? А, це твоя перемога!
Так і тут також твоя перемога. Покруче будь-яких лікарень та БеТееРів.
Якщо на відкритті лікарні на тебе з захопленням дивилися сотні очей, а зараз на тебе, гандона липецького, дивляться сотні мільйонів очей!
Дивляться з Кенії, вона на 6-му місці, дивляться з Індії, вона на 9-му місці, дивляться з Єгипту, він на 10-му місці, дивляться з Нігерії, яка на 12-му місці,
Навіть з Рашки! Вона на 16-му місці! Тепер нам до Рашки, як до Туманості Андромети завдяки тобі! Рашка для нас вже є взірцем некорумпованої країни. Може поділишся своїм унікальним досвідом зі своїм корефаном Вованом Путькіним? А?
То чому ти мовчиш, гандон драний? Вякни щось! Вигукни, - "Йес! Я зробив це!" Отримай матюки не тільки від мене на моїй сторінці, а від всіх українців. Тобі сподобається, гарантую.
Пістопроёбіна промандоблядськая з вонючого свинарнику Рошен!!!..
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Порошенко осуществляет контрреволюцию - заявление общественных активистовАпрель 11, 2017Комментарии: 1Метки: контрреволюция в Украине, Порошенко возглавил контрреволюцию
Группа народных депутатов Украины и общественных активистов накануне подписали антикоррупционную декларацию с пятнадцатью требованиями к власти, а также обвинили президента Порошенко в контрреволюции.В декларации отмечается, что последние голосования в парламенте и подписание президентом Порошенком закона №6172, предусматривающего обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, свидетельствуют о контрреволюции в антикоррупционной сфере.«В частности, «демонизация» общественных активистов происходит на фоне сохранения монополии влияния олигархов на принятие решений в стране, симуляции судебной реформы, снятия санкций европейцами с представителей предыдущей власти из-за неспособности/нежелания нынешней власти доказать их преступления, многочисленных попыток противодействия новосозданным антикоррупционных органам - НАБУ и НАПК - и их дискредитация, нежелание должным образом осуществить проверку электронных деклараций, преследования бизнеса с участием правоохранительных органов, игнорирование Гуч их журналистских расследований «, - говорится в декларации.В связи с этим антикоррупционеры требуют принять закон о защите обличителей и отменить пункт Закона об обязательном декларировании для общественных активистов, задействованных в сфере предотвращения и противодействия коррупции.В целом документ содержит 15 требований к власти. В частности, обеспечить создание независимого Антикоррупционного суда, назначить независимых аудиторов для НАБУ, принять закон об автономной «прослушке» и расследовании «под прикрытием» для этого бюро, выбрать независимое руководство Государственного бюро расследований и запустить этот орган.Подписанты также требуют обеспечить переизбрание состава Центральной избирательной комиссии и принять новое законодательство о выборах, ввести на законодательном уровне требование к кандидатам в нардепы и президенты объяснять происхождение своего имущества.Кроме того, декларация содержит требования создать независимую Службу финансовых расследований и обеспечить немедленное избрание независимого председателя Государственной фискальной службы на конкурсной основе.Активисты и депутаты, подписавшие документ, также выступают за смену руководства НКРЕКП и Антимонопольного комитета, срочное назначение нового состава Счетной палаты по результатам прозрачного конкурса.Среди подписантов: бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий, Василий Гацько (ДемАльянс), Светлана Залищук (ДемАльянс), Мустафа Найем (ДемАльянс), Сергей Лещенко (ДемАльянс), Юрий Деревянко (Воля), Дмитрий Добродомов ( «Народный контроль»), Андрей Ильенко (ВО «Свобода»), Егор Соболев ( «Самопомич»), Давид Сакварелидзе ( «Рух новых сил»), Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции), Дарья Каленюк (Центр противодействия коррупции), Николай Катеринчук (Европейская партия), Алена Шкрум (депутат фракции «Батькивщина»).Отмечу, что Порошенко изначально планировал проводить контрреволюционную деятельность в стране на должности президента. О чем убедительно свидетельствуетсостоявшийся в марте 2014 года сговор между ним и представителями бывшего преступного режима в лице ближайших соратников экс-президента Левочкина и Фирташа.Эта «тайная вечеря» происходила в Вене и длилась аж 28 часов с перерывом на 3 часа. Всего негодяев переговорщиков было шестеро - Порошенко, Кличко, Ковальчук, Стець, Левочкин и Фирташ.Результаты данного сговора и контрреволюционной деятельности Порошенко налицо. Вчера аудиторская компания Ernst & Young сообщила результаты своих исследований, согласно которым Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.А в ноябре прошлого года авторитетная международная организация Transparency International сообщила, что Украина -
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мой совет: дели слова этих "оппозиционеров" на 10 - и получишь нечто, приближённое к реальности
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А що це за слова такі "українські" - "петух", " лед"? Га, кацапоїд? Пшло.
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СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали", - очевидцы - Цензор.НЕТ 1681твоя правда. но можно сделать скидку... текст- то не Sabio
СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали", - очевидцы - Цензор.НЕТ 1681
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неплохо неплохо. может самую малость непарламентские выражения - но суть отражена.
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Страна в полной жопе...все силовые структуры воюют один против одного...власть практически кругом поглощена коррупцией да воровством понимая что время уходит и надо успеть до воровать что еще можно.
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В наше время за воровство в крупных размерах расстреливали а сейчас ворье стало элитой нации...
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он замешкался с ответом :p
помню, мне один старый хер в 90-х сказал: таких, как ты, я в войну стрелял!
- и много настрелял? -спросил я
больше я его не видел
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Ну СБУ не элита нации и более крупные воры в ВРУ и в АПУ тоже.
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Мало задерживают. Кто памятники облил не нашли. А ведь они где то бродят. В метро с собаками - одобряю, но мало. Нужно больше поставить . Тем более что граничим с такой страной как Россия.
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если эта спецтехника принадлежала антикоррупционной службе,уже имеющей право на прослушки,то придётся серьёзно отвечать не только главе СБУ,но и Порошенко,назначившим руководителя и ответственным за действия СБУ.И никакие отговорки-"мол,попутали шпионов с антикоррупционерами" не прокатят...А если и впрямь поймали тех,кто во вред государству проводил эту работу,то тогда простительны даже такие "ковбойские" маневры...В любом случае,общественность должна узнать-кого ловили?
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Если ты "овощной статист",которому всё равно куда его приведут или сколько вытащат из кармана,то это только твои проблемы.Общественность-это активная часть населения,которая объединённо пытается противостоять злодеяниям власти.
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И за каким же таким великим государственым мужем следили ейные супостаты ? Да они (причем любой из етой шеколадной мерзости) за половину суммы которая была потрачена на их прослушивание и слежку Продадут любой секрет который знают А за всю сумму Даже то сто не знают Ет же барыги они жену вместе с мамашей в гарем продадаут Если предложат нормальные бабки Они бв не смешили своей СБУ
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точнее не за ним,а в каком банке держит гроши и за скоько купил должность...Ну,это длястатистики.Чтобы не продешевить,продавая должности.Выявить,так сказать ,конъюктуру..))
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Если бы эт были шпиоы уже бы по всем каналам трубили, СБУ бомжа с канистрой бензиана задерживает и на всех каналах орет что бойца ИГИЛ задержали, а после выяснеяется ни одного ЕРДРа круче 332 ККУ нет. Так что скорее лажа.
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Ведомства борятся друг с другом! Потому что их руководители их приватизировали.
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А ведь мы это уже проходили при чивакуне. Вспомните как нашли авто с прошлукой в центре города и похоже что эта власть полностью повторят действия прошлой. Ничему этих дебилов жизнь не учит!!! Да кому вы нужны что бы вас прослушивали, ведь вы сами все в масквабад на доклады ездите, а поросенкин так каждую неделю докладывает х**лу обо всем.
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СБУ делает вид, что не знает о мобильных комплектах подключения к аппаратуре мобильных операторов, принадлежащей криминальным структурам известного авторитета, близкого к хряку? Люди этого авторитета сейчас работают в парламенте, да и его службы никуда из Киева не уехали.
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Обычно на таких СБУ и работает сами то себя задерживать не будут.
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Это может быть кто угодно - от бандюков до сбу, но давать заголовки со слов бабок-зевак... верх профессионализма! Вспоминаю - как когда-то любого сторожа или бродягу в камуфляже именовали не иначе как ОМОН.
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А может это вовсе и не СБУ?Вряд ли СБУ (в целях сохранения информации)позволило бы СМИ выйти с фотографиями фургона.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиСБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Задержан фургон с аппаратурой для прослушки". ВИДЕО+ФОТО
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