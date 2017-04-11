EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия, За рубежом
  17267  133
Материалы по теме:
Все про:Путин (23612) Сирия (2335) химическое оружие (90)

 "Скучно, девочки", - Путин прокомментировал применение химического оружия в Сирии. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что ему "скучно" слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба ВВС.

Загрузка видео...

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал Путин.

По его словам, ситуация с химической атакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали военную кампанию в Ираке.

"Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", - сказал российский президент по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла.

Также читайте: США хотят облегчить страдания сирийского народа. Россия должна выбрать с кем она, - Тиллерсон

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Когда будут вешать плешивого как Хусейна, под фото будет Подпись: "Вован Х_й с ним"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто это с ним встречался. Очередная европейская проститутка. Жать руку маньяку, считающему убийство детей зарином скукотой. Фу, какая мерзость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ, а где ФОТОЖАБА, где Хуйло, Конь "Лавруша" и Письков в виде шлюх сидят (на приём к Трампу)? Не могу найти, уместно выстывить и подписать "СКУЧАЮЩИЕ ДЕВУШКИ"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Т.е. фото с разбитой базы с бочками Зарина, куча умерщвленных газом людей и анализы вскрытия - это фигня, вот если бы он сам это подтвердил, тогда другое дело!
То, что не нашли химоружие у Саддама, это не значит, что его не было. Его могли уничтожить или вывезти еще до полного разгрома иракской армии. Тем более, что в конце 80-х годов генерал армии Хусейна травил газом курдов. ИГИЛА в Ираке не было бы, если бы Путин его (ИГИЛ) не создал, и ликвидация Хусейна тут ни при чем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что оно мелет, какие девочки? И почему у него еб*ло опухшее, видимо уже готовиться уйти в иной мир
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага и сто человек фиалками отравились. ну и гнида же он этот хуйло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Скучно, девочки", - Путин прокомментировал применение химического оружия в Сирии" - поношенный кремлёвский мясник ещё пытается строить из себя альфа-самца, но время вспять не вернуть, за казалось бы самоуверенной в себе рожи, беса путлера, выглядывает потерянный от безысходности, сломленный диктатор, точно такую метаморфозу мы наблюдали в средине XX века, с кумиром путлера, гитлером, но к сожалению зомбированное население тупо ведёт своего плешивого идола, и себя, к катастрофе (как и немецкое население), но Гаагский Трибунал неотвратим, как наступление дня после ночи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надеюсь плешивый не поскупится и траванёт десяток - другой кацапских ихтамнетов
для полноты своего вранья
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни чё, Ваван, в Гааге повеселишься. Если доживёшь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А макаронник чего в Парашу припёрся? ЛАПШУ ОПТОМ ПРЕДЛАГАЕТ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти макаронники заблокировали новые санкции на G7. Подонки. все никак не налижутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скучно старой плешивой курве Путане,Трампушка поматросил и не бросил,а дал писты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о... проститутка кремлевская подруг вспомнила... дедушка с органом бабушки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обама советовал путину «занять другую позицию»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не волнуйся мальчик, скучать не придётся, одна девочка с эсминца уже повеселила, а у США есть ещё много весёлых девочек!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цинічний виродок занадто довго не отримував по пиці. Б"ють переважно його партнерів і однодумців. Тільки впевненість у безкарності може породити подібну поведінку і такі слова на адресу людей, які загинули від його руки в муках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Скучно Лавруша.
-Скучно Ху-луша.А может девочек пригласим?
-Та нет у них духи зарином пропахли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если скучно то пусть трамп по севастополю фиганет томагавками. Может повеселеют ватники
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опытный мокрушник Путлер,умеет заметать следы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо висит, подумали зрители увидев повешенное в Гааге )(уйло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чертило безграмотное. "Смешно даже. -- Грустно, девицы,-ледяным голосом сказал Остап. -- Это просто смешно! -- нагло повторял Паша Эмильевич."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.....и потом , об ЧЕМ вопрос , возми и ЕБ...НИ по эсминцам !!! обещаю будет весело !!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Скучно, девочки", - Путин прокомментировал применение химического оружия в Сирии. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти