EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  5541  51
Материалы по теме:
Все про:боевик (18515) Запорожье (1493) СБУ (13937)

 СБУ в Запорожье задержала 21-летнего боевика "ЛНР", приехавшего на лечение. ВИДЕО

Служба безопасности Украины в Запорожье задержала боевика одного из незаконных вооруженных группировок террористической организации "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Загрузка видео...


"21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в том числе под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений. В Запорожье террорист прибыл в начале апреля на лечение, поскольку, по его словам, на временно оккупированных территориях лекарства либо отсутствуют, либо они стоят очень больших денег", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бывший боевик "ДНР", завербованный спецслужбами РФ, задержан в Торецке, - СБУ. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дожили, всякая мразь едет к нам на лечение!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лугандонська кацапосрань того не соромиться, його мати та бабця виявляється живуть як переселенці у гуртожитку Запоріжжя отримаючи усі виплати та компенсації для переселенців (Цензор чогось посоромився про це написати) https://www.061.ua/news/1614769 Ось така х*йня малятка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чого б їм соромитися,його випустять,-"тебя ждут дома",а ті дві лугандонські су...и й далі висітимуть на нашій шиї.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже не могу понять , эти выблядки настолько циничны , или настолько тупые . Хотя его нужно хорошенько проверить на диверсионную деятельность в нашем тылу , что-то я не верю , что оно прибыло просто подлечиться .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь, у него теперь будет достаточно времени и бесплатных лекарств... на зоне.А вообще таким в дальнейшем надо выдавать украинские аналоги таких паспортов, как в Латвии выдают:
СБУ в Запорожье задержала 21-летнего боевика "ЛНР", приехавшего на лечение - Цензор.НЕТ 5223
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу.. и орут "нас лишили права жить в дерьме!".
Имхо, не паспорта таким выдавать нужно.. пусть и "не гражданина", а выселять из государства.
Все по закону - не граждане имеют права жить не более 180 дней, в т.ч. не более 90 дней за каждые полгода.
Пинком под зад - в рашку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на зоне.

я гадаю - у реформованій сАбаковим поліції.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что не в скрепную засрашку поехало чмо или в кормящей весь земной шар республике не лечилось, там же всехкормильцы живут богато?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нпградить и пустить на требуну в ВР, а потом сделать советником министра собакова
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наградить мандавошками, лобковыми вшами, трипером, гонореей, сифилисом, спидом, свинячей чумой, птичьим гриппом и отпустить орла
 показать весь комментарий
Ответить
 
Воюют там, а отдыхать, лечиться, пенсию получить или ещё какое-нибудь пособие, так суки в Украину едут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мальчика в трусиках к доске прибили...... фашизды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
придурки, а если они победят, и везде будет Лугандон, куда они лечиться будут ездить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на блокпосту стояв. скоро відпустять, бо дома чекають! це ж не доброволець....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дайте его мне, я его вылечу, за 5 минут, при наличии рядом розетки 220 в
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, вы правы электричеством, электричеством их надо лечить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всякие колорады, вероятно, и рождаются с таким цинизмом и отсутствием логики: лечится там, что пытается уничтожить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І не побоявся же, що на органи поріжуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас существует програма" бесплатные лекарства" добавить пункт, жителям Лугандона ценнистый калий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы кто по профессии?
- Я врач-педиатр...
- О Господи, их чё, уже и лечат?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нахрен он нужен тубик..выгнать его пусть там заразу распространяет..типа биологическуого оружия..там и сдохнет сепар
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего ОНО не поехало в ФАТЕРЛЕНД ? Там , что фюрер отказал в лечении ??? Кончить тварь "при попытке ....." !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да они все давно тут лечатся, одна коза из больницы отвечала - У них же на лбу не написано сепар он или нет. Вот так блеать и живем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что можно сказать-ВЫРОДОК.Сажать надо, а не лечить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Красавело. Нужно било залечить его так сказать до лоски😉 А вобще удивляют эти опущенцы там они воюют с хунтой а сюда едут лечиться мрази
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лечиться оно приехало.....😡😡😡😡
"Залечить" этого презерватива до смерти🙂
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приехал подлечить горло, а заработал геморрой. И пролечат его на зоне абсолютно бесплатно... и много раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как же хунта, бандеровцы и фашисты...
ну йобсень корень - его мать!....
и вот самый главный вопрос - ЧЕГО НЕ В РФ лечиться поехал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так там тоже самое: или лекарств нет, или очень дорого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
знаешь, сейчас подобных новостей прибавляться стало...
то при пересечении границы с РФ боевика возьмут, то уже на территории задержат...
уж слишком они безстрашно лезут к нам... остаётся только догадываться скольких пид@расов было пропущено....
надеюсь я ошибаюсь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех выловим. Никто не уйдет. Они же сами своих сдадут, чтобы свои задницы хоть как-то прикрыть. А будет бездействовать власть, потопим в нужниках сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а сколько таких,которые приехали на лечение, вылечились и снова успешно воюют..., а таких, которые регулярно приезжают на лечение, а тех, которые оформили инвалидность и получают пенсию в Украине... мы заботимся о тех, кто нас убивает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всех выловим. Никто не уйдет. Они же сами своих сдадут, чтобы свои задницы хоть как-то прикрыть. А будет бездействовать власть, потопим в нужниках сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это оно рискнуло к фОшЫздам-бИндерам поезать? А если бы заставили кружевные труселя надеть или изнасиловали, как русского снегиря?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему не в россию поехал лечится? Как то не логично за русский мир воевать, а лечится у бандер. И ссука не боится что кто то его узнает. Сначала убивает наших воинов, а потом идет к нам и не думает что здесь с ним сделают то же самое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отака тварь продажна України пішла убивати брат- брата. його підвісити за ноги головою до низу на площі Незалежності, щоб так здихав і учив других як зраджувати свою матірь україну яка його випликала. Чого не ішов до Путіна лічитися носили прапор параши і росія помогі падли то непомогає лічити. Показуйте їхні морди на всю україну не прикриваючи .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ватный пидарастизм,паскудство,во всей своей красе!Лечиться оно приехало,животное бля...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ в Запорожье задержала 21-летнего боевика "ЛНР", приехавшего на лечение. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти