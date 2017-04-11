 "В 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах", - Гройсман пойдет на выборы как избиратель. ВИДЕО

Об этом Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
"В 2019 я буду принимать участие в президентских выборах: приду и проголосую за кандидата, за которого считаю нужным. Других планов у меня нет. Я хочу использовать инструмент должности главы правительства для проведения реформ", - отметил он.
Загрузка видео...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
именно. На днях - отчет и голосование в Зраде (год "как")
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Намек все поняли?
Ответить
Ответить
Ответить
Не! Начальником над всеми бывшими и будущими президентами. ТОЛЬКО ТАК!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Впрочем, верю, Пэдро - он через силу, ибо "надо, кто же если не я"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2143&skl=7
это проект закона, поданный в 2008 ЮВТ (когда она была премьером).
этот закон если бы был принят, то позволили бы скупать любую землю иностранцам, иностранным юрлицам и даже иностранным государствам. (см. ст.1)
это в довесок к патриотизму, хихиканьем вместе с ху..лом над войной в Грузии и газу по 400
Ответить
Ответить
смешно, шо он супер-премьер, но он так считает, рехформатор с местечкового базара!
Ответить
ЗЫ.
Надо понимать, эта речь именно для Пети произнесена. Пэдро конкурентов ой как не любит
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну уж вот кому нужно молчать «в тряпочку», так это Гройсману.
Пишет экс-министр Alexey Kucherenko в Фейсбуке:
Имея «под ружьем» личный секретариат, секретариат Кабмина, Минэкономразвития и пр., мужик «случайно» узнал от житомирянки про решение стоимостью 10 млрд грн через три дня после его выхода?!
Молчи, грусть, и не позорься!
А теперь про сегодняшнее «эпохальное» заседание.
Решение принималось, естественно, на Банковой.
Банковая, понимая неизбежность отыгрыша назад, решила ни в коем случае не отдавать победу Тимошенко, первой из политиков заявившей об этом.
«Победителем», по понятным причинам, был назначен Олег Валерьевич.
Именно для этого НКРЭКУ «передернуло» время заседания : 10-00, потом 11-00, потом опять 10-00.
Именно для этого «Радикалы» исполняли первую скрипку в составе практически всей фракции.
Именно к ним обратился Вовк, вопрошая :»Так чего же хочет «громадськисть»?!
«Громадськисть» в лице О.В. ответила, что хочет она одного : «Скасування!»
«Поддерживаю», - заявил Дима и тут же поставил вопрос на голосование.
На редкость единодушно поддержали это предложение все члены комиссии, забыв, видимо, что они так же единодушно две недели назад поддержали диаметрально противоположное.
В общем, при воспоминании об этой клоунаде ничего кроме мата в голову не лезет.
А теперь о серьезном.
Думаю, все убедились в очевидном:
1. Нет никакого НКРЭКУ - есть Банковая.
2. Все решения и все сценарии принимаются там.
3. Байки про «требования МВФ» - сплошная «маячня».
4. Сегодня мы практически беззащитны перед монополистами.
5. Президент реально боится всенародного недовольства и взывать можно и нужно только к нему персонально. Или не взывать, а требовать.
6. Президент = тарифы!
7. Немедленная отставка всех «членов» и полная ротация НКРЭКУ это задача «миннимум».
Но она вряд ли что-то решит. На смену Диме прийдет Дима-2. Хотя пробовать надо.
8. Вся система госрегулирования монополий находится в глубокой ж… Что неудивительно, поскольку там же находится и страна.
9. Нынешняя «модель» ценообразования и управления в ЖКХ и ТЭК - прямой путь к катастрофе.
Мы обязательно прорвёмся!!!
Но не все этого дождутся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а я понял Петру и Гросе москальская схема понравилась . два срока Порох потом один срок Грося и снова два срока Порошенко ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить