 "В 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах", - Гройсман пойдет на выборы как избиратель. ВИДЕО

Об этом Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Гройсман: Ни один сантиметр украинской земли не достанется иностранцам



"В 2019 я буду принимать участие в президентских выборах: приду и проголосую за кандидата, за которого считаю нужным. Других планов у меня нет. Я хочу использовать инструмент должности главы правительства для проведения реформ", - отметил он.

Загрузка видео...





Читайте также: "Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман



