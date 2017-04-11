 СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали", - очевидцы. ВИДЕО+ФОТО

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
Сегодня днем на пересечении улиц Лысенко и Ярославов Вал в центре Киева правоохранители, по словам очевидцев, скорее всего сотрудники СБУ, провели спецоперацию по задержанию двоих человек, находившихся в белом фургоне Volkswagen. Правоохранители разбили тонированные окна фургона и задержали водителя и пассажира, находившихся в нем. Также, очевидцы уверяют, что в остановленном фургоне находилось специализированное оборудование для ведения слежки и прослушки.
"Я шла. Машину остановили. Выбили окна. Двери открыли. Водителя вытянули на одну сторону, молодого парня - на другую, связали и забрали. ... Одели наручники и они себе лежали лицом в землю. Там (в машине. - Ред.) была защитная стенка и было трудно рассмотреть, что внутри. Но немного его (специальное оборудование, предположительно для прослушки. - Ред.) было видно. Там не ыбло телевизоров, но какое-то звукозаписывающее оборудование, наверное, было", - рассказали свидетели инцидента.
Остановленный правоохранителями фургон, в котором, предположительно, находилось спецоборудование для слежки и прослушки. Фото Назара Кравченко
На месте инцидента остались только стекло из окон фургона.
Очевидцы охотно рассказывают журналистам о произошедшем.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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Цей гандон, під назвою Порошенко, мабуть читати не вміє. А ні нашою мовою, а ні англіцкою. Безліч повідомлень про перше місце України, яку він реформував, а гандон мовчить, як риба об лед.
В чому справа, гандон Порошенко? Чому не хизуєшся? Ти ж провів таку титанічну справу, виборов для України перше місце серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки по корупції.
Перше блять, перше!!!
Де переможні реляції? Де барабанний дріб, де фанфари, феєрверки, де танці до упаду на Хрещатику? Ти ж, петух драний, постійно намагаєшся вилізти під софіти, помахати лапою, покорчити радісну рожу. А тут такий привід, але ти нуль на масу!Відкривається якась лікарня, до якої ти не маєш абсолютно ніякого відношення, але задерши штані та здіймаючи пилюку, ти летиш на відкриття, щоб поторгувати на камери своїм підарастичним писком.
Зі складу заводу передають на баланс армії відремонтований БТР, і ти. блять, там трешся. Якого фуя? Комплектність перевіряєш? Це що, твоя робота? А, це твоя перемога!
Так і тут також твоя перемога. Покруче будь-яких лікарень та БеТееРів.
Якщо на відкритті лікарні на тебе з захопленням дивилися сотні очей, а зараз на тебе, гандона липецького, дивляться сотні мільйонів очей!
Дивляться з Кенії, вона на 6-му місці, дивляться з Індії, вона на 9-му місці, дивляться з Єгипту, він на 10-му місці, дивляться з Нігерії, яка на 12-му місці,
Навіть з Рашки! Вона на 16-му місці! Тепер нам до Рашки, як до Туманості Андромети завдяки тобі! Рашка для нас вже є взірцем некорумпованої країни. Може поділишся своїм унікальним досвідом зі своїм корефаном Вованом Путькіним? А?
То чому ти мовчиш, гандон драний? Вякни щось! Вигукни, - "Йес! Я зробив це!" Отримай матюки не тільки від мене на моїй сторінці, а від всіх українців. Тобі сподобається, гарантую.
Пістопроёбіна промандоблядськая з вонючого свинарнику Рошен!!!..
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