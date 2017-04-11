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 "Этот стрелял! Можно я ему в морду дам?", - полиция задержала участников конфликта возле развлекательного заведения в Киеве. ВИДЕО

В столице патрульные задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к ранению человека во время конфликта возле одного из развлекательных заведений Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, сообщение о конфликте поступило на спецлинию 102.

По указанному адресу инспекторов встретили двое охранников заведения. Они указали на автомобиль Mitsubishi, который как раз собирался трогаться, и сообщили - лица в авто стреляли в них. Один из охранников получил ранение.

Пока один экипаж патрульных оказывал первую домедицинскую помощь пострадавшему и вызвал скорую, другой немедленно заблокировал указанный автомобиль. В салоне находилось 5 человек.

Во время поверхностной проверки транспортного средства инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет. Очевидцы происшествия подтвердили, что один из этих мужчин и стрелял в охранника.

Патрульные полицейские мужчин задержали, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского отделения полиции.

Пострадавшего охранника госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом - ранение в левую часть грудной клетки.
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"инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет"
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Вину устанавливает только суд, суть предмета - оружие, наркота-экспертиза..как то так
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Така трактовка назви предмету вказує на те що копи вже на стадії затримання підозрюваних намагаються "замняти" справу. іронія.
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пістолет це чи ні скаже експерт. Під час затриманя це звичайне формулювання.
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голос как у януковича в конце и колено больное у него. совпадение???
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Этот стрелял! Можно я ему в морду дам?", - полиция задержала участников конфликта возле развлекательного заведения в Киеве. ВИДЕО
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