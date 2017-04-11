 "Скучно, девочки", - Путин прокомментировал применение химического оружия в Сирии. ВИДЕО

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"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал Путин.
По его словам, ситуация с химической атакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали военную кампанию в Ираке.
"Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", - сказал российский президент по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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То, что не нашли химоружие у Саддама, это не значит, что его не было. Его могли уничтожить или вывезти еще до полного разгрома иракской армии. Тем более, что в конце 80-х годов генерал армии Хусейна травил газом курдов. ИГИЛА в Ираке не было бы, если бы Путин его (ИГИЛ) не создал, и ликвидация Хусейна тут ни при чем.
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для полноты своего вранья
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-Скучно Ху-луша.А может девочек пригласим?
-Та нет у них духи зарином пропахли.
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