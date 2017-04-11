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Все про:Кабмин (10123) отчет (253) Гройсман (2787)

 Год работы правительства. Пресс-конференция главы Кабмина Гройсмана. ВИДЕО

Глава правительства Владимир Гройсман проводит пресс-конференцию по итогам работы правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на пресс-конференции зарегистрировано более 100 представителей СМИ.



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Люди должны не слушать разъяснения "реформаторов"
как хорошо они работают или, что собираются делать, а должны видеть результаты их работы в своей жизни каждый
день. Время прошло достаточно. Теперь эти «рехворматоры» шантажирует нас -
МВФ не даст очередных кредитов, если мы уйдем. Вон!
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10 статей на цензоре про гройсмана????
Подряд???
Одна за другой???

Редакторы, вы сошли с ума за гройсманское бабло???

Сколько получили за ентот пиар гройсмана???
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А,про кого рассказывать,про курву,которая за газ страну продала.Вот продуем стокгольмский суд,узнаешь,как помои хлебать.
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Ты смотри!!!!!!!!

Даже защитники нашлись

у винницкой базаной гниды гройсмана...
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Сьогодняшня промова і,що порохоботи Юля говорить не так?
Тимошенко: глава НКРЭКУ Вовк - марионетка Президента 11.04.17
https://www.youtube.com/watch?v=nb-O-zfr_M4
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГод работы правительства. Пресс-конференция главы Кабмина Гройсмана. ВИДЕО
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