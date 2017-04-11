 СБУ в Запорожье задержала 21-летнего боевика "ЛНР", приехавшего на лечение. ВИДЕО

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"21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в том числе под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений. В Запорожье террорист прибыл в начале апреля на лечение, поскольку, по его словам, на временно оккупированных территориях лекарства либо отсутствуют, либо они стоят очень больших денег", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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Имхо, не паспорта таким выдавать нужно.. пусть и "не гражданина", а выселять из государства.
Все по закону - не граждане имеют права жить не более 180 дней, в т.ч. не более 90 дней за каждые полгода.
Пинком под зад - в рашку!
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я гадаю - у реформованій сАбаковим поліції.
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- Я врач-педиатр...
- О Господи, их чё, уже и лечат?
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"Залечить" этого презерватива до смерти🙂
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ну йобсень корень - его мать!....
и вот самый главный вопрос - ЧЕГО НЕ В РФ лечиться поехал?
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то при пересечении границы с РФ боевика возьмут, то уже на территории задержат...
уж слишком они безстрашно лезут к нам... остаётся только догадываться скольких пид@расов было пропущено....
надеюсь я ошибаюсь...
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