 Разграбление Минобороны и ВСУ являются наибольшими коррупционными сделками, - Пашинский. ВИДЕО

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт", председатель профильного Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский во время заседания Согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного Фронта"
"Сегодня коррупционеры, которые годами грабили страну, объявили себя антикорупционерами, и через своих агентов влияния в парламенте продолжают блокировать любые расследования своих коррупционных сделок", - подчеркнул народный депутат.
"Я абсолютно убежден, что одна из крупнейших коррупционных сделок независимой Украины - это разграбление Министерства обороны и Вооруженных Силу Украины", - заявил председатель комитета. "Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов, и вопрос не только в той земле, которая украдена, не в тех военных городках, которые также украдены - вопрос в боевых самолетах, вертолетах, танках, проданных по цене металлолома", - уточнил он.
По словам Сергея Пашинского, имущество разворовывалось на протяжении десятилетий, и никто на сегодня не привлечен к ответственности. Он сообщил, что на прошлом заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны было принято решение создать рабочую группу по внесению изменений в законодательство, которые дадут возможность привлечь всех виновников к ответственности за кражи и за то, что ВСУ было практически уничтожено.
"Я информирую об этом общество, руководство парламента и прошу всех, кто заинтересуется, приобщаться к нашей работе. Также я публично обращаюсь к руководителю НАБУ господину Сытнику - мы его официально пригласили в среду на комитет для дальнейшего сотрудничества и начала работы по возврату похищенного имущества и привлечения виновных к ответственности", - подытожил Сергей Пашинский.
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Это тот который организовал расстрел героев майдана?
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"Многа букафф..." (Багато слів).
К работе? Не приобщаются. Работу - делают. Остальное? Бла-бла-бла...
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Фамилии, пи4ор гнойньій, фамилии!!!...
а, я понял, полковник Мостовой! ну что ж, отличньій вьібор!
Как грится "игра бьіла ровна, играли два говна".
P.S. И драка должна бьіть до смерти, без дураков. Бггг...
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500 000 грн.
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Всіх цих свиней давно тре до колія з файною швайкою. Без "Коліївщини" країну не змінити
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в шоколаде...
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Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-pidnyalasya-na-pereshe-misce-v-reytingu-korupciyi-e-y-239238_.html
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