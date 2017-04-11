 "Що тут казати? О, ванна щезла", - после четырехлетнего бомжевания бывший инженер Кучерявенко смог отсудить свое жилье у квартирных мошенников. ВИДЕО

"Знакомьтесь. Это - Саша. Он бомжует четыре года. Он выжил наперекор всему. Возможно, потому, что не пьет и изучает право. Не потерял веру в людей и хорошую память", - говорится в сюжете о бывшем инженере завода Патона Александре Кучерявенко.
За четыре года он написал сотни заявлений и жалоб, сотни часов провел в полиции, прокуратуре и судах и вернул квартиру, принадлежащую ему по праву.
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Только страх их (за свою жизнь) поможет им же держать свои действия в рамках Закона.
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1. поиск и наказание виновных. во всех вышеперечисленных структурах и причастных лиц.
в этом случае, если прав один, вторые автоматически не правы
2. пересмотр аналогичных ситуаций
3. надо менять законы
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да и вообще, я неисправимый оптимист!
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конечно много
есть история про 11лет
Только не квартира, а здание магазина, уголовное дело, тюрьма, оправдательный приговор, ДС, 50 фигурантов членов ОПГ из правоохранительно-судебной системы
И всё на морозе. Состряпали с потолка новое дельце на старой основе и еще будут 11 лет разбираться.
Второй приход оранжевых
2011-10-26 Власть решила побороться против "своих" рейдеров, - Москаль, народный депутат
«Раньше этим все занимались. Нечего греха таить - и в "Нашей Украине" (партия у власти) были рейдеры, и в БЮТе были рейдеры. Пользовались тем, что были при власти. И звонки ведь поступали: «Там милицию выставлять не надо, они сами разберутся».
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Нажимаешь очистить дату и выбираешь судью, 2 в списке Бобровник
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