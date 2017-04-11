 Группа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об проблемах в вч В2492 публично заявили полковник Владимир Ульянов, старший солдат Даниил Турчин, солдаты Виктор Лазар, Антон Олийнык и Николай Сивирин.
"Коротко по сути вопроса. В зоне АТО мы с июня 2014 года. Выполняли задания под руководством командира нашего - Героя Украины генерал-майора Гордийчука Игоря Владимировича, по защите Саур-Могилы, участвовали в Иловайске, в Дебальцево с начала до конца и там выполняли другие задания командования. С августа 2015 года, по приглашению сил специальных операций, мы добровольно были мобилизованы в войсковую часть В2492 и до декабря 15 года мы выполняли все задания командования - успешно выполняли. Во всяком случае нареканий не было. В декабре 2015 года мы выявили факты о контрабанде к которой причастен один их офицеров ССО на тот момент находящийся в зоне АТО. В начале 2016 года мы доложили об этом своему руководству. На тот момент это был Пикулин. Он пообещал разобраться и через три недели наша группа была успешно с нарушением всех законодательных норм была выведена из АТО по фальшивому распоряжению. Прибыв на место базирование вч В2492 в город Очаков, мы узнали, что Пикулин дал команду умножить на ноль нашу группу", - говорит полковник Ульянов.
По словам военных, группа обеспечивалась крайне отвратительно - не было нормального жилья и условий для несения службы. После встречи с командующим ССО Игорем Луневым планировался перевод в другую часть, но на сегодняшний день он не состоялся, а из списков вч В2492 члены группы исключены. Бойцы заявляют о юридическом преследовании со стороны руководства вч В2492.
17642 139
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман(88)
Военные действия возле предприятий у линии разграничения несут серьезную экологическую угрозу, - Жебривский(21)
Динамика работы в "нормандском формате" не может вызывать оптимизма, - Песков(20)
"Нужно нанести удар крылатыми ракетами на Донбассе. Там каждый день наших людей молотят", - российский пропагандист Проханов. ВИДЕО(380)
"Путинская внешняя политика накрылась даже не медным тазом...", – журналист(1)
Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились. ВИДЕО(101)
Враг бил по позициям ВСУ из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и БМП. За сутки - 44 обстрела, - штаб(12)
Иначе уже никак.
Ответить
Матиос доложил о сексуальных извращениях с пластмассовой палкой, а не о контробанде.
Когда вешать Матиоса будете, не забудьте Матиосу его фантазии воплотить в жизнь, а именно, всунуть пластмассовую палку в жо пу, а опосля повесить.
Эндрю группу просто расстреляли, за инфу о контробанде.
Теперь новая группа военных и опять все о том же, о котнробанде
Может не тех садим и не тех расстреливаем, раз конробас жив?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
потому что бить не может
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Матиос ты кем было во времена януковича? Где столовался?
Ответить
Они реально боролись с контрабандой.
Ответить
исправьте имя Героя Украины - ГОРДИЙЧУК Игорь Владимирович
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Представители вороватого народца, которого меньше 2%
Все обязательно наладится!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или до штатов новости по полгода с голубями долетают? )))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
министерстве обороны не будет вычещено
каленым железом в УКРАИНЕ порядка не
бедет
Ответить