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Все про:коррупция (7133) Минобороны (4971) Пашинский (548)

 Разграбление Минобороны и ВСУ являются наибольшими коррупционными сделками, - Пашинский. ВИДЕО

Разграбление Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины являются самыми коррупционными сделками в независимой Украине.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт", председатель профильного Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский во время заседания Согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного Фронта"

"Сегодня коррупционеры, которые годами грабили страну, объявили себя антикорупционерами, и через своих агентов влияния в парламенте продолжают блокировать любые расследования своих коррупционных сделок", - подчеркнул народный депутат.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Военная техника готова, но "настоящие" патриоты не голосуют", - Пашинский о голосовании за законопроект, регулирующий передачу вооружения в ВСУ. ВИДЕО

"Я абсолютно убежден, что одна из крупнейших коррупционных сделок независимой Украины - это разграбление Министерства обороны и Вооруженных Силу Украины", - заявил председатель комитета. "Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов, и вопрос не только в той земле, которая украдена, не в тех военных городках, которые также украдены - вопрос в боевых самолетах, вертолетах, танках, проданных по цене металлолома", - уточнил он.

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По словам Сергея Пашинского, имущество разворовывалось на протяжении десятилетий, и никто на сегодня не привлечен к ответственности. Он сообщил, что на прошлом заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны было принято решение создать рабочую группу по внесению изменений в законодательство, которые дадут возможность привлечь всех виновников к ответственности за кражи и за то, что ВСУ было практически уничтожено.

"Я информирую об этом общество, руководство парламента и прошу всех, кто заинтересуется, приобщаться к нашей работе. Также я публично обращаюсь к руководителю НАБУ господину Сытнику - мы его официально пригласили в среду на комитет для дальнейшего сотрудничества и начала работы по возврату похищенного имущества и привлечения виновных к ответственности", - подытожил Сергей Пашинский.

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Пашинский !?
Это тот который организовал расстрел героев майдана?
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Ну такие сделки и разворовывание такого масштаба не могло проходить без ведома президентов Украиныв .Значит надо начинать с Кравчука ......
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С Путина надо начинать. Если убрать Путина, демократия войдет в каждый дом, каждой страны.
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с путиным рассеяне сами разберуться . время прийдёт .
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Ну тут даже слов нет!!!! Во как надо!!!! Чиколадный даже в подметки не годится плейшнеру.
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Это мне одному показалось, что в паучатнике стартовал конкурс -*Кто кого быстрей закроет?*
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Посмотрите фильм "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" Особенно на последние слова обратите внимание. А тот , при ком все это происходило вместе со своим главой АП сейчас в Минске за мир борется...
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Вот от кого не ожидал, так от Пашинского.... Серега жги!!! На воре шапка горит , пыжиковая, та которую Янык в 1967г. снял с честного труженника донецкой шахты
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"Я информирую об этом общество, руководство парламента и прошу всех, кто заинтересуется, приобщаться к нашей работе."
"Многа букафф..." (Багато слів).
К работе? Не приобщаются. Работу - делают. Остальное? Бла-бла-бла...
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"Сегодня коррупционеры, которые годами грабили страну, объявили себя антикорупционерами, и через своих агентов влияния в парламенте продолжают блокировать любые расследования своих коррупционных сделок", - подчеркнул народный депутат.

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Фамилии, пи4ор гнойньій, фамилии!!!...
а, я понял, полковник Мостовой! ну что ж, отличньій вьібор!
Как грится "игра бьіла ровна, играли два говна".
P.S. И драка должна бьіть до смерти, без дураков. Бггг...
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Вона в деле. Мульёнчик на свадьбу дочурки нашкребла с зарплат. АХ да..муж обеспечивает..удивительным образом очень талантливый и удачливый супер бизнесмен.
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Кто-нибудь ему верит? (черноротая, и та прислуживается, а не верит).
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А почему на цензоре нет радостной новости - что Украина заняла ПЕРВОЕ место по коррупции а ну порохоботы - объясните как так получилось - есть куча антикоррупционных органов - а мы на первом месте по коррупции - даже при овоще нас так мордой не тыкали - зато блядь безвиз
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Последнее время в Украине, народ все больше и больше вспоминает счастливые, мирные и сытые года при шапкокраде Януке.
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стесняюсь спросить... а почему шапкокрад?
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Янукович был вор тут не взять не отнять , тут все понятно - но эти бляди пришли на крови к власти и теперь рвут страну как только могут ни как нажраться не могут - они в сто раз аморальней и преступней овоща - и если этих сук начнут дай бог вешать на столбах я буду только аплодировать и не дай бог мне хоть кто то скажет что это не гуманно и не по человечески - сразу пошлю на..........
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Если Пашинский говорит воруют - значит воруют. Он на этом железные зубы наел. Я ему верю.
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Скажите, а этот 3.14дор бывает в Польше? Яб его уебал со всей дури в его очки на его лице
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Грабеж Армии по квотам принадлежит партии Блок Пётра Порошенко и лично Пете . Петя грабит Армию через смотрящего Бирюкова при Генштабе . Когда разворовывается какой то склад , то они его взрывают . Ну вот как недавно. Ху.. ло Педафил не нарадуется мародёрам .
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Гадаю, що ні. Продаж зброї це завше був президентський "бізнес." Укрспецекспорт, Укроборонпром були і є під контролем президента. Продаж завжди відбувався через експертні комісії і кабмін. Ніякого самостійного рішення міністр оборони прийняти не міг, він мав лише право на запитання і пропозиції....
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Махатма Ганді: "Еліта вихована колонізаторами- найголовніший ворог свого народу".

Всіх цих свиней давно тре до колія з файною швайкою. Без "Коліївщини" країну не змінити
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Разве Пашинский ещё не сидит? Куда катится этот мир?
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Результати рішучих реформ української влади: країна за два роки піднялася з сьомого на перше місце в рейтингу корупції.

Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-pidnyalasya-na-pereshe-misce-v-reytingu-korupciyi-e-y-239238_.html
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Бла, бла , бла, бла і нічого більше. Цей покидьок і надалі намагається піаритись.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРазграбление Минобороны и ВСУ являются наибольшими коррупционными сделками, - Пашинский. ВИДЕО
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