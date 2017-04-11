 "Этот стрелял! Можно я ему в морду дам?", - полиция задержала участников конфликта возле развлекательного заведения в Киеве. ВИДЕО

По указанному адресу инспекторов встретили двое охранников заведения. Они указали на автомобиль Mitsubishi, который как раз собирался трогаться, и сообщили - лица в авто стреляли в них. Один из охранников получил ранение.
Пока один экипаж патрульных оказывал первую домедицинскую помощь пострадавшему и вызвал скорую, другой немедленно заблокировал указанный автомобиль. В салоне находилось 5 человек.
Во время поверхностной проверки транспортного средства инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет. Очевидцы происшествия подтвердили, что один из этих мужчин и стрелял в охранника.
Патрульные полицейские мужчин задержали, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского отделения полиции.
Пострадавшего охранника госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом - ранение в левую часть грудной клетки.
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