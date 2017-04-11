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 Ночью в центре Киева прогремел взрыв. ВИДЕО

В Киеве, по адресу Владимирская 4, около часа ночи произошел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Громадського".



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Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, где размещены ресторан Stefano's Fine Food Factory и банк.

На месте происшествия работали взрывотехники, полиция и эксперты.

В настоящее время других подробностей не сообщается.
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иди в школу, мальчик!
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адресок то забавный данные по карте Гугл...
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Ресторан · вулиця
Володимирська, 4ГАРАНТИЯ-АУДИТ АФ ОООвулиця Володимирська, 4Глобал Карбон Украина ОООвулиця Володимирська, 4ОщадбанкБанк · вулиця Володимирська, 4Barbershop Barboss - ВладимирскаяМужская парикмахерская · вулиця
Володимирська, Gide Loyrette NouelЮридические услуги · вулиця
Володимирськая 4JeantetЮридическая фирма · вулиця
Володимирська, 4Stefano's Fine Food FactoryРесторан · вулиця Володимирська,
4VI2 Partners

Офис компании · вулиця
Володимирська, 4
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Лучше пусть на метро в Питере прокатится.
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фартовый, ты из Киева сам?
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Явная закладка сву, или гранаты судя по вырваному куску оконного проема. Как говорили выше - добро пожаловать в 90 ые
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взрыв газового баллона, которые так любят использовать в ресторанах, не рассматриваете?
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он рассматривает только методичку
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СМИ: Китай выдвинул войска к границе КНДР



Командование Народно-освободительной армии Китая начало переброску 150 тысяч военных к границе c Северной Кореей. Об этом сообщает в понедельник южнокорейское агентство Chosun.
По сведениям японского издания Sankei Shimbun, решение о выдвижении армии было принято из опасений, что США нанесут превентивный удар по КНДР, повторяя сценарий реализованный с Сирией в ночь на пятницу.
К реке Ялу, по которой проходит граница Северной Кореи и КНР, переброшены в том числе медицинские подразделения, которым приказано подготовится на случай, если в Китай хлынет поток беженцев из КНДР.
Напомним, накануне стало известно, что к побережью КНДР направлена ударная группа военно-морского флота США. Авианосец "Карл Винсон", авиакрыло которого включает 40 истребителей F-18, в сопровождении двух крейсеров и шести эсминцев, вооруженных 570 крылатыми ракетами Tomahawk, вышел из порта Сингапура в субботу вечером.
Решение было принято "в ответ на недавние провокации со стороны КНДР", объяснил CNN представитель Белого дома.
Приказ о выдвижении ударной группы был отдан командующим Тихоокеанским флотом США Гарри Гаррисом вскоре после того, как во Флориде, в резиденции Мар-о-Лаго, завершились первые переговоры с глазу на глаз между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе встречи лидеры признали, "насколько опасной стала ситуация", а Си согласился с тем, что "в отношении КНДР пора действовать", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CBS News. Неделей ранее Трамп фактически выставил Китаю ультиматум, предложив "последний шанс" дипломатией урезонить Ким Чен Ына, который в апреле провел вторую с начала года серию ядерных испытаний и, согласно спутниковым снимкам, опубликованным 38 North, в конце марта начал подготовку к очередному взрыву.
"Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы", - заявил Трамп в интервью Financial Times - Если они согласятся, это будет очень хорошо для Китая. Если они этого не сделают, хорошо не будет никому".
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У Трампа острая аллергия на Китай. Как бы дурачок не затеял войну.
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А может китайские "ихтамнеты" будут противодействовать наземной операции ССО США ?
Зря что ли, Китай создавал и кормил все эти годы это пугало - режим Ынов с бимбой в вагине ?
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...не будет наземной операции, США на это не пойдет, им не нужен второй Вьетнам, а вот их отца народов грохнут в бункере...
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Будет. В 2018 году. Будут у придурошных Ынов отбирать ядерную дубинку (пока недоделанную). Это не будет массовых десант, а работать будут точечно, ССО.
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вчера в разных сторонах страны мусора избивали патриотов ......не не видели ???
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Ну и правильно делали, если избивали.
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Ночью в центре Киева прогремел взрыв - Цензор.НЕТ 7415vasily_suchkov
11 апреля 2017, 05:15:31 UTC СВЕРНУТЬ

С интересом читаю и смотрю, как приободряется наша пропаганда, нащупывая удачные аргументы. А может, уже и темники подогнали.

Первый аргумент - да не очень-то и повредили сирийскую базу. Подумаешь, невидаль. Аргумент из разряда - да они о нас все кулаки отбили. Представляете, как им больно! А уж ботинки-то измазали о нашу кровищу - теперь только выбрасывать, не отмыть им вовек! В общем, одни убытки себе устроили. Ну не придурки!

Второй аргумент стандартен до зубной боли. 60 томагавков - да это ж американский бюджет разом на 100 миллионов долларов опустел! Да они сами себя разорили!

Ну, во-первых, у нас даже полковник МВД 100 миллионов в тумбочке держит. Да и домики для уточек или самолеты для перевозки собачек тоже не бесплатные. А уж гипер-яхты и футбольные клубы или чемпионаты мира - там вообще огого. Так что не нам печалиться за американцев. Во-вторых, классическая демагогия про затраты. Произведенное оружие не стоит ничего. Вообще. Ни копейки, ни цента. Наоборот - его хранение затратно, а вот стрелять им можно совершенно бесплатно, разве что заправка немного подорвет финансовую мощь. Расходы на оружие всегда производятся ДО его применения, так что теперь оно не стоит ничего. Скорее наоборот - теперь Пентагон закажет чего-то новое, оплатит его, заводы получат заказы, рабочие - зарплату. А деньги возьмут у русских. Отдав им за это полновесные расписки - вернем, мамой клянемся! Мы еще будем их уговаривать взять наши трудовые доллары.

Ну, там про 36 "потеряшек" еще. Закатывание глаз и шепотом рассказ про то, что их-таки сбили, но это очень секретная система "Краснуха" ("Золотуха" или еще какая таинственная "Диарея"). Потому секрет, разглашать нельзя, показывать не то что девайс, а и результаты его работы - низзя.

В общем, занятно всё это. Хотя и не весело.

ПС. Кстати, пока не началась киселевская программа, рекомендовал бы обратить внимание на перспективную тему: "...36 не долетевших до цели американских "Томагавка" были найдены в Дагестане с перебитыми номерами..." ©просторы Сети
http://el-murid.livejournal.com/3202594.html
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Демонстративними вбивствами (стратами) і вибухами в центрі української столиці хтось показує, що Українська Держава і українські спецслужби нічого не контролюють і нічого не варті. - Хто б це міг бути?
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в четверг Китай и США будут валить КНДР вонючий советский СаРай.добро пожаловать в ад кацаПсины..
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