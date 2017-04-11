EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины, Общество
  24141  57
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6361) Крым (19462) оккупация (6812)

 "Володь, нам че, разворачиваться? Вы борт включили правый?", - перехват радиоэфира вертолета РЭБ ВКС РФ Ми-8МТПР-1 в Крыму. АУДИО

Российские оккупанты используют на территории оккупированного Крыма новейшие прототипы вертолетов радиоэлектронной борьбы ВКС РФ Ми-8МТПР-1.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эксклюзивные доказательства этого передали международному разведывательному сообществу InformNapalm волонтеры группы "Армия SOS".
На перехваченной аудиозаписи слышны переговоры двух пилотов российской армии по координации полета и направлении действия систем РЭБ.

Загрузка видео...

Вертолеты Ми-8МТПР-1 предназначены для прикрытия групп фронтовых бомбардировщиков или армейской авиации от средств противовоздушной обороны (ПВО).

В 2016 году стало известно, что Минобороны РФ должно было получить 10 вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР-1, оснащенных станцией активных помех "Рычаг-АВ". Поставки ВВС РФ вертолетов данного образца, по мнению разработчиков, должны существенно увеличить возможности по прорыву и подавлению ПВО. Первые партии вертолетов Ми-8 МТПР-1 поступили именно в приграничные с Украиной Западный и Южные военные округа.

Таким образом следует учитывать, что вертолеты этого типа могут быть использованы РФ с крымского плацдарма в случае дальнейшей эскалации и воплощение планов нападения на территорию Украины с поддержкой авиации.

Смотрите также: Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. ФОТОрепортаж



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
оснащенных станцией активных помех "Рычаг-АВ"

Кто у кацапов названия придумывает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такой вертолет с станцией помех на самом деле фонит как писта последняя, достаточно одной примитивной ракеты по РЧ-наведению и трандец той вертушки будет. А такие даже у нас есть в достаточном кол-ве, совковые, типа анити-радарные... летит точно на источник радио-излучения (а радар видит, что азимут=0, и шухер всему расчету РЛС объявляет срочный и полный! Все эти помехи не панацея при наступлении и являются для противника целью N1.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я сразу об этом и подумал, по идее на такой активный источник излучения ракеты как на мед полетят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для первого удара сгодится. Пока наш головнокомандувач будет раздуплятся, думать что делать стрелять или пронесет, авиация паРашки раскатает систему ПВО, а потом эти глушилки уже и нахрен не нужны будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, мне было бы очень приятно если бы это было так, как вы описали, но почему тогда мы видим фото кацапсинских РЭБ типа Житель на Донбассе не в обгоревшем виде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть вы думаете, что росиянцы полные дебилы и не знают о том, что знаете вы и не поставили ни какой защиты от ракет подобного класса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ясен пень,поставили...да и вообще они неуязвимые Дунканы Маклауды...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все гарно но вертушки в Афгане сбивались банальным АК... вот и все понты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Pofig kto tam pridumivajet i skoljko u nih mozgov stoljko i pridumivajet, no interesno - s kakoi celju takaja informacija - posjla volna zapugivanija, mol rasjka napaidjot, i nu kakaja ona mocjnaja, ja tak ponel, novejsije sitemi imejet, nu te kotorim analogov net a hakeri vsio perehvatili, ne tak li? nu da, kak zje inacje zasvetitj sjto na vertusjki kakije to sjarmanki ponastavili, nu da ne zria NATOvci smejealis, sjto podkatili ivani s sjpionskim katerom k beregam Ameriki, muzikaljnije radio poslusjatj.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как и все остальное, кацы и это название скиздили. На этот раз к Архимеда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как ракета называлась шрайк?!
наверное и получше уже шо-то есть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще вроде были ракеты Харм. Я думаю, на их век хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меня радует, что уничтоженные в конце 2013 года разведвозможности Украины, восстановлены и развиваются ускоренными темпами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там вроде новую версию кольчуг хотели наладить на новой площадке, только бы пшиком не закончилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перед захватом завода в Донецке в 2014 году, успели в Запорожье вывезти документацию и один или несколько образцов, и говорят, что активно восстанавливают производство, и изделие будет уже модернизированное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это волонтерский перехват, на уровне радиолюбительства, против эшлонированой рэб противника.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по вашему мнению, волонтеры имеют легальное дорогостоящее разведоборудование?
инфа опубликована от имени волонтерского центра, но работали или СБУ, или ГУР МО, так же как работает ФСБ или ГРУ МО, а публикует инфу от имени Сноудена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
насчет оборудования - для начала нужно понимать какой канал был перехвачен обычный или шифрованный, я например не увидел здесь секретной информации какой то, зачастую командир машины намеренно выходит в гражданский эфир показать присутствие

инфонапалм обычная группа серферов по интернету (по модному OSINT), не удивлюсь что перехват содран с какого то форума эфироперехватчиков радиолюбителей.

по поводу сноуденагрумофсб и прочей конспирологической х#еты....это к врачу или к пете...не то путин нападет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
опять Ху*ло нападет?
наверное какой-то закон пропихнуть хотят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потрібно розуміти що москальська "радіоелєктронная борьба" заважає лише москалям чути одне одного? А ми чітко їх чуємо навіть без навушників та титрів. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем и те "средства РЭБ"? ОНИ же все равно НЕ УЧИТЫВАЮТ, что ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глущилки производства козломордых,
только и могут что глушить РЛС произведенной козломордыми...
Поэтому Украине нужно быстрее переходить на НАТОвские технологии..
Читал недавно о "новой" глушилки Ил-22ПП «Порубщик»,
оказывается его производят с 1947 года - но он все рано неимеющийаналогов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и есть неимеющийаналогов. Нигде в мире такого антиквариата больше не производят. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно не имеющий, такой хлам с 47 уже давно никто не производит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Володь,может е@немся да и дело с концом? Ну его нах,этот рюскемир."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а з дшк мона ці бляшанки на сито переробити?? чи з зу23-2??побільше таких сепарокосилок нам треба!!! кулям то пох ці хвилі....!! смерть расії!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное пилотов вовермя борышником заправлять! Пукин уже в Сирии хвастался С-300, 400. говорил что попробуйте полеталь и пролететь. Вот 59 Томагавк и долетели.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Статейка для тех кто совсем разучился думать, а все воспринимает на верочку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо купить Панцири у россии , они так забавно лежат на боку .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верим путену!!!!
"Володь, нам че, разворачиваться? Вы борт включили правый?", - перехват радиоэфира вертолета РЭБ ВКС РФ Ми-8МТПР-1 в Крыму - Цензор.НЕТ 4233

типичная семья лишнехромосомных...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нельзя.
как известно - мокшане являются нацией свинособак.
Т.о. думаю, что собака здесь - неотъемлемая часть семьи.
Кто кого порет - непонятно: возможно выродок слева пялит собаку. Возможно собака пялит свиноматку справа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в чем проблема сделать ракеты наводящиеся на источник "активных помех"? По идее это даже проще чем на обычные самолеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Постановщик помех сигналит в диапазоне РЛС, которая его пытается обнаружить. Там вместо сигнала от цели розочка из нескольких лепестков на экране СОЦ. Если тренированный экипаж на станции наведения ракет, то можно дать ему азимут по середине самого интенсивного лепестка и они наведут ракету методом трех точек. Это еще на древнем ЭРК Круг-2 умели делать. Вертолет таким методом сбить сложнее, он очень низколетящая цель, тем более, если два постановщика помех в одном диапазоне будут работать, они даже самонаводящуюся ракету типа Шрайк смогут раскачать с правильной траектории поочередным включением. У наших РЛС это называлось режим "Мерцание".
Но, я думаю, сейчас у самонаводящихся ракет сложный алгоритм наведения, учитывающий такие пещерные фокусы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пардон, ЗРК Круг-2. Служил на нем сержантом в 80-х.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рычаг - нескрепное название. Надо было назвать Радиобалалайка,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто о чем....Одни делают открытия,изобретения,создают новые машины ,строят здания и т.д.,а орда занята подготовкой войны. Её оболваненный народец надувается от гордости за новые смертоносные игрушки.Господи,вразуми болезных идиотов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по культуре радиообмена, там сидят глухие пионэры с баллоном пиваса. Но никак не пилоты.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Володь, нам че, разворачиваться? Вы борт включили правый?", - перехват радиоэфира вертолета РЭБ ВКС РФ Ми-8МТПР-1 в Крыму. АУДИО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти