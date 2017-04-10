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 Происшествия
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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (386) стрельба (2294)

 В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТО

Около 20:00 часов понедельника, 10 апреля, неизвестные устроили перестрелку в спальном районе Кропивницкого, о пострадавших не сообщается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Гречка со ссылкой на пресс-секретаря полиции Виталину Бевзенко.

Инцидент произошел в районе жилых домов на 101-микрорайоне. Со слов очевидцев, злоумышленники стреляли из двух автомобилей - черного BMW и красной Mazda. В каждом из авто находилось по четыре пассажира, отмечает издание.

Очевидцы сообщают, что слышали автоматную очередь, однако полиция опровергает это.

"По предварительным данным выяснили, что конфликт произошел между пассажирами двух иномарок, которые уехали. При осмотре места происшествия были найдены гильзы. Соответственно по ним можем утверждать, что стреляли не из автоматического оружия", - прокомментировали в полиции.

Смотрите также: Неизвестные устроили стрельбу возле суда в Кропивницком: есть раненые, бандиты задержаны, - начальник Департамента патрульной службы МВД Жуков. ФОТОрепортаж


В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват 01


В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват 02


В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват 03

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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.﻿
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Та не хвилюйтеся ви так, це ж всього лише форум, а не докторська дисертація.
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Так маєте рацію, це лише форум, але все одно прикро після років підтримки
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Ви просто сьогодні втомилися від форуму, ранок вечора мудріший.
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Послушай, я тебя один раз поддержал.
Второй раз прочитал.
На третий раз пошлю на хер!
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А в Німетчині Ви мешкаєте, чи просто тимчасово, від воєнкома подалі поїхали?
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словами решать проблемы становиться небезопасно, если у тебя нет при себе многозарядного, нарезного, аргумента, то лучше всегда промолчать.
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Повторяешься, тем более пост не тебе был написан - слетело при отправке.. к сожалению бывает пишешь фулдеров не любишь - а сам?
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цензор активно включился в декомунизацию. заметили??? раз в неделю любая мелочная новость из Кропивницкого или Горишних плавней, лишь бы мы украинцы побыстрей привыкли к новым названиям.
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США
Ссоры на дороге могут привести не только к скандалу, но и к смерти. Это доказывает следующая история. 41-летний Джейсон Патрик Наска и 23-летний Николас Аллен Стрейндж поссорились на выезде с парковки около супермаркета. Вскоре ссора вышла из-под контроля, и Джейсон, имевший лицензию на ношение оружия, достал его и выстрелил в Николаса, убив его наповал. Видимо, осознав, что натворил, Джейсон тут же навел ствол на себя и произвел смертельный выстрел. По словам следователей, ранее мужчины никогда не встречались, серьезных неприятностей автомобилям друг друга не причинили - просто Джейсон действовал импульсивно под влиянием момента.
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тьху мльть!
а де постраждалі? де кулі? по гільзах справу порушать?
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ка бы сказал Жванецкий- может не надо было название менять.?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТО
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