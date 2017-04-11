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 Происшествия, Общество
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Все про:бомж (103) квартира (454) мошенничество (660) суд (20589)

 "Що тут казати? О, ванна щезла", - после четырехлетнего бомжевания бывший инженер Кучерявенко смог отсудить свое жилье у квартирных мошенников. ВИДЕО

Квартирная мафия: в украинцев все чаще с помощью убийств и обмана отбирают дома. Тысячи квартир аферисты украли у их законных владельцев. За последние годы количество квартирных афер возросло в разы. Это слаженный механизм, в котором обязательно задействованы нотариусы, судьи и правоохранители.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, многие жертвы мошенников, выброшенные на улицу, гибнут от отчаяния, алкоголя и холода, но в некоторых случаях правда все-таки торжествует.

"Знакомьтесь. Это - Саша. Он бомжует четыре года. Он выжил наперекор всему. Возможно, потому, что не пьет и изучает право. Не потерял веру в людей и хорошую память", - говорится в сюжете о бывшем инженере завода Патона Александре Кучерявенко.

За четыре года он написал сотни заявлений и жалоб, сотни часов провел в полиции, прокуратуре и судах и вернул квартиру, принадлежащую ему по праву.

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Человек раз в четыре года решил помытся, а тут ванна исчезла. Облом.
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Вот когда окажешься в его ситуации, тогда посмотришь какой тебе облом или не облом буИИтЬ, мля...
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судьев нужно отстреливать/линчевать/взрывать.. только такой ЭВОЛЮЦИОННЫЙ метод (применяемый во всех цивилизованных странах в 20 веке) помог снизить уровень коррупции до приемлемого.
Только страх их (за свою жизнь) поможет им же держать свои действия в рамках Закона.
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Я це завжди кажу - тільки відстріл. Іншого способу з цією мерзотою, на жаль, не існує.
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а если такое предложение . утопить его . судью . в этой самой ванне ?
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99% судей надо расстрелять и повесить на фонарных столбах, также прокурорами, полицией, пенитенциарной системой, адвокатами, СБУ... я в системе права с 1981 года уж поверьте мне НЕ БЫЛО... НЕТ.... И НЕ БУДЕТ в Украине Правосудия, Закона, Чести. Фемиды, Равенства и Справедливости в координатах сухого голого Закона и Юстиции... система не то что местами прогнила.... там одна простите-- слизь, срань, болото (разве можно в топи построить дом крепкий)....
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А что вы там тогда делаете, если там одна слизь, срань и болото!?!?!?
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А повинні сидіти всі причетні з конфіскацією майна
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обычно новые жильцы ремонты делают, а тут ......
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у этой истории ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть продолжение:
1. поиск и наказание виновных. во всех вышеперечисленных структурах и причастных лиц.
в этом случае, если прав один, вторые автоматически не правы
2. пересмотр аналогичных ситуаций
3. надо менять законы
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верю в логику и здравый смысл.
да и вообще, я неисправимый оптимист!
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Я преклоняюсь перед такими людьми, которые даже неимоверно сложных условиях не теряют веры, не опускают руки, не теряют человеческий облик, и борются до конца.
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и ничего не сделаешь, сама власть крышует такую систему!!!
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Оце у людини сила духу!!! Відвоював, не здався і не спився!!! Сподіваюсь що винні будуть покарані, хоча про що це я..
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3,5 года

конечно много

есть история про 11лет

Только не квартира, а здание магазина, уголовное дело, тюрьма, оправдательный приговор, ДС, 50 фигурантов членов ОПГ из правоохранительно-судебной системы

И всё на морозе. Состряпали с потолка новое дельце на старой основе и еще будут 11 лет разбираться.

Второй приход оранжевых

2011-10-26 Власть решила побороться против "своих" рейдеров, - Москаль, народный депутат
«Раньше этим все занимались. Нечего греха таить - и в "Нашей Украине" (партия у власти) были рейдеры, и в БЮТе были рейдеры. Пользовались тем, что были при власти. И звонки ведь поступали: «Там милицию выставлять не надо, они сами разберутся».
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да причем здесь зрада??? это не зрада а достойное продолжение начатого.если суды сейчас не прессовать и не форматировать то все эти реформы до сраки.а если реформы до сраки то третий майдан это дело времени(возможно ближайшего).и если третий майдан начнется то крови будет пролито море.я говорю о крови тех кто не вынес уроков второго майдана и продолжает крысятничать.думаю фамилии называть не нужно.их знает вся страна,которая их избирала.
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преступление без наказания... история № 100000...
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Большая просьба к Цензору сообщить работает ли эта тварь до сих пор? Если эмигрировал, то очень интересно куда?
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это очень просто проверить, но даже не проверяя я уверен на 99% что работает
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если вы про судью, то работает. Недавно выбирал меру пресечения насирову
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Это такая редкость у нас добиться справедливости, обычно наша система никого не щадит. А этому человеку здоровья, чтобы еще пожить в нормальной квартире.
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А ничего, как и со всеми. Будет и дальше здравствовать припеваючи.
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Будет. Но не долго. А дальше - Страшный Суд и вся Вечность в аду.
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ВОТ НАШ ЗАКОН !!! ПРОДАЖНЫЕ СУДЬИ - ДОСТОЙНЫ СМЕРТИ !!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Що тут казати? О, ванна щезла", - после четырехлетнего бомжевания бывший инженер Кучерявенко смог отсудить свое жилье у квартирных мошенников. ВИДЕО
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