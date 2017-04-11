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Все про:визовый режим (356) безвизовый режим (1115) Бурбак (236) Народный фронт (1166)

 "С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Россией", - Бурбак. ВИДЕО

Визовое пересечение границы с государством-агрессором - это вопрос национальной безопасности и защиты украинского государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом руководитель фракции Максим Бурбак заявил с трибуны парламента.

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"Сегодня мы должны достойно подготовиться к встрече безвизового режима, который Украина окончательно обретет после решений Совета ЕС и Европейского Совета. По состоянию на 7 апреля Государственная миграционная служба МВД выдала более трех миллионов биометрических паспортов. Ежедневно их выдается от 9 до 12 тысяч", - подчеркнул он.

""Народный фронт" обращается к СБУ и Госспецсвязи с просьбой обеспечить бесперебойное функционирование электронной системы оформления и выдачи биометрических документов гражданам. Мы обращаемся к правительству Украины, что нужно дополнительно выделить более 200 миллионов гривен на создание новых сервисных центров для выдачи паспортов и других документов", - заявил Бурбак.

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Руководитель фракции НФ также отметил необходимость внедрения визового режима со страной-агрессором - Россией.

"С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Российской Федерацией как страной-агрессором. "Народный фронт" последовательно требует этого важного решения. Отношения с РФ должны происходить в санкционном режиме. Кроме того, визовое пересечение границы с государством-агрессором - это вопрос национальной безопасности и защиты украинского государства", - заявил он.


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Напомним, 6 апреля Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.



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он остро встал еще в 2014..рошеновские соплежуи-ссыкуны..
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Поддерживаю, козлостанцев пускать только по визам.
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какие могут бить визи оккупантам?
только груз 200
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у самого сколько паспортов припасено, скотыняка груба?
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Кацы не должны попадать в Украину.Сибир - ваш проостор.Пока.
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Хоть и безнадежный бурбак, а умную вещь сказал. Жаль только, что разговорами все и закончится.
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Основная причина, оказывается "возможный безвиз", а мне казалось война с агрессором.
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Введение визового режима с россией - нужен и уже давно (как минимум(!!!) с 2014).....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Россией", - Бурбак. ВИДЕО
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