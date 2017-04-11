 "Этот стрелял! Можно я ему в морду дам?", - полиция задержала участников конфликта возле развлекательного заведения в Киеве. ВИДЕО



Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД , сообщение о конфликте поступило на спецлинию 102.





По указанному адресу инспекторов встретили двое охранников заведения.

Они указали на автомобиль Mitsubishi, который как раз собирался трогаться, и сообщили - лица в авто стреляли в них.

Один из охранников получил ранение.





Пока один экипаж патрульных оказывал первую домедицинскую помощь пострадавшему и вызвал скорую, другой немедленно заблокировал указанный автомобиль.

В салоне находилось 5 человек.





Во время поверхностной проверки транспортного средства инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Очевидцы происшествия подтвердили, что один из этих мужчин и стрелял в охранника.





Патрульные полицейские мужчин задержали, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского отделения полиции.





Пострадавшего охранника госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом - ранение в левую часть грудной клетки.

