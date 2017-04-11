 "С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Россией", - Бурбак. ВИДЕО

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"Сегодня мы должны достойно подготовиться к встрече безвизового режима, который Украина окончательно обретет после решений Совета ЕС и Европейского Совета. По состоянию на 7 апреля Государственная миграционная служба МВД выдала более трех миллионов биометрических паспортов. Ежедневно их выдается от 9 до 12 тысяч", - подчеркнул он.
""Народный фронт" обращается к СБУ и Госспецсвязи с просьбой обеспечить бесперебойное функционирование электронной системы оформления и выдачи биометрических документов гражданам. Мы обращаемся к правительству Украины, что нужно дополнительно выделить более 200 миллионов гривен на создание новых сервисных центров для выдачи паспортов и других документов", - заявил Бурбак.
Руководитель фракции НФ также отметил необходимость внедрения визового режима со страной-агрессором - Россией.
"С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Российской Федерацией как страной-агрессором. "Народный фронт" последовательно требует этого важного решения. Отношения с РФ должны происходить в санкционном режиме. Кроме того, визовое пересечение границы с государством-агрессором - это вопрос национальной безопасности и защиты украинского государства", - заявил он.
Напомним, 6 апреля Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.
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только груз 200
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Дошло наконец?...
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