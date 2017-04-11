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 Политика Украины, Общество
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 Группа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО

Несколько сотрудников подразделения ССО заявили о злоупотреблениях руководства и причастности некоторых офицеров к контрабанде через линию разграничения на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об проблемах в вч В2492 публично заявили полковник Владимир Ульянов, старший солдат Даниил Турчин, солдаты Виктор Лазар, Антон Олийнык и Николай Сивирин.

"Коротко по сути вопроса. В зоне АТО мы с июня 2014 года. Выполняли задания под руководством командира нашего - Героя Украины генерал-майора Гордийчука Игоря Владимировича, по защите Саур-Могилы, участвовали в Иловайске, в Дебальцево с начала до конца и там выполняли другие задания командования. С августа 2015 года, по приглашению сил специальных операций, мы добровольно были мобилизованы в войсковую часть В2492 и до декабря 15 года мы выполняли все задания командования - успешно выполняли. Во всяком случае нареканий не было. В декабре 2015 года мы выявили факты о контрабанде к которой причастен один их офицеров ССО на тот момент находящийся в зоне АТО. В начале 2016 года мы доложили об этом своему руководству. На тот момент это был Пикулин. Он пообещал разобраться и через три недели наша группа была успешно с нарушением всех законодательных норм была выведена из АТО по фальшивому распоряжению. Прибыв на место базирование вч В2492 в город Очаков, мы узнали, что Пикулин дал команду умножить на ноль нашу группу", - говорит полковник Ульянов.

По словам военных, группа обеспечивалась крайне отвратительно - не было нормального жилья и условий для несения службы. После встречи с командующим ССО Игорем Луневым планировался перевод в другую часть, но на сегодняшний день он не состоялся, а из списков вч В2492 члены группы исключены. Бойцы заявляют о юридическом преследовании со стороны руководства вч В2492.



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Давно пора создавать базу офицеров покрывающих контробас, по аналонии с миротворцем. При наступлении часа пик в рсход!
Иначе уже никак.
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Торнадовцев тока тока, посадили. По 11 лет дали за рассказ о контробанде в АТО.
Матиос доложил о сексуальных извращениях с пластмассовой палкой, а не о контробанде.
Когда вешать Матиоса будете, не забудьте Матиосу его фантазии воплотить в жизнь, а именно, всунуть пластмассовую палку в жо пу, а опосля повесить.
Эндрю группу просто расстреляли, за инфу о контробанде.
Теперь новая группа военных и опять все о том же, о котнробанде
Может не тех садим и не тех расстреливаем, раз конробас жив?
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Типичная херня, когда начинаешь бороться с руководством за честность, порядочность, начинается грязная игра, переводы, всяческие ущемления по службе, и т.д. при чем это происходит во всех гос. учреждениях. в частных просто увольняют. спасибо трудовому законодательству.
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К Пикулину вопросы, конечно, есть. Но и что это за чудо-группа такая? Она в состав роты входит или сами по себе?
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Потому и реформы не идут, ибо реформаторам, реально реформированные, как кость поперек горла. Та же проблема что и при Ющенко. Вы все живите по Закону, ну а я, с Балогой, буду жить как жил...
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Пока не будет кардинально вычищена вся блядота в руководстве армии , толка не будет .
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єтого не может бить
потому что бить не может
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треба отак узяти було контрабас і розстріляти за зраду і пох хто він....
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армия ничего не производит, но на ее содержание нужны колоссальные ресурсы... если позволить денежным потокам протекать бесконтрольно, то наши волонтеры (читай мы с вами) будут еще долго обувать/одевать/снаряжать/вооружать армию (по второму кругу), а люди причастные самозабвенно тырить бабло...
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Вот почему так : как приличные ребята- так и служат отлично и против контрабанды борются. А как человек гавно- так обязательно станет ими руководить?
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как может старая совковая система армии родить что то новое и хорошее......, разогнать всех ублюдков совковых и создавать по стандарту НАТО ....
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А в это время матиос - януковича подстилка, Семенченко и Соболева пытается прессовать...
Матиос ты кем было во времена януковича? Где столовался?
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Мудакиос обеспечил расправу над оклеветанными бойцами батальона "Торнадо".
Они реально боролись с контрабандой.
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"Гордючка Игоря Владимировича" WHF?
исправьте имя Героя Украины - ГОРДИЙЧУК Игорь Владимирович
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Посадка Назарова не привела до тями особливо упоротих хенералів, потребуються ще посадки злодіїв. А що толя-тепловізор? НЕ помічає зловживань підопічного контингенту?
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Какая посадка ? Он на свободе, адвокаты работают. Похоже апелляционный суд будет тянуть дело еще год.
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Речь о контрабанде, а в заголовке ни слова про это.
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еще раз, порядок в стране можно восстановить только через террор, других вариантов НЕТ. Человечество ничего другого не придумало, так было ВЕЗДЕ, только после утилизации ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ факторов, будут работающие суди, правовые и исполнительные институты ветвей власти. Слава Нации
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Прикордонников потрусите в зоне АТО... Охуеете!...
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А що робиться в звичайних частинах??? Якщо вже еліта ЗСУ ССО не може мовчати?????
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Найбільша і найсильніша країна в світі США , виє вовком , через втручання в свої вибори Орди . А тут під боком колонія , кріпаки якої ніби -то когось обирають . Та все просто - Якунєвич отримав наказ - тихо мирно валити , тобі є підготовлена заміна. І звалив , без проблем . А все і всі залишились на своїх місцях . Нікого і нічого нового . Армію методично розвалювали ,якраз ті хто зараз нею керують , тобто ті кадри які і призначені ханом Орди . То чому тут дивуватись .
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Когда Украиной, в которой живет 80% украинцев, перестанут руководить
Представители вороватого народца, которого меньше 2%
Все обязательно наладится!
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Давайте и я по-утрирую... : 80%, которые "соблюдают закон" - повалят 20% , которые его "не соблюдают"???
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Народ надіється, що підрозділи ССО борються з ворогами, а, виявляється, вони їм контрабас постачають. І це еліта армії. Що ж тоді твориться в звичайних частинах, можна лише здогадуватись.
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Когда при выборе между Кривоносом и Лунёвым муженко протолкнул последнего-всё стало понятно. Муженковщина-это зараза,разъедающая армию.
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нафига баяны впаривать?
или до штатов новости по полгода с голубями долетают? )))))))
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І ХТО це все буде розслідувати? Матіос?Командуючий ССО для чого поставлений?Прикривати контрабанду та знущатися над чесними достойними воїнами,патріотами,що воювали реально?!
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Найти всех коррумпированных гнид и их паханов и замочитъ всю гниль, только боюсь что тогда прийдется расстреливать гнидное начальство СБУ, много членов зРАДЫ, и т.д..
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я служил в єтой части-позвонил своим по поводу данного инцидента дословно: єто херня не ведись(звонил пацанам у которых три года войны за спиной)
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Не вЄдітесь???А меделі в тих мужиків тоже дитячі???Якщо це неправда,то їх мали б посадити.А якщо ні, то Муженко -бездара вже мав би відставу подати,разо з Полтораком!!!
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ССОшник который даже не может даже читать на украинском языке. Парнография.
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Оце те що зараз твориться в армії. Стара пІ...братія - вояки совєтскіх времен (командування) має завдання витиснути з армії добровольців (а звідси цікавий факт потрапляння у полон 2 спецназівців), і на жаль це ж спостерігається і в нацгвардії. Громадяни треба бути уважним щоб не пропустити контрреволюції.
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пока так называемое руководящее стадо в
министерстве обороны не будет вычещено
каленым железом в УКРАИНЕ порядка не
бедет
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГруппа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО
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