 Парубий об отставке правительства: Потенциал Гройсмана еще не исчерпан. ВИДЕО

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"В полномочиях главы Верховной Рады нет функции считать членов коалиции или оппозиции, даже нет функции давать такое распоряжение относительно коалиции. Я могу вам дать список членов каждой фракции. У нас в аппарате никогда не было списков членов коалиции. Я считаю этот вопрос достаточно спекулятивным. Я хочу сказать, что работа Верховной Рады - это наилучший показатель деятельности ВР. Есть 140 нардепов в БПП и 81 НФ. 221 (в сумме. - Ред.) Но много внефракционных депутатов входят в коалицию. В частности, я вхожу в коалицию, но являюсь внефракционным. Так же Ирина Геращенко. Анна Гопко. Еднак. Денисенко. Это подтверждает факт, что у коалиции достаточно голосов", - ответил Парубий на вопрос о том, существует ли коалиция.
"Я считаю, что работа премьера является эффективной, действенной. Успех нашей работы построен на том, что у нас чрезвычайно хорошая коммуникация правительства с парламентом. И новации, которые вводило правительство, не только реформы, но и повышение минимальной зарплаты, были очень смелыми шагами, поэтому я лично оцениваю работу премьер-министра Гройсмана очень позитивно. Считаю, что у его потенциал еще далеко не исчерпан", - прокомментировал спикер вопрос о годе работу Кабмина Гройсмана.
Кроме того, Парубий отметил, что на данный момент ни о каких кадровых изменениях в правительстве речь не идет, а также, что он не видит альтернативы Гройсману на должности премьера.
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УЖЕ.
"НА ПОДХОДЕ"...
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"России рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман"
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рыбак рыбака видит издалека.
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Про це на прес-конференції про діяльність уряду за рік сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Не хочу прогнозувати рішення суду. Думаю, у нас достатньо міцна правова позиція. Але не можемо нічого передбачати.
Якщо ми виграємо, справедливість по відношенню до України відновиться. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, - це десятки мільярдів доларів, які не можуть бути пред'явлені, це безглуздя. Це наслідок підписання контракту Тимошенко. Нам Росія порахувала все, що вона підписувала. І представила 40 мільярдів доларів у позові до суду. Доведеться передати Тимошенко замість грошей. Якщо вона підписала, нехай несе відповідальність. Чого мають платити за це всі українські громадяни? Іншого варіанту нема", - сказав Гройсман.
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разрушили малый и средний бизнес грабительским ЕСВ, установив неподъёмную для большинства честно работающих его минимальную величину, которая, впрочем, абсолютно не мешает тем, кто нормально обналичивает;
убили налоговую милицию (вместо напрашивавшегося её реформирования), пригласив тем самым весь бизнес в тень;
предварительно переведя все рычаги влияния в центр - в Киев, затем развалили руководство фискальной службой, где сегодня наверху всё парализовано, а на местах творят что хотят, как в последний день, используя оставшиеся скудные возможности и перейдя с обычного мирного грабительства на отчаянное мародёрство, когда им всем ни до законности, ни до несчастных остатков патологически тупо-честного бизнеса, ни до государства;
упразднили все таможни на местах, оставив мелочь на растерзание или шантаж с неизбежной вынужденностью договариваться на постах, а крупных завязав на Киев до поиска там очередного козла отпущения, который снова один за всё и ответит.
Удельный вес тени в экономике повышают с 50% до 80%. Не договариваются и остаются полностью на свету только тупые и сумасшедшие.
Государство с кучей социально-пенсионных проблем оставляют без денег, действуя мимо Рады, где ничего не решают уже и те, кто раньше что-то решал, при этом страну обрекают либо на эмиссию без перспектив товарного обеспечения, либо на внешнюю зависимость.
МВФ, ЕС, США и РФ, соперничая между собой кредитами-траншами-грантами-помощами-взятками, правят Украиной с разных сторон, пока государство фактически самоликвидируется.
Многочисленные антикоррупционные органы воюют между собой, а также с прокуратурой и серверами, получая миллионные оклады и выписывая себе такие же премии, но при этом абсолютно не сопротивляются происходящему, активно участвуя в процессе уничтожения государства.
Развал. Произвол. Бандитизм. Коррупция стала способом существования. Кого сажают новые, недорого отпускают старые.
Цирк под куполом устранили как фактор влияния и сделали ВР социально-политическим громоотводом, хлебозаменяющим зрелищем, выполняющим функцию адресата всеобщей народной ненависти без шансов что-то изменить. Раду и её Комитеты игнорируют открыто и демонстративно.
Народ и государство существуют параллельно и практически независимо друг от друга. Каждый за себя - и люди, и предприятия, и все, кто должны решать, и все, кто должно нечто делать бесплатно.
Столь же параллельны странная вялотекущая война, где иногда гибнут, и мир-торговля с теми же, с кем идёт война. Самые резонансные достижения в этой войне - освобождение психически больной героини, а также запрет российской Самойловой (я её тоже не люблю, но хотелось бы и бОльших достижений) приехать в Украину спеть свою клятую песню.
Власти нет, но есть дорогая имитация, которая никого не защищает, никому не помогает и даже почти никому не мешает.
Народ привыкает к новой реальности и на удивление спокоен.
Есть условная совокупность неких условных институтов. Правила игры.
Анархия - мать порядка? Этот порядок - новый. Не могу найти исторического аналога. Только литературные. Гофман, Кафка, Оруэлл с интересом переворачиваются в гробах, Войнович успел удивиться при жизни.
А вот в гроб не желающий Путин - при попустительстве безмозглой бабки Европы и пытающейся разобраться в этом бардаке Америки - данный уникальный экономико-политический эксперимент (экскремент?) через нужных людей финансирует.
Обиженные же обижены лишь тем, что не могут получить свою долю. Для бунта - бессмысленного и беспощадного - такой мелкой обиды маловато. Ситуация недостаточно созрела.
Зато для внезапного военного/чрезвычайного положения - созрела вполне достаточно.
Александр КИРШ
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Раньше такого не было.
Правда и тарифы Гройсман повышает.
Если не будет повышать тарифы и цены, то пусть работает.
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А ты что предлагаешь?
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парубій,будеш на однієй гілці висіти з кащерною владою .
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