 Год работы правительства. Пресс-конференция главы Кабмина Гройсмана. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на пресс-конференции зарегистрировано более 100 представителей СМИ.
2806 107
Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман(148)
Гройсман: "Я абсолютно, полностью независим от кого-либо"(71)
Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора(66)
Если Президент меня спросит по той или иной кандидатуре на пост главы НБУ, то я открыто ему выскажу, - Гройсман(20)
Абонплата за газ: как правительство "развело" народ(0)
Гройсман: Рост цен не связан с повышением "минималки", сезонные колебания происходят всегда(31)
"В 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах", - Гройсман пойдет на выборы как избиратель. ВИДЕО(52)
как хорошо они работают или, что собираются делать, а должны видеть результаты их работы в своей жизни каждый
день. Время прошло достаточно. Теперь эти «рехворматоры» шантажирует нас -
МВФ не даст очередных кредитов, если мы уйдем. Вон!
Ответить
Ответить
Подряд???
Одна за другой???
Редакторы, вы сошли с ума за гройсманское бабло???
Сколько получили за ентот пиар гройсмана???
Ответить
Ответить
Даже защитники нашлись
у винницкой базаной гниды гройсмана...
Ответить
Тимошенко: глава НКРЭКУ Вовк - марионетка Президента 11.04.17
https://www.youtube.com/watch?v=nb-O-zfr_M4
Ответить