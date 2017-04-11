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 Политика Украины
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Все про:выборы (21662) Кабмин (10123) Президент (4442) Гройсман (2787)

 "В 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах", - Гройсман пойдет на выборы как избиратель. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что не намерен баллотироваться на пост президента на выборах в 2019 году.

Об этом Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В 2019 я буду принимать участие в президентских выборах: приду и проголосую за кандидата, за которого считаю нужным. Других планов у меня нет. Я хочу использовать инструмент должности главы правительства для проведения реформ", - отметил он.

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Ну спасибо, обнадёжил! Может вы будете меняться, как медвепуты?
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как в анекдоте: Мама Сара кричит сыну Изе в окно - Изя иди домой! Мама, я что замерз?, НЕТ - ты хочешь кушать.
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Не хоче в Президенти, хай йде з посади! Нам не потрібні статисти на посаді Голови виконавчої влади! Посада премєр міністра це сходинка до Президента і якщо Гройсман не хоче в Президенти, то він займає чуже місце і має його звільнити! Нам не потрібні найманці мафії на високих посадах, нам потрібні політики які будуть працювати на особистий результат і будуть досягати високих результатів задля продовження своєї політичної кар'єри!
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Гройсман не намерен баллотироваться в президенты в 2019-ом году, потому что "сядет" немножко раньше.
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сомневаюсь что он вообще доживет..соевая шобла и так живет в аванс
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Это типа ну не трогайте меня. я хороший. я не конкурент Предводителю шоблы Патриотов Панамы?!
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+
именно. На днях - отчет и голосование в Зраде (год "как")
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В основном таких как ты с тумбочки.
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Доживи до 2019 года.Кабан откормлен,пора его на сало.
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Я хочу, используя инструмент должности главы правительства для проведения реформ" Источник: http://censor.net.ua/n435843

Намек все поняли?
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Я поняла, что предложение отрезанное. Что он там хочет?? В жидовском ни гугу.
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Наверно 60% в один дур! А дона Педро куда? В почетные президенты.
Не! Начальником над всеми бывшими и будущими президентами. ТОЛЬКО ТАК!
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це новий анекдот? то його не на ту гілку помістили
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Вспоминается онегдот, почему дети полковников не могут стать генералами. Льоша-артиллерист подрастает же
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Я ХАЧУ БЫТЬ ПРИЗИДЕНТОМ!!!!
Гройсман не намерен баллотироваться в президенты в 2019 году - Цензор.НЕТ 5602
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Это, по твоему мнению, должно убедить, что Петя - не хочет ?
- Впрочем, верю, Пэдро - он через силу, ибо "надо, кто же если не я"
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Йуля из той же банды к тому же давно отработаный материал. Надо вырываться из этого проклятого замкнутого круга, народ
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Многие на этом форуме к сожалению этого не понимают.
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слышали уже неоднократно сказки "они все одинаковые, противвсех" и т.п., видим к чему это привело
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просто для тех, кто еще верит в "Вона-унікальна"
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2143&skl=7

это проект закона, поданный в 2008 ЮВТ (когда она была премьером).
этот закон если бы был принят, то позволили бы скупать любую землю иностранцам, иностранным юрлицам и даже иностранным государствам. (см. ст.1)

это в довесок к патриотизму, хихиканьем вместе с ху..лом над войной в Грузии и газу по 400

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да ладна, на президента!
смешно, шо он супер-премьер, но он так считает, рехформатор с местечкового базара!
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Слава Богу! Какая радость ... Словно кто-то его презом всерьез воспринимает
ЗЫ.
Надо понимать, эта речь именно для Пети произнесена. Пэдро конкурентов ой как не любит
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Вот клоун... Кто ж за него голосовать будет...???
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Главное не голоса избирателей, а их количество в протоколах избиркома!
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Ну уж вот кому нужно молчать «в тряпочку», так это Гройсману. Молчи,подонок, и не позорься!, - Кучеренко.
Ну уж вот кому нужно молчать «в тряпочку», так это Гройсману.
Пишет экс-министр Alexey Kucherenko в Фейсбуке:
Имея «под ружьем» личный секретариат, секретариат Кабмина, Минэкономразвития и пр., мужик «случайно» узнал от житомирянки про решение стоимостью 10 млрд грн через три дня после его выхода?!
Молчи, грусть, и не позорься!
А теперь про сегодняшнее «эпохальное» заседание.
Решение принималось, естественно, на Банковой.
Банковая, понимая неизбежность отыгрыша назад, решила ни в коем случае не отдавать победу Тимошенко, первой из политиков заявившей об этом.
«Победителем», по понятным причинам, был назначен Олег Валерьевич.
Именно для этого НКРЭКУ «передернуло» время заседания : 10-00, потом 11-00, потом опять 10-00.
Именно для этого «Радикалы» исполняли первую скрипку в составе практически всей фракции.
Именно к ним обратился Вовк, вопрошая :»Так чего же хочет «громадськисть»?!
«Громадськисть» в лице О.В. ответила, что хочет она одного : «Скасування!»
«Поддерживаю», - заявил Дима и тут же поставил вопрос на голосование.
На редкость единодушно поддержали это предложение все члены комиссии, забыв, видимо, что они так же единодушно две недели назад поддержали диаметрально противоположное.
В общем, при воспоминании об этой клоунаде ничего кроме мата в голову не лезет.
А теперь о серьезном.
Думаю, все убедились в очевидном:
1. Нет никакого НКРЭКУ - есть Банковая.
2. Все решения и все сценарии принимаются там.
3. Байки про «требования МВФ» - сплошная «маячня».
4. Сегодня мы практически беззащитны перед монополистами.
5. Президент реально боится всенародного недовольства и взывать можно и нужно только к нему персонально. Или не взывать, а требовать.
6. Президент = тарифы!
7. Немедленная отставка всех «членов» и полная ротация НКРЭКУ это задача «миннимум».
Но она вряд ли что-то решит. На смену Диме прийдет Дима-2. Хотя пробовать надо.
8. Вся система госрегулирования монополий находится в глубокой ж… Что неудивительно, поскольку там же находится и страна.
9. Нынешняя «модель» ценообразования и управления в ЖКХ и ТЭК - прямой путь к катастрофе.
Мы обязательно прорвёмся!!!
Но не все этого дождутся.
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А его ж типа ну все так просили: "Владимир Борисович, ну когда же вы будете Президентом, а то сил ждать уж больше нет!". А он: "Нэ хачю!"
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истинный интеллигент всегда в оппозиции к руководству страны. Аборигены стран ЕС на вопрос довольны ли они своим руководством также отвечают Нет.И тут же предлагают своих кандидатов. На призыв Ивана Петровича Сидорова назвать кандидатов в президенты отозвался бессменный сиделец в этом сайте и предложил себя .На вопрос чем он отличается в лучшую стороны от Порошенко сиделец ответил: бедностью.Если бы Иван Петрович Сидоров решил податься в кандидаты, он бы мерялся не деньгами - у кого их больше или меньше. Он бы мерялся программами. Главным блоком в такой программе был бы военный:1.Объявление военного положения. 2.Ликвидация шпионов, диверсантов, пятой колонны. 3.Введение цензуры.4.Всеобщая мобилизация.5.Окружение и разгром фашистов в Донбассе. 6.Создание атомной бомбы как фактора сдерживания .Что для этого нужны сотни миллиардов-неправда. В 50-х знающий американский физик сказал: 10 миллионов долларов, 5 толковых инженеров и через год бомба будет готова.
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У нас одни пидарасы и сучка косатая всегда в оппозиции...Делать никто ничего и отвечать не хочет...
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а че так ? мы бы за тебя всей страной . в один тур
а я понял Петру и Гросе москальская схема понравилась . два срока Порох потом один срок Грося и снова два срока Порошенко ?
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Понравиться то она ему понравилась, но... что-то мне подсказывает, что он и первый срок до конца не добудет.
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Но, если надо, если попросят,то может быть. Там уже воровать нечего. Ох уж эти попередники
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каким нах президентом? уровень максимум завгара
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Какое-то зазеркалье. В президенты оно собралось.
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А владычецей морской не хочешь. тазик и цемент в подарок.
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Момент! А у нас что, президентский срок 5 лет?
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Грося, не хочу тебя расстраивать, но... если будешь продолжать барыжничать вместо выполнения своей работы, то рискуешь до выборов 2019 года не дотянуть.
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Дивись. Він знає навіть № виборчої дільниці у Лук'янівці..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах", - Гройсман пойдет на выборы как избиратель. ВИДЕО
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