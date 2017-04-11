 "Володь, нам че, разворачиваться? Вы борт включили правый?", - перехват радиоэфира вертолета РЭБ ВКС РФ Ми-8МТПР-1 в Крыму. АУДИО

На перехваченной аудиозаписи слышны переговоры двух пилотов российской армии по координации полета и направлении действия систем РЭБ.
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Вертолеты Ми-8МТПР-1 предназначены для прикрытия групп фронтовых бомбардировщиков или армейской авиации от средств противовоздушной обороны (ПВО).
В 2016 году стало известно, что Минобороны РФ должно было получить 10 вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР-1, оснащенных станцией активных помех "Рычаг-АВ". Поставки ВВС РФ вертолетов данного образца, по мнению разработчиков, должны существенно увеличить возможности по прорыву и подавлению ПВО. Первые партии вертолетов Ми-8 МТПР-1 поступили именно в приграничные с Украиной Западный и Южные военные округа.
Таким образом следует учитывать, что вертолеты этого типа могут быть использованы РФ с крымского плацдарма в случае дальнейшей эскалации и воплощение планов нападения на территорию Украины с поддержкой авиации.
Кто у кацапов названия придумывает?
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наверное и получше уже шо-то есть?
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инфа опубликована от имени волонтерского центра, но работали или СБУ, или ГУР МО, так же как работает ФСБ или ГРУ МО, а публикует инфу от имени Сноудена.
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инфонапалм обычная группа серферов по интернету (по модному OSINT), не удивлюсь что перехват содран с какого то форума эфироперехватчиков радиолюбителей.
по поводу сноуденагрумофсб и прочей конспирологической х#еты....это к врачу или к пете...не то путин нападет...
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наверное какой-то закон пропихнуть хотят
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только и могут что глушить РЛС произведенной козломордыми...
Поэтому Украине нужно быстрее переходить на НАТОвские технологии..
Читал недавно о "новой" глушилки Ил-22ПП «Порубщик»,
оказывается его производят с 1947 года - но он все рано неимеющийаналогов...
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типичная семья лишнехромосомных...
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как известно - мокшане являются нацией свинособак.
Т.о. думаю, что собака здесь - неотъемлемая часть семьи.
Кто кого порет - непонятно: возможно выродок слева пялит собаку. Возможно собака пялит свиноматку справа.
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Но, я думаю, сейчас у самонаводящихся ракет сложный алгоритм наведения, учитывающий такие пещерные фокусы.
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пацакамикацапами.
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