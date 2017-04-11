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Все про:задержание (5477) Киев (16801) прослушка (220) СБУ (13942) Олег Богачук (421)

 СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали", - очевидцы. ВИДЕО+ФОТО

В центре Киева в районе Золотых ворот прошла спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Сегодня днем на пересечении улиц Лысенко и Ярославов Вал в центре Киева правоохранители, по словам очевидцев, скорее всего сотрудники СБУ, провели спецоперацию по задержанию двоих человек, находившихся в белом фургоне Volkswagen. Правоохранители разбили тонированные окна фургона и задержали водителя и пассажира, находившихся в нем. Также, очевидцы уверяют, что в остановленном фургоне находилось специализированное оборудование для ведения слежки и прослушки.

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"Я шла. Машину остановили. Выбили окна. Двери открыли. Водителя вытянули на одну сторону, молодого парня - на другую, связали и забрали. ... Одели наручники и они себе лежали лицом в землю. Там (в машине. - Ред.) была защитная стенка и было трудно рассмотреть, что внутри. Но немного его (специальное оборудование, предположительно для прослушки. - Ред.) было видно. Там не ыбло телевизоров, но какое-то звукозаписывающее оборудование, наверное, было", - рассказали свидетели инцидента.

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали, - очевидцы 01

Остановленный правоохранителями фургон, в котором, предположительно, находилось спецоборудование для слежки и прослушки. Фото Назара Кравченко

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали, - очевидцы 02

На месте инцидента остались только стекло из окон фургона.

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали, - очевидцы 03СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали, - очевидцы 04СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали, - очевидцы 05СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали, - очевидцы 06

Очевидцы охотно рассказывают журналистам о произошедшем.

СБУ в центре Киева провела спецоперацию: Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали, - очевидцы 07

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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не через СБУшную отмывочную кантору деньги ганяли?)))
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Безобразие и беспридел. Поцчему, машину не сожгли. Халатность и преуменьшение своих служебных полномочий. Виновные будут строго наказаны профкомом учреждения.
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та не. то маршрутчика нелегала шыкаладная гэбня так повязала. не хотел платить долю малую соевому глазу.
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В голові перемикач є? Чи там замкнуло на кругове відтворення?
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Не розстріляли при дитині, як Мужчиля, і на том спасіба
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ЗАЯВЛЕНИЕ «САМОПОЧИ» О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РЕЖИМА ПОРОШЕНКО http://dlvr.it/NsCj0w .СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали", - очевидцы - Цензор.НЕТ 1052.
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Збирали компромат на уалцмана? Таких наше доблесне СБУ ловить настільки швидко, що не встигнеш вдавитись шоколадкою.
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"...Там не ыбло телевизоров..." Как точно подмечено!
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А были бы ГРАЖДАНЕ в УКРАИНЕ (вооруженные и свободные люди, НЕ РАБЫ), тогда СБУ была бы куда "культурнее и предупредительные" (в форме, с предъявление судебного решения о задержании, на бумаге и в рупор, вежливо попросила бы пройти в суд), иначе получили бы пулю в лоб не только из фургона, но и от прохожих.
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похоже на то, защищают своих проворовавшихся властных коррупционеров
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такого беспридела, рекета и деребана еще не было ни при одной власти. Хватают все.
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вот мне интересно если на глазах у изумленной публики пачка зеленых котоебов начнет штурмовать кмда, люди попрячутся по норам за фейсбучик скулить или начнут улюлюкать и аплодировать "борцам с чоколядным режимом"?
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Чоколядный режим вполне справляется и без зелёных котоебов.
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Шо жертва тарифнага гєнацида? А чего не на майдане в палатке?
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А мне пофиг на ваше КМДА. Мне есть, что в Днепре защищать.
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А как это понять - "похожие на СБУ"? Теперь бандитами быть легко - стреляй, бей и коси под СБУ? Страна беспредела и никого этим не удивить уже(
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Зрадоизвращенцы в грандиозном замешательстве.. Ведь надо обосрать СБУ, а как это сделаешь если не знаешь кого взяли. А может взяли сепарню готовившую теракт .. Вот если бы взяли "патриота" иль "фронтовика"или "борца с олигархами" с машиной с оружием и в камуфляже то могли бы сходу завизжать шо "прессуют патриотов" .. А пока в неведении надо выдержать пауза и лишь при первой инфе расчехлять свои говнометы..
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Да они всегда в замешательстве, везде ноют и всем не довольны, везде зрады и тд.. задрали уже своим нытьем.
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М-да, шось вяленько зрадо№бы визжат шо "премтупный режим" прессует поцреотов... Один Вафлесбург отметился: с надеждой угадать... Все в паузе , ждут вечера когда придет первая инфа по задержаному чтобы начать зрадосрач.. Ржунимагу с этого тупорылого зрадоскота..
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Петро Чайка ЛИПЕЦЬКО-ОФШОРНА ПАДЛА.
Цей гандон, під назвою Порошенко, мабуть читати не вміє. А ні нашою мовою, а ні англіцкою. Безліч повідомлень про перше місце України, яку він реформував, а гандон мовчить, як риба об лед.
В чому справа, гандон Порошенко? Чому не хизуєшся? Ти ж провів таку титанічну справу, виборов для України перше місце серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки по корупції.
Перше блять, перше!!!
Де переможні реляції? Де барабанний дріб, де фанфари, феєрверки, де танці до упаду на Хрещатику? Ти ж, петух драний, постійно намагаєшся вилізти під софіти, помахати лапою, покорчити радісну рожу. А тут такий привід, але ти нуль на масу!Відкривається якась лікарня, до якої ти не маєш абсолютно ніякого відношення, але задерши штані та здіймаючи пилюку, ти летиш на відкриття, щоб поторгувати на камери своїм підарастичним писком.
Зі складу заводу передають на баланс армії відремонтований БТР, і ти. блять, там трешся. Якого фуя? Комплектність перевіряєш? Це що, твоя робота? А, це твоя перемога!
Так і тут також твоя перемога. Покруче будь-яких лікарень та БеТееРів.
Якщо на відкритті лікарні на тебе з захопленням дивилися сотні очей, а зараз на тебе, гандона липецького, дивляться сотні мільйонів очей!
Дивляться з Кенії, вона на 6-му місці, дивляться з Індії, вона на 9-му місці, дивляться з Єгипту, він на 10-му місці, дивляться з Нігерії, яка на 12-му місці,
Навіть з Рашки! Вона на 16-му місці! Тепер нам до Рашки, як до Туманості Андромети завдяки тобі! Рашка для нас вже є взірцем некорумпованої країни. Може поділишся своїм унікальним досвідом зі своїм корефаном Вованом Путькіним? А?
То чому ти мовчиш, гандон драний? Вякни щось! Вигукни, - "Йес! Я зробив це!" Отримай матюки не тільки від мене на моїй сторінці, а від всіх українців. Тобі сподобається, гарантую.
Пістопроёбіна промандоблядськая з вонючого свинарнику Рошен!!!..
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Страна в полной жопе...все силовые структуры воюют один против одного...власть практически кругом поглощена коррупцией да воровством понимая что время уходит и надо успеть до воровать что еще можно.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиСБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Машину остановили. Выбили окна. Водителя и парня вытянули, связали и забрали", - очевидцы. ВИДЕО+ФОТО
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