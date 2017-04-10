 В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Гречка со ссылкой на пресс-секретаря полиции Виталину Бевзенко.
Инцидент произошел в районе жилых домов на 101-микрорайоне. Со слов очевидцев, злоумышленники стреляли из двух автомобилей - черного BMW и красной Mazda. В каждом из авто находилось по четыре пассажира, отмечает издание.
Очевидцы сообщают, что слышали автоматную очередь, однако полиция опровергает это.
"По предварительным данным выяснили, что конфликт произошел между пассажирами двух иномарок, которые уехали. При осмотре места происшествия были найдены гильзы. Соответственно по ним можем утверждать, что стреляли не из автоматического оружия", - прокомментировали в полиции.
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Второй раз прочитал.
На третий раз пошлю на хер!
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Та задрал уже соплями во всех темах...
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Та задрал уже соплями во всех темах...
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Ссоры на дороге могут привести не только к скандалу, но и к смерти. Это доказывает следующая история. 41-летний Джейсон Патрик Наска и 23-летний Николас Аллен Стрейндж поссорились на выезде с парковки около супермаркета. Вскоре ссора вышла из-под контроля, и Джейсон, имевший лицензию на ношение оружия, достал его и выстрелил в Николаса, убив его наповал. Видимо, осознав, что натворил, Джейсон тут же навел ствол на себя и произвел смертельный выстрел. По словам следователей, ранее мужчины никогда не встречались, серьезных неприятностей автомобилям друг друга не причинили - просто Джейсон действовал импульсивно под влиянием момента.
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а де постраждалі? де кулі? по гільзах справу порушать?
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