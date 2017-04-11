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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10123) коалиция (3816) Парубий (1427) Гройсман (2787)

 Парубий об отставке правительства: Потенциал Гройсмана еще не исчерпан. ВИДЕО

Коалиция в Раде существует и имеет достаточно голосов за счет внефракционных депутатов.

Об этом заявил в кулуарах парламента спикер ВР Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.

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"В полномочиях главы Верховной Рады нет функции считать членов коалиции или оппозиции, даже нет функции давать такое распоряжение относительно коалиции. Я могу вам дать список членов каждой фракции. У нас в аппарате никогда не было списков членов коалиции. Я считаю этот вопрос достаточно спекулятивным. Я хочу сказать, что работа Верховной Рады - это наилучший показатель деятельности ВР. Есть 140 нардепов в БПП и 81 НФ. 221 (в сумме. - Ред.) Но много внефракционных депутатов входят в коалицию. В частности, я вхожу в коалицию, но являюсь внефракционным. Так же Ирина Геращенко. Анна Гопко. Еднак. Денисенко. Это подтверждает факт, что у коалиции достаточно голосов", - ответил Парубий на вопрос о том, существует ли коалиция.

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"Я считаю, что работа премьера является эффективной, действенной. Успех нашей работы построен на том, что у нас чрезвычайно хорошая коммуникация правительства с парламентом. И новации, которые вводило правительство, не только реформы, но и повышение минимальной зарплаты, были очень смелыми шагами, поэтому я лично оцениваю работу премьер-министра Гройсмана очень позитивно. Считаю, что у его потенциал еще далеко не исчерпан", - прокомментировал спикер вопрос о годе работу Кабмина Гройсмана.

Кроме того, Парубий отметил, что на данный момент ни о каких кадровых изменениях в правительстве речь не идет, а также, что он не видит альтернативы Гройсману на должности премьера.
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ну тогда и потенциал Януковчиа был еше не исчерпан. Звучит так же бредово не правдо ли
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"Парубий об отставке правительства: Потенциал Гройсмана еще не исчерпан. "
УЖЕ.
"НА ПОДХОДЕ"...
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ПРИ ЯНУКОВИЧУ ДОЛАР БУВ ПО 8 ЦЬОГО ГРОЙСМАА ТРЕБА ГНАТИ ЯК І ЯЦЕНЮКА І ВИБИРАТИ БОЙКА !ПРИ ЯНУКОВИЧУ БУЛО КРАЩЕ
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ТИ ПОЧИТАЙ КОМЕНТАРІ МАЙДАНУТИЙ ВСІ ЛЮДИ НЕНАВИДЯТЬ ЦЮ ЗЛОЧИНУ ВЛАДУ ЯКА ДОРВАЛАСЬ ДО ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ГОС ПЕРЕВОРОТ ВСЕ СКІНЧИЛОСЬ ПРОЗРІННЯ НАСТУПИЛО ! ТРЕА ІТИ ДО ПУТІНА І ПРОСИТИСЬ В СКЛАД РОСІЇ ІНАЧЕ ЦІ ЄВРОІНТЕГРАТОРИ ДАЛІ БУДУТЬ ТВОРИТИ КОМУНАЛЬНИЙ ГЕНОЦИД
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"ТРЕБА ВИБИРАТИ БОЙКА !" - ти коли це лайкаєш, ти дійсно вважаєш, що людина, яка за часів януковича та азарова крала сотнями мільйонів доларів, буде гарним прем'єром?
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"ДОРВАЛАСЬ ДО ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ГОС ПЕРЕВОРОТ" - дати визначення такого поняття як "державний переворот" і назвати його невід'ємні ознаки зможеш?
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МИ ПЕРЕМАГАЄМ СКОРО ВИ МАЙДАНУТІ БУДЕТЕ ДЕПОРТОВАНІ В ПОЛЬШУ ВИ САМІ НЕНАВИДИТЕ КОГО ВИБИРАЄТЕ І ПРАВИЛЬНО ХОТІЛИ ХАЛЯВИ ТО ЖРІТЬ НО МИ ДИХАЄМ В ПОТИЛИЦЮ БУДЕ НАША ВЛАДА А ВАМ ХАНА ВЖЕ МОЖЕТЕ І НЕ ДРИГАТИСЬ ЦЕ ПРОСТО КОНВУЛЬСІЇ ЮЩЕНКО НОМЕР 2 ВС ПОПЕРЕСВАРЮВАЛИСЬ РЕЙТИН ПОРОШЕНКА МЕНЬШИЙ ЮЩЕНКА АХАХАХАХАХА
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Ти на запитання так і не дав відповіді. Що таке держпереворот - термін, який ти постійно використовуєш разом з кацапською пропагандою?
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БУДЕМ ВАМ УНР НОМЕР 2 ГЕТЬ ГЕТЬ ГЕТЬ АХАХАХА НАХЕР ВИ МАЙДАНЕНТЕ ЯК ПОТІМ ВСЕ ПРОСЕРАЄТЕ ? НІЧОГО ЦЬОГО РАЗУ ВАС МІЦНО В СТОЙЛО ПОСТАВИМ
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З такою кількістю залишків мізків тобі повинно бути байдуже, який прем'єр в країні.
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Ти що, не бачиш, що воно хворе на голову, хахакає саме з собою.
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ВАША ВЛАСТЬ ДЕКСРИДЕТОВАНА ПРИТОМУ ВАМИЖ САМИМИ ВИ ВСЕ ОБСИРАЄТЕ ЮЩЕНКО НОМЕР 2 А МИ ВИБИРАЄМ ПУТІНА ЗАВЖДИ ТОМУ У ВАС НЕМАЄ ШАНСІВ
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У мальчика с 8-ю классами образования планы помасштабнее:
"России рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман"
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"Потенциал не исчерпан" - сказал один обладатель справки из школы для олигофренов про владельца смонительного диплома МАУП.
рыбак рыбака видит издалека.
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Якщо Стокгольмський арбітраж ухвалить стягнути з України близько $40 млрд на користь Росії, розрахуємося з Москвою Юлією Тимошенко.
Про це на прес-конференції про діяльність уряду за рік сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Не хочу прогнозувати рішення суду. Думаю, у нас достатньо міцна правова позиція. Але не можемо нічого передбачати.
Якщо ми виграємо, справедливість по відношенню до України відновиться. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, - це десятки мільярдів доларів, які не можуть бути пред'явлені, це безглуздя. Це наслідок підписання контракту Тимошенко. Нам Росія порахувала все, що вона підписувала. І представила 40 мільярдів доларів у позові до суду. Доведеться передати Тимошенко замість грошей. Якщо вона підписала, нехай несе відповідальність. Чого мають платити за це всі українські громадяни? Іншого варіанту нема", - сказав Гройсман.
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Рассплачиватся у нас есть кем, потенциал нето, что не исчерпан, а даже не затронут.
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Так он разбирается в економике! он селёдку продавал по штучно,и ставил крестики на палатке.................
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Правительство Украины ничего хорошего для страны не делает. Нет никаких изменений в лучшую строну, значит они должны добровольно уйти в отставку вместе с президентом-барыгой.
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К сожалению, еще никто из корупционеров и воров от государственного корыта добровольно не уходил.(((((
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ВСЕ ВІРНО ЦЕ ХУНТА ВОНИ НІЧОГО НЕЗРОБИЛИ ТРЕБА ПОВЕРТАТИ ЯНУКОВИЧА ВІН ВСЕ ЗРОБИТЬ
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Уже в течение текущего года:
разрушили малый и средний бизнес грабительским ЕСВ, установив неподъёмную для большинства честно работающих его минимальную величину, которая, впрочем, абсолютно не мешает тем, кто нормально обналичивает;
убили налоговую милицию (вместо напрашивавшегося её реформирования), пригласив тем самым весь бизнес в тень;
предварительно переведя все рычаги влияния в центр - в Киев, затем развалили руководство фискальной службой, где сегодня наверху всё парализовано, а на местах творят что хотят, как в последний день, используя оставшиеся скудные возможности и перейдя с обычного мирного грабительства на отчаянное мародёрство, когда им всем ни до законности, ни до несчастных остатков патологически тупо-честного бизнеса, ни до государства;
упразднили все таможни на местах, оставив мелочь на растерзание или шантаж с неизбежной вынужденностью договариваться на постах, а крупных завязав на Киев до поиска там очередного козла отпущения, который снова один за всё и ответит.
Удельный вес тени в экономике повышают с 50% до 80%. Не договариваются и остаются полностью на свету только тупые и сумасшедшие.
Государство с кучей социально-пенсионных проблем оставляют без денег, действуя мимо Рады, где ничего не решают уже и те, кто раньше что-то решал, при этом страну обрекают либо на эмиссию без перспектив товарного обеспечения, либо на внешнюю зависимость.
МВФ, ЕС, США и РФ, соперничая между собой кредитами-траншами-грантами-помощами-взятками, правят Украиной с разных сторон, пока государство фактически самоликвидируется.
Многочисленные антикоррупционные органы воюют между собой, а также с прокуратурой и серверами, получая миллионные оклады и выписывая себе такие же премии, но при этом абсолютно не сопротивляются происходящему, активно участвуя в процессе уничтожения государства.
Развал. Произвол. Бандитизм. Коррупция стала способом существования. Кого сажают новые, недорого отпускают старые.
Цирк под куполом устранили как фактор влияния и сделали ВР социально-политическим громоотводом, хлебозаменяющим зрелищем, выполняющим функцию адресата всеобщей народной ненависти без шансов что-то изменить. Раду и её Комитеты игнорируют открыто и демонстративно.
Народ и государство существуют параллельно и практически независимо друг от друга. Каждый за себя - и люди, и предприятия, и все, кто должны решать, и все, кто должно нечто делать бесплатно.
Столь же параллельны странная вялотекущая война, где иногда гибнут, и мир-торговля с теми же, с кем идёт война. Самые резонансные достижения в этой войне - освобождение психически больной героини, а также запрет российской Самойловой (я её тоже не люблю, но хотелось бы и бОльших достижений) приехать в Украину спеть свою клятую песню.
Власти нет, но есть дорогая имитация, которая никого не защищает, никому не помогает и даже почти никому не мешает.
Народ привыкает к новой реальности и на удивление спокоен.
Есть условная совокупность неких условных институтов. Правила игры.
Анархия - мать порядка? Этот порядок - новый. Не могу найти исторического аналога. Только литературные. Гофман, Кафка, Оруэлл с интересом переворачиваются в гробах, Войнович успел удивиться при жизни.
А вот в гроб не желающий Путин - при попустительстве безмозглой бабки Европы и пытающейся разобраться в этом бардаке Америки - данный уникальный экономико-политический эксперимент (экскремент?) через нужных людей финансирует.
Обиженные же обижены лишь тем, что не могут получить свою долю. Для бунта - бессмысленного и беспощадного - такой мелкой обиды маловато. Ситуация недостаточно созрела.
Зато для внезапного военного/чрезвычайного положения - созрела вполне достаточно.
Александр КИРШ
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"Потенциал Гройсмана еще не исчерпан". Он может еще столько дерьма вылить на Тимошенко. Это единственное преимущество, которое для нынешней власти у него существует.
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ЗЛОЧИА ВЛАДА ЗАГОВОРЮЄ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ЦЬОГО ГРОЙСМАНА ТРЕБА ГНАТИ В ШИЮ ВІН АГЕНТ ПУТІНА ! ТРЕБА СТАВИТИ БОЙКА ВІН ГОСПОДАРНИК ПРИ НИХ ДОЛАР БУВ ПО 8 А ЩО ЦЯ ХУНТА ЗРОБИЛА ДЛЯ НАРОДА ? ВІД МАЙДАНУ ТІЛЬКІ БІДА ДОБРЕ ЩО ВЖЕ ЗАГОВОРИЛИ ЩО І ЦЬОГО ГРОЙСМАНА ТРЕБА ГНАТИ УКРАЇНА ПРОСИПАЄЦЯ І РОЗУМІЄ ЩО ТІЛЬКИ В ТАМОЖЕНОМУ СОЮЗІ ДОБРЕ ЖИТИ
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При Гройсмане собираются медицинской реформой заняться, повысили многим минималку, некоторые лекарства малоимущим дают бесплатно.
Раньше такого не было.

Правда и тарифы Гройсман повышает.
Если не будет повышать тарифы и цены, то пусть работает.
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В глотку тебе этих реформаторов с их реформами. Назови хотябы одну из удавшихся реформ?
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Я уже написал, что удалось.
А ты что предлагаешь?
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Потенциал - ОГО! ГО!, просто мы на вас смотреть уже не можем!
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"В реках и плохих правительствах наверху плавает самое легковесное" - Бенджамин Франклин
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Если я не ошибаюсь, КОАЛИЦИЮ В ВРУ СОЗДАЮТ ФРАКЦИИ!! а не депутаты. Парубий, ты - в курсе?
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Ця потвора заробила в 2016 в 10 раз більше ніж в 2015 за декларацією
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На скільки вони "начерпали" побачимо у деклараціях за 2017 рік.
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Конечно потенциал Гройсмана ещё не исчерпан. Следует признать что многое им уже сделано: промышленность уничтожена, экономика изнасилована, страна занимает первое место по коррупции, первое место по смертности населения лишённого надлежащего медицинского обслуживания. А вот в в вопросе численности украинцев живущих за чертой бедности, то здесь ещё работать и работать, всего навсего 60% населения, а надо бы 95% (т.е. всё население минус чиновники). Много работы и по выталкиванию из страны трудоспособного населения, на сегодня только 5 млн., а надо бы 35 млн. Так что и фронт работы и потенциал у Гройсмана есть. Только чудится мне что народ его виселицей всё таки наградит за его "старания".
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Парубій порушує закон України - немає Конституційної більшості ,тобто коаліції , немає ВР , відповідно немає Гройсмана.
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потенциал злодія мойши девятикласника не вичерпаний?
парубій,будеш на однієй гілці висіти з кащерною владою .
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"Парубий об отставке правительства: Потенциал Гройсмана еще не исчерпан." - он ещё тарифы повысит, хапнет и свалит новую партию создавать.
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У постмайданного пороху...ловского 3,14дорья ах...енный потенциал! Это ж надо какой потенцЫал иметь, чтобы вогнать Украину в ЖОПУ - в тройку самых несчастных стран мира - за Украиной только Южный Судан и Гаити! Ну и третье место естественно по коррупции. Украинцы, гордимся, бьем афигенные рекорды впереди планеты всей? Допрыгались мы на Майдане и выбрали самых достойных керувать державой.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий об отставке правительства: Потенциал Гройсмана еще не исчерпан. ВИДЕО
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